Mới đây, một tài khoản TikTok có tên Hân bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải clip trò chuyện cùng con trai của Huyền Baby. Theo đó, người hâm mộ này vô tình bắt gặp gia đình Huyền Baby đi nghỉ dưỡng ở resort. Tuy nhiên, ban đầu cô không biết bé Sữa (tên thật Khôi Vĩ) là con trai của Huyền Baby.

Trên trang TikTok của mình, Hân chia sẻ: “Hôm qua đi bơi gặp chị Huyền Baby, hôm nay bất ngờ gặp con của chị. Hôm qua nói chuyện với mấy bạn nhỏ này nhưng không biết là con ai. Sáng nay mấy bạn muốn nói chuyện tiếp với mình, mình mới biết là con của chị ấy. Các bé rất dễ thương, tự chơi với nhau trong lúc bố mẹ chụp hình. Khi bố mẹ gọi về, bé còn quay lại hỏi mình rằng: ‘Cô có muốn chụp hình với mẹ con không, mẹ con đang đứng ở đầu này ạ’. Thật sự quá dễ thương”.

Tài khoản TikTok có tên Hân chia sẻ lại khoảnh khắc dễ thương khi trò chuyện với bé Sữa (áo xanh) - con trai của Huyền Baby (Nguồn: @hngcyn6)

Cũng trong video, bé Sữa nhà Huyền Baby diện trang phục áo phông, quần đùi thoải mái, giản dị, đi chơi cùng anh chị em họ. Không ít người nhận xét, bé Sữa càng lớn càng điển trai, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách nói chuyện lễ phép, đáng yêu của quý tử nhà Huyền Baby.

Nhiều người cho rằng gia đình Huyền Baby có cách dạy con rất tốt khi để bé tự lập, ngoan ngoãn và biết cách trò chuyện, tự tin giao tiếp với người lớn. Không những thế, cậu bé cũng thể hiện sự tự hào, vui vẻ khi nghe nói mẹ được hâm mộ, yêu thích.

Huyền Baby đang đi nghỉ lễ cùng gia đình, cô được nhiều người nhận ra và xin chụp hình chung bởi vóc dáng ngoài đời cực cuốn hút

Cho những ai chưa biết, bé Sữa là con thứ 2 của cựu hot girl Hà Thành và chồng doanh nhân Quang Huy. Thời gian đầu, Huyền Baby rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh con, tuy nhiên khi các con đã lớn, cô thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh cả gia đình trong những ngày kỷ niệm hoặc những chuyến đi du lịch.

Sinh ra trong gia đình giàu có, các con của Huyền Baby hiện tận hưởng cuộc sống trong căn biệt phủ trị giá 100 tỷ đồng, rộng 1.000m2. Được mệnh danh là "phú bà" nên việc Huyền Baby chi mạnh tay, đầu tư cho việc nuôi dạy con là điều không khó hiểu.

"Chị đẹp" từng hé lộ chuyện mạnh tay chi tiền xây hẳn cho cậu ấm, cô chiêu của mình một khu vui chơi hoành tráng dưới tầng hầm biệt phủ; đầu tư quần áo, trang phục xịn xò đến từ các nhà mốt đình đám quốc tế như Dolce and Gabbana, Chloe, Fendi, Miumiu, Moschino, Dsquared2,... Bên cạnh đó, các nhóc tỳ cũng tham gia bộ môn thể thao của giới nhà giàu như đánh golf hoặc học các bộ môn nghệ thuật.

Huyền Baby và bé Sữa

Người đẹp chỉ thỉnh thoảng mới đăng ảnh cùng các con trên MXH

Dù cho các con được hưởng cuộc sống "trong nhung lụa" từ bé là vậy nhưng Huyền Baby lại không nuôi dạy con một cách "vô tội vạ". Cô có quan điểm giáo dục khiến nhiều người nể phục.

Mỹ nhân sinh năm 1989 từng chia sẻ cô rèn cho các thói quen tự lập từ nhỏ, chủ động làm những việc cá nhân yêu thích. Ngoài ra, Huyền Baby bày tỏ cả hai vợ chồng không muốn áp đặt suy nghĩ của người lớn vào con trẻ nên để bé phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi vì nuôi con là cả quá trình dài. Điều Huyền Baby luôn dành thời gian để làm đó là ở bên cạnh con, cùng con trưởng thành và cảm nhận tình yêu thương của ba mẹ.

