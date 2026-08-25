Ô tô suýt chèn vào cậu bé, người cha hung dữ chạy tới tát tài xế, camera tiết lộ sự thật đáng xấu hổ

Mới đây, một vụ va chạm giao thông tại Thái Lan đã khiến dư luận chú ý khi cha của nạn nhân đã tát tài xế vì cho rằng anh này có lỗi nhưng camera an ninh lại ghi được nguyên nhân vụ tai nạn không phải do tài xế xe ô tô.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào hôm thứ Bảy, 22/8 vừa qua.

Ô tô suýt cán qua người cậu bé, cha nạn nhân chạy đến tát tài xế

Đoạn video ghi lại sự việc đã được chia sẻ trên Facebook cho thấy một cậu bé đang đứng trên phần để chân phía trước của chiếc xe máy do người mẹ điều khiển thì bất ngờ ngã xuống đường. Cú ngã bất ngờ khiến cho chiếc xe ô tô màu đen đi đằng sau phải phanh gấp để dừng lại.

Người mẹ lập tức đỡ con dậy trong khi một người phụ nữ chứng kiến sự việc tiến lại gần, đập kính cửa sổ xe ô tô để ra hiệu cho tài xế lùi xe lại, tránh việc cán vào cậu bé cũng như kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Vì sợ hãi, cậu bé đã khóc sau cú ngã.

Cha của cậu bé, người đang đi trên một chiếc xe máy khác, sau đó đã hùng hổ tiến lại gần chiếc sedan và được cho là đã tát vào mặt tài xế tên Lapit qua cửa kính xe đang mở.

Theo kênh Channel 7, sự việc xảy ra tại đường Phatthanakan 20 thuộc quận Suan Luang, Bangkok, cách điểm rẽ phải vào đường On Nut khoảng 500 mét và gần một khu chợ đông đúc.

Lapit chia sẻ với truyền thông rằng anh đang lái xe chậm qua con hẻm thì nghe thấy tiếng la hét và âm thanh giống như tiếng va chạm. Anh đạp phanh nhưng không thấy xe mình có hư hại gì và tin rằng mình không hề va chạm với bất cứ thứ gì.

Lời kể của tài xế

Sau đó, có người bảo Lapit lùi xe lại và anh đã làm theo. Lúc này, anh mới nhận ra một đứa trẻ đã ngã khỏi xe máy và suýt chút nữa bị xe ô tô của anh cán trúng.

Lapit kể lại rằng cha của đứa trẻ đã chạy về phía anh và tát vào mặt anh qua cửa kính xe đang mở. Thay vì đáp trả, anh bước ra khỏi xe và bình tĩnh giải thích rằng mình không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Hai bên sau đó đã đến đồn cảnh sát Khlong Tan. Theo biên bản của cảnh sát, cha mẹ đứa trẻ đi hai xe máy riêng biệt; người cha đi phía trước, còn người mẹ chở con trai đi phía sau.

Người mẹ sau đó định vượt lên xe của Lapit và nhận ra chính cách lái xe của mình đã khiến con trai bị ngã. Lapit cho biết anh đã trấn an người mẹ, nói rằng chỉ cần đứa trẻ an toàn là được.

Lapit không truy cứu thêm vụ việc nhưng vẫn trình báo với cảnh sát để lưu lại hồ sơ. Anh chia sẻ rằng mình cảm thấy thương cho đứa trẻ sau khi xem lại hình ảnh vụ tai nạn xe máy tại Bangkok.

Người cha thừa nhận đã tát Lapit, giải thích rằng hành động đó xuất phát từ sự nóng giận và lo lắng cho sự an toàn của con trai. Anh ta cho biết mình tin rằng Lapit sẽ không dừng lại nếu anh ta không can thiệp.

Người cha nói rằng mâu thuẫn giữa anh ta và Lapit đã được giải quyết, nhưng không tiết lộ liệu mình có xin lỗi người lái xe ô tô hay không.

Tuy nhiên, khi vụ việc được chia sẻ trên truyền thông thì đa số các ý kiến đều chỉ trích thiếu sót của cha mẹ cậu bé khi đã cho con tham gia giao thông một cách thiếu an toàn, và khi xảy ra sự việc thì hành xử nóng nảy, thiếu kiềm chế.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, rất may vụ việc chưa để lại hậu quả nặng nề và 2 bên cũng đã hòa giải để sự việc không đi xa hơn. Nhưng đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh cũng như người giám hộ trẻ cần lưu ý để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Khi đi xe máy, để trẻ ngồi ở đâu là an toàn?

Vị trí an toàn nhất cho trẻ nhỏ khi đi xe máy là ngồi phía sau lưng người lái. Cha mẹ nên dùng đai hoặc dây an toàn chắc chắn để buộc cố định trẻ vào người lớn. Nếu trẻ còn quá nhỏ dưới một tuổi, người lớn có thể bế gọn bé vào lòng và ôm chặt bằng hai tay. Trẻ từ ba tuổi trở lên cần được đội mũ bảo hiểm vừa vặn khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không để trẻ đứng trên sàn xe hoặc ngồi phía trước một mình vì rất dễ gây tai nạn.

(Theo The Thaiger)