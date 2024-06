Nutricare Colos24h Grow Plus mới giúp trẻ tăng cân sau 2 tháng

Hành trình chinh phục người tiêu dùng của Nutricare Colos24h Grow Plus

Thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam và mong muốn giúp con phát triển vững vàng của các bậc làm cha mẹ, công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare đã cho ra mắt sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus vào tháng 2/2023. Sản phẩm với công thức Cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kết hợp với Sữa non 24h từ Mỹ giúp tăng cường đề kháng và 52 dưỡng chất thiết yếu để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Sau khi ra mắt, Nutricare Colos24h Grow Plus đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nhờ có thương hiệu uy tín, hiệu quả mang lại, bao bì bắt mắt, vị ngon được trẻ yêu thích cùng giá thành hợp lý. Ngoài ra, Nutricare Colos24h Grow Plus cũng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay, theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2023, đa số người tiêu dùng sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và tốt cho sức khỏe.

Nỗ lực không ngừng cải tiến sản phẩm của Nutricare

Vào tháng 7/2023, Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, NMNI-USA sẽ đảm bảo các sản phẩm của Nutricare sẽ có được công thức hiện đại và mới nhất nhằm mang lại giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam.

Tháng 3/2024, Nutricare Colos24h Grow Plus mới với công thức cải tiến, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ đã được ra mắt, mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân và thấp còi tại Việt Nam.

Nutricare Colos24h Grow Plus mới với công thức dinh dưỡng cải tiến

Nutricare Colos24h Grow Plus với công thức Cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giúp trẻ tăng cân cao khỏe, bắt kịp đà tăng trưởng



Trong giai đoạn phát triển, thiếu hụt năng lượng sẽ khiến trẻ kém khỏe mạnh, dễ nhiễm trùng, biếng ăn, từ đó giảm hấp thụ dưỡng chất và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi. Để cải thiện sức khỏe và tầm vóc cho trẻ đang gặp các vấn đề này, bố mẹ cần cần bổ sung cho trẻ năng lượng cao hơn nhu cầu hằng ngày của cơ thể, nguồn năng lượng tích lũy sẽ nhanh chóng giúp trẻ bắt kịp các chỉ số cân nặng và chiều cao đúng chuẩn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến nghị nên sử dụng các chế phẩm với công thức Cao năng lượng F100 (100 ml chế phẩm dinh dưỡng cung cấp 100 kcal) để giúp trẻ tăng cân nhanh hơn, cải thiện tầm vóc.

Các chuyên gia dinh dưỡng của Nutricare đã nghiên cứu và ứng dụng công thức Cao năng lượng 100 kcal đặc chế dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân thấp còi vào sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus, đáp ứng 100% nhu cầu năng lượng theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giúp bé tăng cân nhanh, bắt kịp đà tăng trưởng.

Công thức Cao năng lượng 100 kcal được chuyên gia khuyên dùng cho trẻ nhẹ cân thấp còi

Nutricare Colos24h Grow Plus đột phá công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic và Sữa non 24h từ Mỹ giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng

Đề kháng yếu là một trong những nguyên nhân dẫn tới suy dinh dưỡng và đồng thời trẻ suy dinh dưỡng sẽ có đề kháng yếu, hay ốm vặt. Vòng luẩn quẩn ốm bệnh, chán ăn, sụt cân, suy dinh dưỡng khiến trẻ chậm phát triển về mọi mặt, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành.

Nutricare Colos24h Grow Plus mới đã tiên phong ứng dụng đột phá công nghệ Lợi khuẩn Postbiotic, bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn Postbiotic (Lactococcus Lactis). Đây là sản phẩm của quá trình lên men vi khuẩn Probiotics. Postbiotic lần đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam, cho phép bảo quản ở nhiệt độ phòng mà vẫn giữ nguyên được công dụng của lợi khuẩn. Trong khi đó, lợi khuẩn Probiotic được sử dụng phổ biến hiện nay cần đảm bảo luôn bảo quản lạnh mới có thể phát huy hết tác dụng. Việc bổ sung lợi khuẩn sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ức chế hại khuẩn và ngăn chặn nhiễm trùng tiêu hóa. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung Sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ với kháng thể IgG hàm lượng cao giúp phát hiện và tiêu diệt vi khuẩn và vi rút có hại, hỗ trợ tăng cường đề kháng cho cơ thể.

Sản phẩm với đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn

Nutricare Colos24h Grow Plus được chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng cân sau 2 tháng, áp dụng cho cả sữa bột và sữa bột pha sẵn



Theo báo cáo kết quả nghiên cứu hiệu quả bổ sung sản phẩm được thực hiện bởi Viện Khoa học Sức khoẻ và Công nghệ, trẻ bổ sung sản phẩm sau 2 tháng có mức tăng cân tốt hơn, Báo cáo chứng minh lâm sàng còn cho thấy trẻ tăng chiều cao nhanh hơn, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu chảy, táo bón, biếng ăn và khó ngủ sau 2 tháng sử dụng sản phẩm. Chứng minh lâm sàng được áp dụng cho cả sữa bột và sữa bột pha sẵn.

Nutricare Colos24h Grow Plus đã được chứng minh lâm sàng giúp bé tăng cân sau 2 tháng

Ngoài ra, Nutricare Colos24h Grow Plus cũng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, hỗ trợ phát triển chiều cao nhờ bổ sung Canxi, Vitamin D3 cùng 52 dưỡng chất thiết yếu khác.



Nutricare Colos24h Grow Plus mới vẫn giữ nguyên hương vi thơm ngon bé thích mê, giá thành không đổi. Bộ đôi sữa bột và sữa pha sẵn với công thức dinh dưỡng được nghiên cứu đồng bộ, được chứng minh khoa học chính là giải pháp góp phần nâng cao tầm vóc cho hàng triệu trẻ em suy dinh dưỡng, nhẹ cân thấp còi tại Việt Nam.