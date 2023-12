Probiotic và Prebiotic trong men vi sinh Z:LAC Probiotics Formula Standard có gì đặc biệt?

Cơ thể người là "mái ấm" của một số lượng cực lớn rất nhiều chủng loại vi khuẩn. Sở dĩ cơ thể chúng ta vẫn an nhiên sống khỏe mạnh với nhiều loại vi khuẩn như vậy là do luôn có sự cân bằng giữa hệ vi khuẩn tốt và xấu. Khi trạng thái cân bằng này bị phá vỡ, vi khuẩn xấu có thể vượt trội hơn và gây hại cho cơ thể. Nhằm duy trì trạng thái cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, các nhà khoa học đã đưa ra 2 cách can thiệp là: bổ sung trực tiếp vi khuẩn có lợi (Probiotic) hoặc bổ sung "thức ăn" tăng trưởng cho các vi khuẩn có lợi (Prebiotic).



Hiểu về Probiotic và Prebiotic

Probiotic là những "vi khuẩn tốt bụng" sống trong đường tiêu hoá. Chúng giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn có hại, nấm và siêu vi. Khi probiotic được cung cấp một cách thường xuyên và đầy đủ sẽ tạo ra những tác động có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hoá.

Prebiotic là dạng chất xơ không tiêu hóa được, nhưng lại là nguồn thức ăn kích thích sự tăng trưởng của các vi khuẩn có lợi. Vi khuẩn có lợi cho đường ruột sẽ biến chất xơ prebiotic thành axit béo chuỗi ngắn butyrate. Chất butyrate đã được nghiên cứu rộng rãi và chứng minh lợi ích cho hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung.

Tầm quan trọng của Probiotics và Prebiotics đối với sức khỏe đường ruột

Lợi ích của Probiotics

Probiotics giúp loại bỏ và kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn có hại, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng của hệ đường ruột, giảm thiểu rối loạn tiêu hóa do điều trị kháng sinh. Mặt khác, probiotics còn giảm tỷ lệ mắc và thời gian bị tiêu chảy ở trẻ em lẫn người lớn, chống táo bón, đầy hơi, chướng bụng, cải thiện dung nạp đường lactose,...

Lợi ích của Prebiotics

Prebiotics rất hữu ích trong việc gia tăng các vi khuẩn có lợi đã có trong ruột. Ngoài ra, prebiotics còn hỗ trợ khả năng miễn dịch, sức khỏe tiêu hóa, mật độ xương, quản lý cân nặng và sức khỏe não bộ.

Tác động của Vitamin nhóm B và Kẽm đến sức khỏe đường ruột

Vitamin nhóm B gồm có các loại như: Vitamin B1 , B2 và B12 giữ vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, hoạt động và phát triển của hệ thần kinh.

Zn là một nguyên tố vi lượng quan trọng cho cơ thể được dung nạp chủ yếu qua đường tiêu hóa và hấp thu ở ruột non. Kẽm chuyển hoá chất dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng như đồng, mangan, magie,...,góp phần sản xuất insulin điều tiết lượng đường máu. Nó còn kích thích sự phát triển các tế bào lympho B và lympho T tăng cường đề kháng, chống nhiễm trùng và tác nhân gây bệnh. Đặc biệt giúp điều hòa vị giác và tăng cảm giác ngon miệng.

Công thức "vàng" của Probiotic và Prebiotic trong men vi sinh Z:LAC Probiotics Formula Standard

Cung cấp 12 chủng lợi khuẩn Probiotic và Prebiotic chỉ trong 1 lần uống

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Z:LAC Probiotics Formula Standard–Men vi sinh đến từ Hàn Quốc, bổ sung 12 chủng lợi khuẩn, được bào chế theo công nghệ bao đa phủ được cấp bằng sáng chế, tăng khả năng sống sót của lợi khuẩn trong môi trường acid dạ dày và kháng acid mật với tỉ lệ sống cao. Nhờ cung cấp đến 12 chủng lợi khuẩn với tỷ lệ 100 triệu CFU, sản phẩm giúp cân bằng môi trường vi khuẩn trong đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Bổ sung Vitamin nhóm B và kẽm gluconat tăng cường đề kháng

Việc bổ sung thêm các khoáng chất như kẽm Zn và vitamin nhóm B tạo nên sự khác biệt của sản phẩm Z:LAC Probiotics Formula Standard với các loại men vi sinh khác chỉ cung cấp lợi khuẩn, mà không có dưỡng chất. Do vậy, Men vi sinh Z:LAC Probiotics Formula Standard không chỉ hỗ trợ tiêu hóa tốt, mà còn tăng cường đề kháng, ngăn chặn bệnh tật.

Tác dụng cụ thể của men vi sinh Z:LAC Probiotics Formula Standard

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Z:LAC Probiotics Formula Standard được đánh giá là an toàn và dùng để giúp hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về đường tiêu hóa.

Giúp cơ thể tiêu hóa tốt thức ăn, hạn chế rối loạn và bệnh đường ruột.

Cải thiện hệ vi sinh ở đường ruột, kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn xấu không cho vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tăng cường hấp thụ khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể và hệ miễn dịch.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi dùng

