Perdays Pregnancy DHA – SN-2 DHA vi tảo Úc cho mẹ bầu

Đồng hành cùng mẹ trong 1000 ngày vàng

1000 ngày vàng, tính từ khi mang thai đến khi trẻ 2 tuổi, là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển nền tảng của trẻ. Trong giai đoạn này, DHA thường được nhắc đến với vai trò hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác của thai nhi, đồng thời là dưỡng chất mẹ cần bổ sung đều đặn thông qua chế độ ăn và sản phẩm phù hợp.

Perdays Pregnancy DHA được phát triển nhằm đồng hành cùng mẹ trong hành trình này, với công thức DHA từ vi tảo, cấu trúc SN-2 và quy trình sản xuất đạt chuẩn Úc.

DHA cấu trúc SN-2 tương đồng 65% sữa mẹ

Điểm nổi bật của Perdays Pregnancy DHA là cung cấp DHA cấu trúc SN-2. Đây là dạng DHA được gắn ở vị trí số 2 trên khung triglyceride, tương đồng với khoảng 65% DHA tự nhiên trong sữa mẹ.

Nhờ đặc điểm này, Perdays Pregnancy DHA giúp mẹ không chỉ bổ sung DHA theo hàm lượng, mà còn quan tâm đến dạng DHA cơ thể tiếp nhận. Đây là một trong những điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm trong nhóm DHA dành cho mẹ bầu.

DHA từ vi tảo Schizochytrium sp

Perdays Pregnancy DHA sử dụng nguồn DHA từ vi tảo Schizochytrium sp. Đây là nguồn DHA được nhiều mẹ bầu quan tâm nhờ ít mùi tanh, không EPA và phù hợp với mẹ nhạy cảm mùi trong thai kỳ.

Nguồn DHA từ vi tảo cũng phù hợp với mẹ ăn chay hoặc mẹ không muốn sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ cá. Với đặc điểm ít tanh, sản phẩm giúp mẹ dễ duy trì thói quen bổ sung DHA mỗi ngày, đặc biệt trong giai đoạn ốm nghén hoặc nhạy cảm với mùi.

Hàm lượng DHA phù hợp cho thai kỳ

Mỗi viên nang mềm Perdays Pregnancy DHA chứa 575mg tinh dầu vi tảo Schizochytrium sp., tương đương 230mg DHA cấu trúc SN-2.

Hàm lượng này giúp mẹ dễ bổ sung DHA theo từng giai đoạn: từ chuẩn bị mang thai, trong thai kỳ đến sau sinh và cho con bú. Viên nang mềm tiện sử dụng hằng ngày, phù hợp để mẹ duy trì đều đặn trong suốt hành trình làm mẹ.

Sản xuất tại Úc, có mã AUST L 455311

Perdays Pregnancy DHA được sản xuất tại Úc theo tiêu chuẩn GMP và có mã AUST L 455311. Đây là thông tin giúp mẹ dễ kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trên bao bì.

Sản phẩm được nhập khẩu và chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH AU SUNSHINE, địa chỉ 94A4 Phùng Văn Cung, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh. Hotline: 0967.711.633.

Cách dùng Perdays Pregnancy DHA

Mẹ có thể tham khảo liều dùng Perdays Pregnancy DHA theo từng giai đoạn:

- Chuẩn bị mang thai: 1 viên/ngày.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu: 1 viên/ngày.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa: 2 viên/ngày.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối: 2–3 viên/ngày.

- Sau sinh và cho con bú: dùng theo tư vấn của bác sĩ.

Mẹ nên uống DHA cùng bữa ăn có chất béo để hỗ trợ hấp thu tốt hơn. Với mẹ có bệnh lý nền, đang dùng thuốc hoặc có thai kỳ đặc biệt, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Perdays Pregnancy DHA – Bổ sung DHA cho mẹ bầu mỗi ngày

Với nguồn DHA từ vi tảo Schizochytrium sp., cấu trúc SN-2, hàm lượng 230mg DHA mỗi viên và tiêu chuẩn sản xuất tại Úc, Perdays Pregnancy DHA là sản phẩm bổ sung DHA dành cho mẹ trong hành trình 1000 ngày vàng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Perdays Pregnancy DHA - Đột phá cấu trúc SN-2 cho1000 ngày vàng Kiến tạo IQ. Mẹ hấp thu vượt trội, con vững bền trí tuệ.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Sản xuất tại Úc - AUST L 455311.

Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH AU SUNSHINE

Địa chỉ: 94A4 Phùng Văn Cung, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0967.711.633