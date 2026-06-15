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Sinh nhật đặc biệt của những em bé 'lấy viện làm nhà'

Thu Hiền,
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Giữa những ngày dài điều trị, 43 bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có một sinh nhật "đặc biệt" trong vòng tay yêu thương. Với nhiều em, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà đã trở thành "ngôi nhà thứ hai".

Video: Sinh nhật đặc biệt của những em bé “lấy viện làm nhà”
Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 1.

Chiều 12/6, không gian tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trở nên ấm áp﻿ hơn thường ngày. Những chiếc bánh được chuẩn bị, những ngọn nến lung linh được thắp lên. 43 em nhỏ – những bệnh nhi có ngày sinh trong quý II/2026 cùng nhau đón tuổi mới trong chương trình sinh nhật lần thứ 6 do bệnh viện phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức.

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 2.

Với nhiều em, đây không chỉ là một buổi tiệc. Đó là khoảnh khắc được tạm gác lại những ngày tháng điều trị, những mũi tiêm, những lần đau đớn để được vui chơi, nhận quà và cười thật tươi như bao đứa trẻ khác.

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 3.
Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 4.

Mở đầu buổi sinh nhật là những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do chính các bệnh nhi biểu diễn. Đặc biệt, màn ảo thuật vui nhộn do một phụ huynh có con đang điều trị tại bệnh viện thực hiện đã mang đến nhiều tiếng cười, sự thích thú cho các em nhỏ, tạo nên không khí ấm áp và tràn ngập niềm vui giữa bệnh viện.

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 5.

BSCKI Nguyễn Thanh Hưng, Phó trưởng khoa Sản đẻ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, chương trình sinh nhật là hoạt động được duy trì thường niên với mong muốn mang đến niềm vui và động lực tinh thần﻿ cho bệnh nhi cùng gia đình. “Có những em phải điều trị trong thời gian dài, không có cơ hội đón sinh nhật cùng bạn bè, người thân như những đứa trẻ khác. Vì vậy, bệnh viện mong muốn tạo ra một không gian ấm áp để các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, có thêm nghị lực trong hành trình vượt qua bệnh tật”, bác sĩ Hưng chia sẻ.

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 6.

Chương trình sinh nhật được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức định kỳ theo quý. Từ việc rà soát ngày sinh của các bệnh nhi đang điều trị, bệnh viện lựa chọn và tổ chức sinh nhật chung cho các em. Mỗi sinh nhật có khoảng 30-60 bệnh nhi tham gia, đến từ nhiều khoa khác nhau. Phần lớn các em đều mắc những bệnh lý cần điều trị lâu dài như bại não, tim bẩm sinh, hội chứng thận hư,…

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 7.

Giữa những tiếng vỗ tay và lời chúc mừng sinh nhật, bà Lê Thị Loan (77 tuổi, trú xã Hưng Nguyên) lặng nhìn cháu nội Phan Hà Anh (SN 2024) bên chiếc bánh nhỏ. Hơn 5 tháng qua, cô bé phải làm bạn với bệnh viện để điều trị bệnh căng cơ chân. “Cháu còn nhỏ, chưa biết sinh nhật là gì, nhưng nhìn cháu vui, tôi cũng thấy hạnh phúc. Những ngày đầu đưa cháu vào viện, tôi lo lắng nhiều lắm, thương cháu còn bé mà đã phải chịu đau. Hôm nay được bệnh viện tổ chức sinh nhật, tôi thấy được động viên rất nhiều”, bà Loan xúc động.

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 8.

Ở một góc khác, cậu bé Tiến Mạnh (SN 2023, trú phường Bến Thủy) cũng nở nụ cười tươi khi nhận món quà nhỏ. Khi mới 9 tháng tuổi, gia đình phát hiện Mạnh bị liệt nửa người. Sau thăm khám, em được chẩn đoán mắc bệnh giãn não trái. Từ đó, những chuyến đi đến bệnh viện trở thành một phần quen thuộc trong tuổi thơ của cậu bé. Những ngày điều trị, những buổi tập phục hồi chức năng nối dài. Phía sau hành trình ấy là sự kiên trì của gia đình và sự đồng hành của các y bác sĩ. “Cháu bệnh nên thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều. Cháu ít có cơ hội được vui chơi, được sinh hoạt bình thường. Hôm nay thấy cháu cười, nhận quà, tôi vui lắm. Những chương trình như thế này giúp gia đình có thêm niềm tin, hy vọng”, bà La Thị Minh (55 tuổi, bà nội của Mạnh) chia sẻ.

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 9.
Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 10.

Một chiếc bánh sinh nhật có thể không lớn, một món quà có thể không đắt tiền. Nhưng với những em nhỏ đang chiến đấu từng ngày với bệnh tật, đó là sự động viên vô giá.

Sinh nhật đặc biệt cho bệnh nhi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Ảnh 11.

Với nhiều em nhỏ, sinh nhật năm nay có thể không diễn ra ở nhà, không có đông đủ người thân, bạn bè, nhưng lại là một kỷ niệm đặc biệt – nơi các em nhận được tình yêu thương từ những người xa lạ mà gần gũi. Sự sẻ chia và yêu thương chính là một “liều thuốc” quý giá giúp các em vững vàng hơn trên hành trình phía trước.

Theo Tiền phong Copy link 06/12/2026 21:09 (GMT +7)
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