Ở một góc khác, cậu bé Tiến Mạnh (SN 2023, trú phường Bến Thủy) cũng nở nụ cười tươi khi nhận món quà nhỏ. Khi mới 9 tháng tuổi, gia đình phát hiện Mạnh bị liệt nửa người. Sau thăm khám, em được chẩn đoán mắc bệnh giãn não trái. Từ đó, những chuyến đi đến bệnh viện trở thành một phần quen thuộc trong tuổi thơ của cậu bé. Những ngày điều trị, những buổi tập phục hồi chức năng nối dài. Phía sau hành trình ấy là sự kiên trì của gia đình và sự đồng hành của các y bác sĩ. “Cháu bệnh nên thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều. Cháu ít có cơ hội được vui chơi, được sinh hoạt bình thường. Hôm nay thấy cháu cười, nhận quà, tôi vui lắm. Những chương trình như thế này giúp gia đình có thêm niềm tin, hy vọng”, bà La Thị Minh (55 tuổi, bà nội của Mạnh) chia sẻ.