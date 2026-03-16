Nuôi con 22 năm, tôi rút ra 6 lời khuyên nuôi dạy con theo cách TỐI GIẢN nhưng hiệu quả hơn

Nuôi con chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Sau 22 năm làm mẹ, tôi có hai con: con lớn vừa tốt nghiệp một trường đại học thuộc nhóm 211, còn con thứ hai hiện đang học lớp 3 tiểu học. Mỗi đứa trẻ đều có hành trình trưởng thành khác nhau, và quá trình nuôi dạy cũng không hề nhẹ nhàng.

Con lớn giờ đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng, có khả năng tự lập nên tôi gần như không còn phải lo lắng quá nhiều. Trong khi đó, con thứ hai vẫn còn nhỏ, việc học tập và sinh hoạt vẫn cần bố mẹ quan tâm nhiều.

Nhưng sau nhiều năm làm cha mẹ, tôi nhận ra một điều: không phải việc gì trong quá trình nuôi con cũng cần làm thật nhiều . Có những việc nên đầu tư tâm sức, nhưng cũng có những thứ càng “đơn giản hóa” thì việc nuôi dạy con lại càng nhẹ nhàng hơn.

Dưới đây là 6 lời khuyên nuôi con theo phong cách tối giản mà tôi rút ra sau hơn hai thập kỷ làm cha mẹ.

1. Hạn chế đưa con đến trung tâm thương mại, siêu thị

Mỗi lần đến siêu thị hay trung tâm thương mại, trẻ con thường nhìn thấy rất nhiều thứ hấp dẫn: đồ ăn, đồ uống, đồ chơi… và hầu như món nào cũng muốn có.

Tất nhiên những món đồ cần thiết vẫn phải mua. Nhưng có không ít thứ mua về rồi lại không thật sự cần thiết, thậm chí lãng phí.

Chẳng hạn như con tôi khá thích ăn vặt. Nếu thường xuyên vào siêu thị, bé rất dễ bị hấp dẫn bởi đủ loại đồ ăn. Vì vậy, để kiểm soát thói quen tiêu dùng và cả chế độ ăn uống của con, gia đình tôi chủ động hạn chế những chuyến đi mua sắm không cần thiết.

2. Không nên quá thường xuyên đưa con đến khu vui chơi

Vào kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, thỉnh thoảng đưa trẻ đến khu vui chơi để thư giãn là điều tốt. Nhưng nếu đi quá thường xuyên, trẻ có thể quen với những cảm giác kích thích mạnh và niềm vui “tức thì”.

Ví dụ như trò gắp thú bông – nhiều trẻ rất thích vì cảm giác hồi hộp và phấn khích khi chơi. Nhưng thực tế, sau khi mang về nhà, những món đồ ấy thường chỉ được trưng bày một thời gian rồi bị bỏ quên.

Thay vì tiêu tiền vào các trò chơi như vậy, đôi khi dẫn con ra công viên gần nhà đi dạo, chạy nhảy hoặc vận động lại vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp gia đình có thêm thời gian gắn kết.

3. Đừng mua quá nhiều tài liệu học thêm

Con lớn của tôi từng học đại học khá tốt, nhưng khi đến lượt con thứ hai, tôi vẫn rất cẩn thận trong việc học tập của con. Tuy nhiên, có một sai lầm mà nhiều phụ huynh dễ mắc phải là mua quá nhiều sách và tài liệu học thêm.

Thực tế, không phải cuốn nào mua về cũng dùng hết. Nhiều cuốn còn mới tinh đã phải đem cho người khác.

Vì vậy, tốt nhất là chọn tài liệu thật phù hợp và vừa đủ. Ví dụ:

Với trẻ mầm non học tiếng Anh, chỉ cần một bộ truyện tranh song ngữ để đọc thường xuyên. Với học sinh tiểu học, có thể mua một số bộ đề luyện tập chọn lọc. Ngoài ra, duy trì thói quen đọc sách và ôn lại lỗi sai trong bài tập cũng rất quan trọng.

Làm được những điều này, kết quả học tập của trẻ thường sẽ không quá tệ.

4. Đừng cho con học quá nhiều lớp năng khiếu

Khi trẻ còn nhỏ, nhiều phụ huynh thường đăng ký rất nhiều lớp học: vẽ, đàn, múa, thể thao… Nhưng sau khi con bước vào lớp 3, tôi nhận ra cần phải “tối giản” những lớp học này.

Chỉ nên giữ lại 1–2 hoạt động thật sự phù hợp hoặc cần thiết với con.

Bởi từ lớp 3 trở đi, khối lượng học tập bắt đầu tăng lên. Cuối tuần nên dành thời gian để con ôn bài, sửa lỗi sai, củng cố kiến thức, thay vì chạy hết lớp năng khiếu này đến lớp khác.

5. Giảm bớt quần áo cho trẻ

Nhiều gia đình mở tủ quần áo của con ra sẽ thấy… treo kín cả tủ.

Thực ra, trẻ em không cần quá nhiều quần áo. Mỗi mùa chỉ cần 3–4 bộ quần áo chất lượng tốt, chất liệu thoáng mát và dễ thay giặt là đủ.

Với bé trai, đôi khi chỉ cần 2–3 bộ vì các bé thường không quá để ý chuyện ăn mặc.

Khi mua đồ, tôi thường chọn size hơi rộng một chút vì trẻ lớn rất nhanh, có thể mặc được lâu hơn. Tuy nhiên, giày dép thì nên mua vừa chân để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển.

6. Giảm bớt lo lắng khi nuôi con

Ngày nay, cha mẹ dễ bị “bao vây” bởi vô số thông tin về nuôi dạy con. Nhiều người đọc quá nhiều phương pháp giáo dục khác nhau rồi lại cảm thấy cái gì con cũng cần học, cái gì cũng sợ con thua kém.

Nhưng thực ra, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

Cha mẹ nên thường xuyên trao đổi với giáo viên và những phụ huynh có kinh nghiệm hơn để tham khảo lời khuyên. Chọn lọc điều phù hợp với con mình, thay vì rơi vào trạng thái lo lắng quá mức.

Học tập là một hành trình dài. Quan trọng nhất là giữ được sự hứng thú học hỏi của trẻ, đồng hành cùng con và trở thành chỗ dựa vững chắc khi con cần.

Bởi đôi khi, nuôi con không cần quá phức tạp - đơn giản hóa mọi thứ lại chính là cách giúp cả cha mẹ và con cái cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên hành trình trưởng thành.

Nguồn: Sohu