Nutricare Colos24h Grow Plus mới đáp ứng khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới giúp trẻ tăng cân, cao khỏe

Nutricare Colos24h Grow Plus 2 là sản phẩm mới được ra đời với công thức hỗ trợ trẻ tăng cân cao khỏe từ tâm huyết của các chuyên gia dinh dưỡng Nutricare - đơn vị đạt Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học 6 năm liên tiếp. Sản phẩm hứa hẹn là một giải pháp mới để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi cho trẻ em tại Việt Nam.



Suy dinh dưỡng thấp còi và giải pháp cải thiện từ chuyên gia dinh dưỡng

Tại Việt Nam, trẻ em suy dinh dưỡng và thấp còi hiện vẫn chiếm tỷ lệ khá cao so với các nước trong khu vực. Trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi thường có thể trạng yếu, gầy gò hơn bạn bè cùng trang lứa và thường đi kèm với biếng ăn kéo dài. Thiếu hụt dinh dưỡng cũng làm sức đề kháng yếu đi, khiến trẻ dễ ốm bệnh, chậm phát triển.

Theo các chuyên gia, để giúp trẻ tăng cường dinh dưỡng, tăng cân tốt thì cần bổ sung năng lượng lớn hơn lượng mà cơ thể tiêu thụ. Tuy nhiên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi thường ăn ít hoặc bỏ bữa nên không được bổ sung đủ năng lượng thông qua các bữa ăn hằng ngày. Trong trường hợp này, mẹ nên bổ sung cho trẻ sữa chứa cao năng lượng và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã khuyến nghị nên cho trẻ suy dinh dưỡng sử dụng các sản phẩm với công thức F100 (100ml chế phẩm dinh dưỡng cung cấp 100kcal). Công thức này đã được đưa vào phác đồ điều trị chuẩn cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi.

Nutricare Colos24h Grow Plus 2 ứng dụng công thức F100 - Cao Năng Lượng 100 Kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới giúp trẻ tăng cân cao khỏe

Trẻ nhẹ cân, thấp còi, suy dinh dưỡng luôn là nỗi niềm trăn trở, lo lắng của các bậc cha mẹ. Vì thế, sữa cao năng lượng được xem là giải pháp tối ưu giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng.

Nutricare Colos24h Grow Plus 2 mới với công thức cao năng lượng 100Kcal/100ml chuyên dành cho trẻ suy dinh dưỡng, đáp ứng nguồn năng lượng tối ưu mà cha mẹ không thể cung cấp đủ do chất lượng bữa ăn không đảm bảo hoặc do trẻ biếng ăn. Năng lượng trong Nutricare Colos24h Grow Plus 2 mới đáp ứng 100 Kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, so với các loại sữa công thức thông thường trên thị trường hiện nay chỉ cung cấp mức năng lượng khoảng 68 đến 70 Kcal/100ml. Nutricare Colos24h Grow Plus 2 giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng so với bạn bè cùng trang lứa.

Đặc biệt, Nutricare Colos24h Grow Plus 2 bổ sung tới 52 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, cùng bộ ba dưỡng chất Canxi, Vitamin D3, Phốt-pho giúp phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ.

Ngoài công dụng tăng cân và tăng chiều cao, Nutricare Colos24h Grow Plus 2 mới được bổ sung Sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ hỗ trợ tăng cường đề kháng. Sự có mặt của Sữa non 24h kết hợp cùng kẽm và hệ Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen) trong Nutricare Colos24h Grow Plus 2 mới giúp trẻ có đề kháng khỏe, giảm ốm vặt.

Sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus 2 có hương vị ngon dễ uống dành cho các bé biếng ăn

Nutricare Colos24h Grow Plus 2 với công thức đặc chế cao năng lượng 100Kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng 52 dưỡng chất là giải pháp dinh dưỡng mới hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng và các chức năng bảo vệ cho trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân thấp còi, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay. Sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus 2 là sự kết hợp riêng biệt của công thức cao năng lượng và yếu tố miễn dịch chủ động, thụ động phù hợp với thể trạng và khẩu vị của trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi. Nutricare Colos24h Grow Plus 2 có vị ngọt thanh dịu nhẹ dễ uống, phù hợp cho trẻ nhiều lứa tuổi.

Nutricare Colos24h Grow Plus mới không chỉ có phiên bản sữa bột mà còn có cả sữa pha sẵn tiện lợi, sẵn sàng đồng hành dinh dưỡng cùng trẻ trong mọi hoạt động. Với hương vị thơm ngon, hợp khẩu vị của trẻ và giá thành hợp lý, sản phẩm chắc chắn sẽ người bạn đồng hành giúp các bậc phụ huynh xóa tan nỗi lo con nhẹ cân thấp còi.

Nutricare Colos 24h Grow Plus 2 mới là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare - đơn vị đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Dinh dưỡng Y học 6 năm liên tiếp, từ 2018.

Danh mục sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus mới có cả sữa bột và sữa pha sẵn tiện lợi cho trẻ em ở nhiều lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Nutricare Colos 24h Grow Plus mới với công thức cao năng lượng 100Kcal/100ml theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng với 52 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng cân, cao lớn khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng.

