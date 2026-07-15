Phía sau mỗi khoảnh khắc khôn lớn của con là sự an tâm của mẹ

Giải tỏa áp lực cho mẹ bỉm hiện đại

Làm cha mẹ là hành trình của niềm vui đi cùng không ít lo lắng. Giữa nhiều luồng thông tin, một số phụ huynh dần nhìn nhận rằng việc chăm con không hẳn nằm ở chỗ bao bọc nhiều hơn, mà ở việc quan tâm đến những nền tảng cơ bản, trong đó có sức khỏe đường ruột.

Theo các tài liệu nhi khoa, trẻ sinh mổ không đi qua đường sinh tự nhiên nên không được tiếp xúc với hệ vi sinh của mẹ trong giai đoạn đầu đời. Điều này có thể khiến hệ miễn dịch hoàn thiện chậm hơn, và trẻ có nguy cơ gặp một số vấn đề về tiêu hóa, hô hấp về sau. Đây là cơ sở để nhiều nghiên cứu quan tâm đến việc hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho nhóm trẻ này.

Một hướng tiếp cận được quan tâm trong dinh dưỡng cho trẻ là công thức Synbiotic đặc chế. Đây là sự kết hợp giữa Prebiotics (scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1) và Probiotic B. breve M-16V, được nghiên cứu nhằm hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đồng thời thúc đẩy sự hiện diện của các lợi khuẩn có lợi cho miễn dịch.

Với mẹ Thảo Nari (mẹ bé Súp Lơ, 3 tuổi), việc lựa chọn nguồn dinh dưỡng có chứa Synbiotic đặc chế giúp chị thêm an tâm trong hành trình chăm sóc sức khỏe đường ruột và đề kháng cho con. Khi hiểu rõ nhu cầu của trẻ và có giải pháp đồng hành phù hợp, chị hạnh phúc khi thấy con khỏe mạnh, lanh lợi và phát triển năng động mỗi ngày.

Sự an tâm của mẹ hiện đại đến từ việc chọn lựa giải pháp dinh dưỡng khoa học, giúp con xây dựng nền tảng đề kháng vững vàng.

Đề kháng vững vàng, con thỏa sức khám phá

Đường ruột là nơi tập trung phần lớn tế bào miễn dịch của cơ thể. Hệ vi sinh tại đây tham gia vào việc giúp cơ thể nhận diện, phân biệt lợi khuẩn với tác nhân gây hại. Khi sự cân bằng này được duy trì, cùng với các dưỡng chất như DHA, Omega-3, vitamin B12, sắt và kẽm, trẻ có thêm điều kiện thuận lợi giúp hỗ trợ cho sự phát triển miễn dịch lẫn trí não.

Trải nghiệm của mỗi gia đình mỗi khác. Mẹ bé Rốt cho biết, sau giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 3", chị thấy nhẹ lòng khi con ăn được, ngủ ngon và đủ sức đến trường mỗi ngày. Còn với mẹ bé Sữa, việc con đủ khỏe để thích nghi với môi trường mới giúp chị tự tin hơn khi cùng con bước vào những thay đổi.

Đề kháng khỏe từ bên trong là bệ phóng giúp trẻ tự do học hỏi và thích ứng linh hoạt trước mọi thay đổi của môi trường.

Giúp con vui vẻ khám phá thế giới nhờ nền tảng tiêu hóa khỏe

Theo những trình bày mới nhất tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đường ruột và não bộ thông qua Trục Ruột – Não. Bên cạnh vai trò với hệ miễn dịch, đường ruột còn tham gia vào quá trình sản sinh các chất dẫn truyền thần kinh, trong đó phần lớn Serotonin của cơ thể được tạo ra tại ruột. Những hiểu biết này cho thấy vai trò của đường ruột không chỉ dừng lại ở tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, mà còn là một phần của hệ thống kết nối giữa nhiều cơ quan trong cơ thể.

Trên nền tảng một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và khả năng hấp thu ổn định, các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển trí não như DHA, Omega-3, vitamin B12, sắt và kẽm mới có điều kiện được cơ thể sử dụng hiệu quả. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng việc bổ sung dưỡng chất cần đi đôi với chăm sóc sức khỏe đường ruột, nhằm hỗ trợ khả năng hấp thu và tối ưu tiềm năng phát triển toàn diện của trẻ.

Gia đình Pumi và bé Joonie đang ở giai đoạn con "cái gì cũng muốn thử". Mẹ Pumi chia sẻ chị không đặt mục tiêu con phải vượt trội, chỉ mong con đủ nhạy bén và năng lượng để học hỏi mỗi ngày. Quan sát cộng đồng, có thể thấy nhiều phụ huynh chung suy nghĩ: mong con ham học, nhưng đều hiểu rằng nếu thiếu nền tảng hấp thu ổn định thì việc bổ sung khó bền lâu.

Với hơn 50 năm tiên phong trong nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, nhãn hàng Aptamil tự hào là người bạn đồng hành mang đến sự an tâm cho hàng triệu bà mẹ trên toàn thế giới.

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