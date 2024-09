Nutricare Colos24h Grow Plus: Được chứng minh giúp trẻ tăng cân cao khỏe sau 2 tháng

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn phát triển đầu đời, nhu cầu năng lượng của trẻ nhỏ cao hơn so với người trưởng thành, thậm chí còn vượt qua cả thanh thiếu niên ở độ tuổi dậy thì. Điều này là do quá trình trao đổi chất của trẻ diễn ra rất nhanh, cơ thể trẻ không ngừng sử dụng năng lượng để phát triển. Theo các tiêu chuẩn tăng trưởng của WHO, trẻ sơ sinh có thể tăng khoảng 25 cm chiều cao, tăng gấp đôi gấp ba cân nặng trong năm đầu đời. Từ 1-3 tuổi, tốc độ tăng trưởng chiều cao và cân nặng trung bình là khoảng 10-12 cm và 2-3 kg mỗi năm. Sau đó tốc độ này dao động trong khoảng 5-7 cm và 1-2 kg mỗi năm cho tới 10 tuổi. Sau tuổi dậy thì, các đĩa sụn tăng trưởng trong xương dần đóng lại, khiến chiều cao của trẻ gần đạt ngưỡng tối đa. Chính vì vậy, trẻ bị thiếu hụt năng lượng trong giai đoạn đầu đời hay nặng hơn là suy dinh dưỡng Protein năng lượng (PEM: Protein- Energy Malnutrition) sẽ chậm lớn; thiếu cân; chiều cao không đạt chuẩn. Suy dinh dưỡng Protein năng lượng còn gây ra nhiều hệ lụy như ảnh hưởng đến khả năng tư duy, suy giảm chức năng của các cơ quan trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành.



Vai trò của năng lượng với sự phát triển của trẻ

1: Giúp cơ thể tăng trưởng.

Năng lượng hỗ trợ quá trình tổng hợp và phát triển của các mô, tế bào hình thành lên các cơ quan trong cơ thể và các khối cơ, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sửa chữa và tái tạo các mô bị tổn thương.

2: Duy trì hoạt động thường ngày.

Năng lượng giúp cơ thể trẻ duy trì sự tỉnh táo và có đủ sức để thực hiện các hoạt động hàng ngày như vui chơi, học tập và vận động. Khi thiếu hụt năng lượng, trẻ dễ mệt mỏi, thiếu tập trung và không thể tham gia vào các hoạt động một cách hiệu quả.

3: Tăng cường đề kháng.

Cơ thể cần đủ năng lượng để sản xuất các tế bào miễn dịch và kháng thể, giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật. Thiếu năng lượng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm ở trẻ.

4: Hỗ trợ quá trình tiêu hóa và trao đổi chất.

Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong các quá trình trao đổi chất của cơ thể, bao gồm việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng, điều hòa nhiệt độ cơ thể và duy trì các chức năng sinh lý quan trọng khác.

Để đảm bảo trẻ nhận đủ năng lượng, chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ cần được bổ sung đủ ba nhóm chất chính: tinh bột (glucid), chất béo (lipid), và chất đạm (protein). Trong trường hợp trẻ không thể nhận đủ dưỡng chất từ các bữa ăn hoặc gặp tình trạng biếng ăn kéo dài, sữa sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Trong sữa có chứa hàm lượng Protein và Canxi rất cao, giàu Vitamin, Khoáng chất. Đặc biệt, đối với các trẻ chậm tăng cân, tăng chiều cao hoặc đang gặp tình trạng suy dinh dưỡng, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị: Nên cho trẻ sử dụng các chế phẩm với công thức Cao năng lượng (100 ml chế phẩm dinh dưỡng cung cấp 100 kcal) để giúp trẻ nhanh chóng đạt được các chỉ số cân nặng và chiều cao theo tiêu chuẩn.

Nutricare Colos24h Grow Plus với công thức Cao năng lượng 100 kcal giúp trẻ tăng cân cao khoẻ

Nutricare Colos24h Grow Plus mới là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ về dinh dưỡng tiên tiến. Nổi bất nhất là công thức F100 theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Sản phẩm có công thức Cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của WHO

Nutricare Colos24h Grow Plus với công thức Cao năng lượng 100 kcal giúp bổ sung năng lượng bị thiếu do các bữa ăn hằng ngày không đảm bảo hoặc do trẻ biếng ăn. Năng lượng tích lũy sẽ hỗ trợ trẻ tăng cân nhanh hơn, bắt kịp đà tăng trưởng. Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ trẻ tăng cân sau 2 tháng áp dụng cho cả sữa bột và sữa bột pha sẵn.



Nutricare Colos24h Grow Plus bé tăng cân sau 2 tháng - đã được chứng minh lâm sàng

Theo báo cáo chứng minh lâm sàng, trẻ tăng cân tốt hơn tới 159% sau 2 tháng sử dụng sản phẩm, có mức tăng chiều cao tốt hơn 33%, suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 27%. Ngoài ra, sản phẩm cũng đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu chảy, táo bón, biếng ăn và khó ngủ. Báo cáo kết quả chứng minh lâm sàng được thực hiện bởi Viện Khoa học Sức khoẻ và Công nghệ, đã được đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam. Nhờ đó, sản phẩm đã tạo dựng được lòng tin với người tiêu dùng trên toàn quốc.

Nutricare Colos24h Grow Plus được chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng cân cao khoẻ

Trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân thấp còi thường đi kèm với sức đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Ốm bệnh liên tục khiến cơ thể trẻ mệt mỏi, chán ăn và tiếp tục sụt cân, chậm phát triển. Chính vì thế, Nutricare Colos24h Grow Plus mới công thức cải tiến, đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn cùng sữa non 24h từ Mỹ. Vì 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm ở đường ruột nên việc bổ sung lợi khuẩn sẽ giúp hỗ trợ tiêu diệt hại khuẩn cân bằng hệ vi sinh, giảm nguy cơ nhiễm trùng tiêu hóa và hỗ trợ tăng cường đề kháng hiệu quả. Cùng với đó, sữa non 24h chứa kháng thể IgG hàm lượng cao sẽ hỗ trợ phát hiện và tiêu diệt các vi khuẩn và vi rút có hại xâm nhập vào cơ thể.



Đặc biệt hơn, công nghệ lợi khuẩn Postbiotic có độ ổn định cao. So với lợi khuẩn Probiotic thông thường cần bảo quản lạnh thì Postbiotic cho phép bảo quản ở nhiệt độ thường mà không làm mất đi công dụng của lợi khuẩn.

Ngoài ra, Nutricare Colos24h Grow Plus còn được bổ sung 52 dưỡng chất hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh, trong đó có bộ đôi dưỡng chất Canxi, Vitamin D3 giúp xương thêm chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ

Bố mẹ có thể tham khảo lựa chọn Nutricare Colos24h Grow Plus với hai phiên bản sữa bột và sữa pha sẵn tiện lợi, giá trị dinh dưỡng tương đương để giúp trẻ xây dựng nền tảng giúp trẻ tăng trưởng và phát triển đạt chuẩn. Với hương vị thơm ngon bé thích mê và giá thành hợp lý, sản phẩm chắc chắn sẽ người bạn đồng hành giúp các bậc phụ huynh giảm bớt nỗi lo con nhẹ cân thấp còi.