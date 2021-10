Primmy Trương và Mie Nguyễn đều mê mẩn chiếc máy hút sữa này, ưu ái cho vào "bộ sưu tập hàng hiệu"

Từ sau khi gia nhập hội bỉm sữa showbiz, cả Primmy Trương và Mie Nguyễn đều dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho em bé của mình. Trong khi con trai của Mie Nguyễn đã được hơn 6 tháng thì bà xã Phan Thành chỉ mới sinh bé cách đây không lâu. Dù vậy khi bước vào cuộc sống bỉm sữa, cả hai bà mẹ đã có khoảng thời gian tìm hiểu và học hỏi kiến thức chăm con, đặc biệt là các sản phẩm hỗ trợ cần thiết cho việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Mới đây, Primmy Trương khoe trên trang cá nhân 2 chiếc máy hút sữa mà cô đang sử dụng có tên là Máy Hút Sữa Điện Đôi Spectra S1 Plus và Medela Freestyle với chia sẻ: "Bộ sưu tập hàng hiệu hiện tại" khiến nhiều người không khỏi bật cười. Có vẻ như bà mẹ 1 con đã sẵn sàng cho việc hút sữa để dành cho con trai trong thời gian tới. Với 2 loại máy hút sữa trên, dòng máy Máy Hút Sữa Điện Đôi Spectra S1 Plus được mẹ sữa ưu ái hơn cả.

Bà xã Phan Thành bắt đầu làm quen với cuộc sống bỉm sữa.

Có khoảng thời gian sử dụng lâu hơn nên Mie Nguyễn đã có những review chi tiết về chiếc máy này. Quả thực đây là sản phẩm không thể thiếu đối với bất kì bà mẹ nào có ý định nuôi con bằng sữa mẹ. Được biết chiếc máy này được Mie order từ Mỹ, tuy nhiên cô cũng đưa ra gợi ý rằng ở Việt Nam cũng đã có cửa hàng chính hãng của máy hút sữa này.

Mie chia sẻ: "Spectra S1 Plus là dòng máy khá to nên ở Việt nam không chuộng tuy nhiên nó lại có lực hút mạnh và vắt rất kiệt. Máy này cũng được thiết kế để sữa không bị hút vào ống, dễ dàng vệ sinh và giữ sữa không bị nhiễm khuẩn hay máy bị mốc. Trước khi mua loại này thì mình đã đọc rất nhiều ý kiến và sau một thời gian sử dụng thì thấy đây là một quyết định đúng đắn.

S1 Plus sạc được pin nên có thể hút ở những nơi không có ổ cắm nhưng nhược điểm là hơi to và cồng kềnh nên khó mang theo. Bởi vậy, mọi người nên có thêm một lựa chọn cầm tay khác, ví dụ như Mie có một chiếc máy nhỏ nhưng do ít ra khỏi nhà nên sử dụng chính vẫn là chiếc máy hút Spectra này".

Review của Mie về chiếc máy hút sữa này.

Cô nàng còn gợi ý link chính hãng cho các mẹ bỉm nào cần sử dụng.

Một số đặc điểm của chiếc máy hút sữa điện đôi cho các mẹ tham khảo:

- Máy hút êm, nhịp hút tinh tế hơn, khi hút đem lại cảm giác hút sâu hơn giúp các mẹ kích sữa hiệu quả hơn và hút được nhiều sữa hơn. Đảm bảo an toàn cho bé với ứng dụng công nghệ sản xuất Bình sữa, phễu hút, ống khí và các đồ nhựa khác trên máy hoàn toàn là nhựa không độc, không nhiễm chất Bisphenol A (BPA free).

- Máy hút sữa Spectra S1+ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng và được các bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng và người tiêu dùng đánh giá cao. Máy đạt các chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đảm bảo chất lượng Y tế theo tiêu chuẩn Châu Âu (CE) và Chứng chỉ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn FDA Mỹ.

- Thiết kế dạng bán hình tròn, có tay cầm tiện lợi để mẹ có thể di chuyển dễ dàng. Máy được trang bị màn hình LCD để hiển thị các chế độ hút và chu kỳ hút cùng với đèn led phía trên, có chế độ tự ngắt sau 30 phút sử dụng.

- Chế độ massage kích sữa: có 5 mức điều chỉnh áp lực hút massage, chu kỳ hút 70 lần hút nhẹ/phút. Chế độ hút sữa: Có 5 mức điều chỉnh chu kỳ hút (nhanh/chậm), 12 mức điều chỉnh áp lực hút (mạnh – yếu).

Chiếc máy hút sữa này hiện đang được bán với mức giá là 4.080.000 đồng.