Nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ với trải nghiệm mua sắm độc đáo tại Singapore

Mua sắm kết hợp giải trí: Làm giàu ký ức tuổi thơ bằng những món đồ yêu thích

Không chỉ kinh doanh đồ chơi, nhiều cửa hàng ở Singapore còn mang đến cho các bạn nhỏ những trải nghiệm sống động giúp làm giàu ký ức tuổi thơ của trẻ. Chắc chắn trẻ sẽ đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác bởi vô số lựa chọn được bày ra trước mắt. Dưới đây là một vài địa chỉ nổi bật để trẻ có thể vừa học vừa chơi với đủ mọi loại đồ chơi ngay tại cửa hàng:

Curiosity Shop

Không chỉ là một cửa hàng bán đồ chơi và quà lưu niệm thuần túy, Curiosity Shop chính là không gian nổi tiếng dành cho trẻ em ở Singapore với những trải nghiệm khám phá và học hỏi về cuộc sống, nhất là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Đồ chơi, quà lưu niệm tại Curiosity Shop nổi tiếng là thú vị, độc đáo và đầy tính giáo dục.

Cửa hàng chuyên cung cấp các món đồ chơi khoa học, bộ dụng cụ giáo dục và các sản phẩm khoa học thú vị khác giúp ích cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ em. Chỉ với 20 đô-la Singapore (gần 350.000 đồng), bé có thể sở hữu ngay một bộ sưu tập cho riêng mình.

Địa chỉ: 15 Science Centre Road, Singapore 609081.

Thời gian mở cửa: 10:00 - 17:00 từ thứ Ba đến Chủ nhật

The Better Toy Store

Nếu bạn muốn tìm mua những món đồ chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi, được thiết kế mở để giúp trẻ hiểu hơn về bản thân và thế giới xung quanh với tiêu chí thân thiện với môi trường, đẹp mắt và an toàn, The Better Toy Store chính là điểm dừng chân lý tưởng. Đây là nơi "tập hợp" nhiều sản phẩm đồ chơi từng đạt các giải thưởng, chứng thực cho mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến với tuổi thơ của trẻ.

Không gian mua sắm đầy màu sắc tại The Better Toy Store.

Các sản phẩm đồ chơi ở đây đều đáp ứng 2 yếu tố: gợi ý cho trẻ cách chơi, mục đích chơi nhưng vẫn tạo đủ không gian cho phép trẻ chơi tự do, thực hiện bất cứ điều gì nảy ra trong trí tưởng tượng của bé. Với The Better Toy Store, tuổi thơ của con trẻ sẽ có thêm nhiều ký ức đáng nhớ gắn liền với trải nghiệm mua sắm của cả gia đình tại Đảo quốc.

Địa chỉ: 78 Airport Boulevard, #04-226, Jewel Changi, Singapore 819666

Thời gian mở cửa: 10:15 - 21:15

LEGO Store tại Resorts World Sentosa

Được xem là cửa hàng LEGO chính hãng lớn nhất Đông Nam Á, LEGO Store tại Resorts World Sentosa hiện sở hữu Diorama lớn nhất với 300.000 mảnh ghép chỉ có ở Singapore.

Mô hình LEGO Merlion, tàu điện một ray Sentosa, cây khổng lồ Supertrees tại Gardens by the Bay và Singapore Flyer cao 1,4m tại cửa hàng.

Chưa từng có bạn nhỏ nào tới đây mà không mê đắm với thế giới Lego Sentosa thu nhỏ đầy sức sống và các nhân vật Lego mini hấp dẫn.

Địa chỉ: 8 Sentosa Gateway, Level 1, The Forum, 01-72, #74, Singapore 098138

Thời gian mở cửa: 10:00 - 20:00

Mua sắm các sản phẩm ý nghĩa từ thương hiệu đạt chứng nhận chất lượng "Made With Passion"

Ngoài công dụng chính, nhiều thương hiệu nội địa Singapore đã đưa được câu chuyện về đam mê, tinh thần sáng tạo cùng quyết tâm hướng đến tính bền vững vào từng sản phẩm của mình. Đó chính là lý do khiến người tiêu dùng luôn được truyền cảm hứng đồng thời cảm nhận sự gắn bó lâu dài mỗi khi mua và sử dụng sản phẩm của các thương hiệu đó.

Le Petit Society là một trong những thương hiệu như thế. Le Petit Society được thành lập từ năm 2012 bởi cặp vợ chồng người Singapore Robyn Liang và Dylan Ong. Khởi đầu với niềm đam mê làm ra những bộ quần áo đa năng, được làm một cách tinh xảo, khéo léo cho trẻ em bằng các loại vải an toàn, thoải mái và lâu bền từ lúc con mới chào đời cho đến khi trưởng thành, đến nay Le Petit Society đã trở thành thương hiệu phong cách sống dành cho cả gia đình.

Các bộ sưu tập của Le Petit Society thoải mái và phù hợp với mọi dịp, mọi lứa tuổi.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Le Petit Society gặt hái được nhiều thành công, chẳng hạn như: được Harper's Bazaar Junior trao giải "Mẫu romper trẻ em xuất sắc nhất" và "Khăn quấn hữu cơ xuất sắc nhất" tại Singapore; được bình chọn là "Thương hiệu quần áo trẻ em hàng đầu" trên HoneyKids,... Với kinh nghiệm nuôi con cùng quyết tâm tạo ra những trang phục an toàn và thoải mái của đôi vợ chồng nhà sáng lập thương hiệu, các bộ sưu tập của Le Petit Society sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị về phong cách sống cho cả gia đình.

Hãy cùng con tới Singapore và trải nghiệm những hoạt động mua sắm thú vị dành riêng cho trẻ em, để giúp con làm giàu ký ức tuổi thơ, phát huy khả năng sáng tạo và gắn kết các thành viên trong gia đình!