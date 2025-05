Puka "tuyệt đối điện ảnh" lúc sinh con đầu lòng, lý do xinh như minh tinh khiến các mẹ bỉm trầm trồ

Mới đây, Gin Tuấn Kiệt tiết lộ anh và Puka đã chào đón em bé đầu lòng. "Đã nhận được quà 14/2 hôm trước rồi đây. Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của "mặt trời nhỏ" trong lòng Ba Mẹ. Thế giới của Ba Mẹ nay chính là Con.



Mẹ của Con là siêu nhân trong lòng Ba. Mẹ đã trải qua 1 hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn Cục Vợ nhiều lắm! Em thật tuyệt vời. Một hành trình với quá nhiều cảm xúc. Ba yêu hai mẹ con", Puka tâm sự.

Cùng với chia sẻ của ông xã, Puka cũng hạnh phúc tâm sự: "Một tình yêu to bự từ một tình yêu to to. Cám ơn hành trình đầy thú vị và thiêng liêng này. Em cám ơn những lời chúc yêu thương từ mọi người nhiều lắm.

Em hạnh phúc, em vỡ oà, em đã làm được. Và giờ em đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm Mẹ".

Thông qua một vài hình ảnh được chia sẻ, dù chưa công khai hình ảnh của con nhưng ai cũng dễ dàng nhận thấy em bé nhà Puka-Gin Tuấn Kiệt được yêu thương và chăm sóc vô cùng cẩn thận. Puka dù mới sinh nhưng cũng nhận được vô vàn lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của mình.

Tuy nhiên, nhiều người chia sẻ lúc đẻ bà bầu thường xấu lắm, không hiểu sao Puka lại xinh như minh tinh. Bật mí chuyện này, cô nàng hài hước tâm sự: "Tuyệt đối điện ảnh. Ai từng đau đẻ rồi thì sẽ biết tại sao em lúc cười lúc khóc. Lúc này chỉ mới chuyển dạ, nó sẽ đau theo cơn gò thưa thưa nên vẫn còn tỉnh táo lắm! Lúc vô phòng sanh rồi mới thấy cái cảnh.

Còn muốn đẹp thì mình có makeup, có thêm photo xịn, thêm màu đèn của bệnh viện quá chill nên lúc xem lại hình em còn giật mình ủa sao như đi làm nghề, chứ hỏng phải đi làm mẹ vậy.

Mà thôi kệ hén! Đi đẻ được mấy lần trong đời đâu, nên mẹ nào đẹp được nhiêu thì cứ đẹp nha!".

Chia sẻ của Puka khiến các mẹ cười không ngớt, đến tận lúc lên bàn đẻ mà vẫn hài hước như vậy. Ai cũng mong ngóng Puka sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm mẹ của mình để hội chị em có cơ hội học hỏi thêm.

Mẹ bầu lên bàn đẻ trang điểm xinh đẹp có được không?

Chuyện mẹ bầu trang điểm trước khi sinh nở đang trở thành chủ đề hot trong các hội nhóm bỉm sữa. Không ít mẹ chia sẻ hình ảnh mình rạng rỡ, má hồng, môi đỏ, lông mày sắc nét... trước khi "vượt cạn", khiến dân mạng vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ: "Lên bàn đẻ mà vẫn thần thái đỉnh cao thế này thì ai chơi lại!"

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có nhiều người thắc mắc: Liệu trang điểm khi đi sinh có an toàn không? Có gây ảnh hưởng gì tới bác sĩ khi theo dõi sức khỏe hay cấp cứu kịp thời không?

Theo các bác sĩ sản khoa, mẹ bầu hoàn toàn có thể trang điểm nhẹ khi vào viện sinh, miễn là không lạm dụng mỹ phẩm và đảm bảo không gây cản trở cho quá trình theo dõi y tế. Chẳng hạn, nếu đánh phấn quá dày hoặc dùng kem nền che kín mặt, điều đó có thể khiến bác sĩ khó quan sát sắc mặt, một trong những dấu hiệu quan trọng để đánh giá tình trạng sức khỏe của sản phụ.

Ngoài ra, son môi quá đậm cũng có thể khiến nhân viên y tế không nhận biết được sự thay đổi màu môi, yếu tố giúp phát hiện sớm các vấn đề như thiếu oxy. Vì vậy, nếu muốn "xinh đẹp lên hình" sau sinh, mẹ bầu có thể chọn trang điểm nhẹ nhàng bằng các sản phẩm dịu nhẹ, ít hóa chất, như: Son dưỡng có màu, má hồng dạng kem, chuốt mi nhẹ nhàng hoặc chỉ kẻ chân mày.

Một lưu ý khác là nên tránh các sản phẩm có mùi quá nồng, vì trong phòng sinh thường cần không gian sạch sẽ, thoáng khí, và mùi mỹ phẩm quá mạnh có thể gây khó chịu cho cả mẹ lẫn ê-kíp y tế.

Tóm lại, mẹ bầu hoàn toàn có thể "lên đồ nhẹ nhàng" khi đi sinh, miễn là biết tiết chế và ưu tiên sự an toàn cho cả mẹ và bé. Bởi khoảnh khắc chào đón thiên thần nhỏ là điều thiêng liêng nhất, dù có son phấn hay không, thì mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt con rồi!