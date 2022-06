Sinh ở Mỹ, bé gái “hợp đất” Việt Nam, nói tiếng Việt làm mẹ rụng tim

Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, những đứa trẻ Việt kiều có thể sẽ khó làm quen với môi trường mới. Bên cạnh những khác biệt về văn hóa, thay đổi môi trường, thời tiết cũng tác động đến tâm sinh lý các bé.

Thế nhưng, cô bé gái đáng yêu, xinh xắn mang tên Aubree Vy Do, tên tiếng Việt là Ái Vy (biệt danh ở nhà của bé là Xoài) lại là trường hợp đặc biệt, dù sinh ra tại Mỹ những con đã nhanh chóng thích ứng và hội tụ nhiều năng khiếu đặc biệt khiến các mẹ đều ngỡ ngàng.

Hình ảnh bé Aubree Vy Do và mẹ

Về vấn đề này, mẹ bé Xoài chia sẻ: "Gia đình mình đều là người gốc Việt sang sinh sống và định cư tại Mỹ từ mấy năm trước đó. Và cách đây gần 3 năm, chúng mình chào đón bé con đầu lòng Aubree Vy Do, với tình yêu quê hương, đất nước, gia đình mình muốn giữ gìn nét văn hóa, bản sắc dân tộc Việt nên nói chuyện bằng tiếng Việt với con ngay từ thuở bé được sinh ra.

Theo đó, bé nhà mình bập bẹ biết nói những từ đơn giản như "Cà" - tên chú Cún nhà mình lúc con 7 tháng tuổi. 9 tháng bé biết kêu "ba, bà, ma", 23 tháng tuổi Xoài biết hát một số bài nhạc thiếu nhi".

Bé Aubree Vy Do nói được tiếng Việt rõ ràng, rành mạch từ rất sớm

Bên cạnh những thay đổi về vóc dáng theo từng ngày, khả năng tiếng Việt của Ái Vy cũng ngày càng tiến bộ. Mẹ bé Aubree Vy Do cho biết, thời gian con được 2 tuổi đã nói tròn vành rõ chữ, suốt ngày líu lo và có khả năng bày tỏ lời yêu thương với mẹ bằng tiếng Việt.

Mẹ bé Aubree Vy Do vô cùng tự hào về khả năng nói tiếng Việt của con gái, chị vui mừng kể: "Xoài nhà mình thường âu yếm bên bà ngoại và nói "ngoại luôn luôn ở với con nha ngoại". Còn với mình thì con thường ấm áp, nhẹ nhàng kể "Xoài thương mẹ Xoài để trong tim, trong miệng nữa để nói cho mẹ nghe".

Ở độ tuổi lên 2, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, bé Aubree Vy Do có thể diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt một cách rõ ràng quả thật rất đáng khen.

Sau những chia sẻ của mẹ bé Aubree Vy Do về việc con thêm lớn và giỏi tiếng Việt dù chưa một lần có dịp về việc Nam – do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cộng đồng mạng khẳng định cô nhóc Aubree Vy Do "hợp đất" Việt Nam nên mới thích ứng nhanh như vậy.

Ngoài tình thương của bố mẹ, Bé Ái Vy còn được ông, bà ngoại chăm sóc mỗi ngày

Với năng khiếu này, mẹ bé Ái Vy hào hứng chia sẻ: "Mình hạn chế cho bé tiếp xúc với các thiết bị điện tử tới sau 1 tuổi thì cho bé xem các video nhạc thiếu nhi Việt Nam, không xem tiếng Anh để bé tập nói tiếng Việt trước. Bên cạnh đó, bé cũng được ở ông/bà ngoại từ nhỏ và trò chuyện bằng tiếng Việt, xem clip về Việt Nam, kể những câu chuyện cổ tích nên sau 2 tuổi khi bé đã nói rành.

Tiếp đó, mình có cho bé xem các video tiếng Anh để làm quen, bé cũng có tiếp xúc với mợ hai (cậu hai và mợ hai bé là cô dâu chú rể trong clip cô dâu Myanmar Hatz tiếng Việt trong đám cưới) nên cũng có biết bập bẹ tiếng Anh, nhưng bé đã rành tiếng Việt và quen nói tiếng Việt nên không bị quên đi."

Bé Aubree Vy Do diện áo dài trong những lần cùng bà ngoại đi chùa

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bé Aubree Vy Do được thụ hưởng những tinh hoa văn hóa, tình yêu thương vô bờ bến từ những người thân yêu của con. Những điều đó đã tác động một phần đến sự phát triển trí tuệ thông minh, lanh lợi và tính tự lập từ nhỏ của bé.

Ngoài việc biết nói tiếng Việt từ sớm, bé Ái Vy còn có năng khiếu hát một số bài thiếu nhi và dù mới gần 3 tuổi, bé rất thích chơi những trò mạo hiểm như đứng vững trên Skateboard trượt dốc tầm 30 giây tới 1 phút.

Bé Ái Vy thường xuyên diện áo bà ba dễ thương

Mẹ bé chia sẻ thêm: "Thời điểm bài hát "Em là con gái miền Tây" hot trend trên Tiktok, mình có cho bé mặc áo bà ba và ghép video với lời bài hát đó thì bé rất thích thú và thường xuyên dòi mặc nhiều lần rồi hát nghêu ngao theo lời bài nhạc. Hơn nữa, mình cũng hay diện cho bé áo dài và điều đó làm cho bé càng yêu những trang phục truyền thống dân tộc Việt hơn."

