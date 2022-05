Sao Việt chăm con khéo: Con gái Hồng Đăng tươi tắn như hoa, bạn nhỏ nhà Hương Ly khỏe mạnh tới trường

Diễn viên Hồng Đăng: Hai cô con gái tươi tắn như hoa nhờ bàn tay của bố

Khác với vai Đức trong bộ phim "Thương ngày nắng về" đang phát sóng trên VTV3 - một người nhu nhược, ham vui, vô tâm, có đôi phần trẻ con, mãi "không chịu lớn", diễn viên Hồng Đăng ở ngoài đời là một ông bố yêu thương con hết mực.

Công việc khá bận bịu với các dự án nên Hồng Đăng luôn tranh thủ thời gian buổi tối để tương tác và chia sẻ cùng hai cô con gái Nhím - Kẹo. Đây cũng là cách để nam diễn viên gần gũi, không bỏ lỡ từng giai đoạn phát triển của con. Nên ngay khi nhận thấy hai cô "con gái rượu" dạo gần đây "ốm như cây tăm", Hồng Đăng vô cùng lo lắng.

Nam diễn viên đã cùng vợ của mình tìm mọi cách để bồi bổ cho hai cô con gái Nhím - Kẹo. Trong quá trình tìm kiếm các sản phẩm dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe cho con gái, Hồng Đăng tình cờ được giới thiệu sữa non tươi Meta Fresh với 100% sữa tươi từ Tam Đảo mát lành. Đây là sản phẩm hợp tác với hợp tác xã (HTX) chăn nuôi bò sữa Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

HTX Tam Đảo được biết đến là nơi sở hữu vùng nguyên liệu cùng kỹ thuật chăn nuôi đều áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, mang đến những dòng sữa tươi ngon, thanh mát. Nguồn cung chất lượng từ nơi đây đã tạo điều kiện để Meta Fresh ra đời, cung cấp sản phẩm mới cho thị trường và lựa chọn dinh dưỡng mới cho mọi gia đình, trong đó có gia đình diễn viên Hồng Đăng.

Diễn viên Hồng Đăng bổ sung sữa non tươi Meta Fresh để bồi bổ cho hai cô congái Nhím - Kẹo

Điều đặc biệt là trong sữa non tươi Meta Fresh bổ sung rất nhiều dưỡng chất khác như sữa non, kẽm hỗ trợ tăng cường miễn dịch; Canxi, Vitamin D3, Magiê, Phốt-pho giúp xương chắc khỏe; các loại Vitamin và dưỡng khác tốt cho mắt, tốt cho não bộ. Do vậy, ông bố Hồng Đăng rất yên tâm để bổ sung dinh dưỡng cho hai cô con gái. "Các cô các bác có thể thấy hình ảnh gần đây của bé Nhím và bé Kẹo nhìn chung đã có da có thịt hơn trước và lúc nào cũng tươi tắn như hoa." - Hồng Đăng hào hứng chia sẻ.

Hai cô con gái của Hồng Đăng có da có thịt và lúc nào cũng tươi tắn như hoasau khi được bố bồi bổ bằng sữa non tươi Meta Fresh

Chia sẻ thêm, nam diễn viên cho biết, Meta Fresh có hai vị có đường và ít đường phù hợp cho cả gia đình, vị lại ngon nên cứ khi nào khát nước anh cũng uống một hộp, thành ra uống nhiều hơn cả hai cô con gái.

Ca sĩ Hương Ly: Chuẩn bị tốt nhất hành trang cho con vào lớp 1

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hương Ly cho biết, do bé Sung sắp vào lớp 1 nên cô rất đắn đo và lựa chọn rất nhiều để tìm ra dòng sữa có thể chăm sóc cũng như bổ sung dinh dưỡng cho con tốt nhất.

Qua tìm hiểu, nữ ca sĩ biết đến sản phẩm sữa non tươi Meta Fresh của công ty Nutricare. Không chỉ được yêu thích bởi nguồn sữa tươi 100% đến từ Tam Đảo mát lành, sữa non tươi Meta Fresh còn bổ sung sữa non nhập khẩu từ Mỹ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, mang đến hệ miễn dịch khỏe mạnh cho cả gia đình.

Sự kết hợp hoàn hảo này đã mang đến một sản phẩm vừa dinh dưỡng, vừa an lành, vừa mang hương vị tươi ngon thuần túy của nguồn sữa tươi tinh khiết. Đó chính là lý do khiến ca sĩ Hương Ly yên tâm sử dụng Meta Fresh để làm hành trang tốt nhất chuẩn bị cho bé Sung trước khi con vào lớp 1.

Hương Ly lựa chọn Meta Fresh để làm "hành trang dinh dưỡng" cho bé Sungtrước khi vào lớp 1

"Meta Fresh với thành phần 100% sữa tươi bổ sung sữa non nhập khẩu từ Mỹ giàu kháng thể giúp Sung tăng cường sức đề kháng, Ly hoàn toàn yên tâm để con mang đi học, đi chơi… bổ sung năng lượng bất cứ khi nào." - nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ.

Không chỉ được các ông bố bà mẹ V-Biz tin tưởng, Meta Fresh còn được rất nhiều ba mẹ an tâm lựa chọn bởi sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn "Sữa sạch 3 không":

(1) Không sử dụng hoc-moon tăng trưởng: Đảm bảo không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất trong thời gian ít nhất là 1 năm. Cam kết quy trình chăm sóc đàn bò hoàn toàn không sử dụng hoc-moon tăng trưởng.

(2) Không dư lượng thuốc kháng sinh: Được chăn nuôi trên đồng cỏ hữu cơ tự nhiên cạnh dòng suối trong lành, nguồn thức ăn của những đàn bò hoàn toàn không chịu sự can thiệp của các loại hóa chất, không có dư lượng thuốc kháng sinh trong sữa.

(3) Không sử dụng các chất bảo quản, đem lại hương vị tươi mới, đúng chất của tự nhiên.

Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Châu Âu, sản phẩm sữa non tươi Meta Fresh mang đến hương vị mát lành và nguồn dinh dưỡng phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

Sữa non tươi Meta Fresh mang đến nguồn năng lượng tươi mới, cho con chơi vui lớn khỏe mỗi ngày

Tìm hiểu thêm về sản phẩm sữa tươi bổ sung sữa non Meta Fresh tại:

- Website: https://nutricare.com.vn/meta-fresh-100-tu-nhien.html

- Fanpage: https://www.facebook.com/Metacare.Nutricare

- Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

Địa chỉ: Tòa nhà Nutricare, số 1, liền kề 2, KĐT Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

https://afamily.vn/sao-viet-cham-con-kheo-con-gai-hong-dang-tuoi-tan-nhu-hoa-ban-nho-nha-huong-ly-khoe-manh-toi-truong-20220526094743487.chn