Simmons - Dòng nệm lò xo túi Nhật Bản ra mắt sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam: Sở hữu chức năng "giảm xung động" đặc biệt phù hợp với gia đình có con nhỏ!

Nệm là một món đồ không thiếu trong không gian phòng ngủ của mỗi gia đình. Chiếc nệm đóng vai trò cực kỳ cần thiết trong việc đảm bảo giấc ngủ ngon và sâu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mỗi người. Vì thế, việc chọn một chiếc nệm tốt sẽ giúp hỗ trợ cột sống một cách đúng đắn, giảm thiểu tình trạng đau lưng và các vấn đề về xương khớp đồng thời đem lại cảm giác yên tĩnh và thoải mái, từ đó nâng cao chất lượng giấc ngủ.



2 dòng nệm lò xo túi phiên bản giới hạn mang tên Simmons Beautyrest® Hasu và Simmons Beautyrest® Sakura.

Từ thương hiệu nệm lò xo túi cao cấp hàng đầu thế giới…



Simmons là thương hiệu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nệm lò xo túi cao cấp, đến từ Hoa Kỳ, được thành lập từ năm 1870. Năm 1964, đúng dịp Thế vận hội Olympic mùa hè được tổ chức tại Tokyo, Simmons lựa chọn Nhật Bản làm thị trường trọng điểm để mở rộng ảnh hưởng của mình tại châu Á.

Tới năm 1987, Simmons Nhật Bản trở thành công ty độc lập hoàn toàn với Simmons USA. Simmons Nhật Bản sau đó không ngừng phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm nệm Simmons có xuất xứ từ Nhật Bản đến 23 quốc gia trong khu vực châu Á. Hiện nay, Simmons Nhật Bản giữ vị trí là trụ sở trung tâm chính của Simmons tại khu vực Đông Nam Á và châu Á nói chung.

Năm 2013, Simmons đã hiện diện tại Việt Nam thông qua đối tác độc quyền là Tập đoàn Rita Võ. Với sứ mệnh mang đến giấc ngủ thoải mái cho người tiêu dùng tại khu vực, Simmons Nhật Bản đã ra mắt hai mẫu sản phẩm nệm phiên bản đặc biệt được sản xuất 100% tại Nhật Bản, dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Ông Aloysius Chew - Giám đốc khu vực của Tập đoàn Simmons.

… cho đến sản phẩm nệm dành riêng cho thị trường Việt Nam mà gia đình nào cũng thích



Hai mẫu nệm mới Simmons Nhật Bản được lấy cảm hứng từ tên hai loài quốc hoa của Việt Nam và Nhật Bản - Beautyrest® Hasu (Tiếng Nhật là Hoa Sen) và Beautyrest® Sakura (Tiếng Nhật là Hoa Anh Đào). Đồng thời, hai dòng nệm đặc biệt này là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Simmons và Rita Võ, cũng như sự trân trọng của Simmons dành riêng cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Ông ItoMasafumi - Chủ tịch của Simmons Nhật Bản (bên trái) và ông Võ Mậu Quốc Triển - Chủ tịch Rita Võ Group (Bên phải).

Nệm lò xo túi Simmons Beautyrest® Hasu được thiết kế với công nghệ lò xo túi độc quyền của Simmons® mang đến một giấc ngủ hoàn hảo, cho phép người dùng ngủ thật sâu mà không bị gián đoạn bởi chuyền động của người nằm bên. Các túi lò xo được thiết kế giúp hỗ trợ tối ưu và giảm thiểu xung động cơ thể, mang đến cho các thành viên trong gia đình một giấc ngủ thoải mái. Đây là một đặc tính rất thích hợp với các gia đình, đặc biệt nhà có trẻ nhỏ ngủ chung với bố mẹ.



Bề mặt nệm Tight Top nâng đỡ tối ưu giúp người dùng thấy thoải mái và êm ái suốt đêm dài. Giống như hoa sen (Hasu) biểu tượng cho sự thanh lịch và mạnh mẽ, nệm được trang bị các lò xo chất lượng cao để đảm bảo tuổi thọ lâu dài.

Được đặt tên theo loài hoa đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc, hoa anh đào tượng trưng cho sự mới mẻ và hứa hẹn về những khởi đầu tốt đẹp mới - nệm lò xo túi Simmons Beautyrest® Sakura cho phép người dùng được chìm sâu vào giấc ngủ, từ đó giúp cơ thể được tái tạo sức khỏe để rồi thức dậy thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Được chế tác với cấu trúc lò xo túi độc quyền Simmons® cùng lớp bề mặt nệm Pillow-top tạo cảm giác êm ái, dễ chịu, giúp nâng đỡ tối đa và mang đến cảm giác thoải mái hoàn hảo cho khách hàng.

Nệm sở hữu các túi lò xo được thiết kế giúp giảm thiểu xung động cơ thể, mang đến giấc ngủ thoải mái.

Ông Aloysius Chew - Giám đốc khu vực của Tập đoàn Simmons chia sẻ: "Như một biểu hiện của sự tri ân, Simmons đã quyết định ra mắt Beautyrest® Hasu và Beautyrest® Sakura, nhằm mang đến giấc ngủ chất lượng với mức giá hợp lý cho người Việt. Chúng tôi hy vọng rằng đầu tư vào nệm lò xo túi Simmons là một khoản đầu tư xứng đáng, giúp khách hàng bước vào thế giới của Simmons và tận hưởng những giá trị đích thực mà một giấc ngủ sâu hoàn hảo mang đến."



Tập đoàn Rita Võ và Simmons (SEA) Pte Ltd:

Rita Võ là tập đoàn đa ngành tại Việt Nam, luôn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng nhất, đẳng cấp nhất nhằm mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho khách hàng cùng phương châm "We win with integrity and quality" - luôn đặt giá trị của sự chính trực và chất lượng trong từng sản phẩm và dịch vụ.

Simmons là một trong những nhà sản xuất nệm lớn nhất thế giới với lịch sử 154 năm, cam kết phát triển những chiếc nệm cao cấp để mang lại giấc ngủ chất lượng cao trong 8 tiếng cho người tiêu dùng. Với các cải tiến và công nghệ của Simmons Beautyrest, người tiêu dùng sẽ ngủ ngon hơn và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày.