Sữa công thức là một phần trong chế độ dinh dưỡng của nhiều trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để nó phát huy tối đa hiệu quả cũng như bảo vệ trẻ, việc sử dụng nước pha sữa đúng cách và an toàn là điều rất quan trọng.

Nước dùng pha sữa cho trẻ thế nào là an toàn?

Nước chiếm đến 80-90% trong thành phần của sữa công thức đã pha, do đó chất lượng nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sữa mà trẻ uống. Nếu nước dùng để pha sữa cho trẻ kém an toàn, trẻ có thể gặp các vấn đề về sức khỏe như khó tiêu hóa, ngộ độc, nhiễm khuẩn... Vậy nước dùng pha sữa cho trẻ thế nào là an toàn?

Theo bài đăng trên website của Bệnh viện Vinmec, BS Nguyễn Hùng Tiên, khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng cho biết, nước dùng để pha sữa cho trẻ có thể là nước máy, nước đóng chai, nước đun sôi hoặc nước giếng. Tuy nhiên, bất cứ loại nước nào cũng phải đảm bảo chất lượng tinh khiết cao và phù hợp với tình trạng sức khỏe của trẻ. Cha mẹ có thể tham khảo bác sỹ trong việc lựa chọn loại nước dùng khi pha sữa.

Việc dử dụng nước tinh khiết làm nước pha sữa sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ. (Ảnh: Romper)

Để nước pha sữa cho trẻ đảm bảo an toàn, bạn cần đun sôi ít nhất 1-3 phút để tiêu diệt các vi khuẩn, virus và mầm bệnh khác có thể hiện diên trong nước. Điều này đặc biệt quan trọng nếu nguồn nước của bạn không phải là nước uống đóng chai hoặc từ hệ thống nước sạch đã qua xử lý.

Sau khi đun sôi, bạn để nước nguội bớt, nhiệt độ còn khoảng 40°C khi pha sữa. Nhiệt độ này giúp hòa tan sữa bột dễ dàng mà không làm mất đi các chất dinh dưỡng quan trọng trong sữa công thức.

Nước dùng pha sữa nên được lọc qua máy lọc nước đạt tiêu chuẩn, loại bỏ các tạp chất, kim loại nặng và các hóa chất có hại. Tuy nhiên, sau khi lọc, bạn vẫn cần đun sôi để đảm bảo an toàn tối đa.

Nếu sử dụng nước đóng chai, ba mẹ nên chọn loại nước có nhãn hiệu uy tín, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em và không chứa các chất gây hại. Lưu ý rằng nước đóng chai cũng cần được làm ấm đến nhiệt độ thích hợp trước khi pha sữa.

Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyến cáo, để pha sữa cho trẻ, không nên sử dụng nước có chứa nhiều flo. Quá nhiều flo sẽ tăng nguy cơ men răng nhiễm flo, vấn đề này xảy ra khi răng đang mọc ra từ lợi. Răng nhiễm flo không phải là bệnh, nhưng có thể xuất hiện các đốm hoặc mảng màu trắng trên răng vĩnh viễn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Ngoài ra, phụ huynh không nên sử dụng nước khoáng hoặc nước có nhiều ion như canxi, natri, magie để pha sữa cho trẻ. Loại nước này có thể không phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ, gây quá tải cho thận. Nước chứa nhiều ion hoặc nước có độ cứng cao có thể làm thay đổi thành phần dinh dưỡng của sữa công thức, ảnh hưởng đến sự hấp thụ dinh dưỡng của trẻ.

Những sai lầm cần tránh khi pha sữa cho trẻ

- Pha sữa bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh : Việc pha sữa với nước quá nóng có thể phá hủy các chất dinh dưỡng quan trọng trong sữa như vitamin, probiotics và các enzyme. Ngược lại, nước quá lạnh không thể hòa tan sữa bột đúng cách, hoặc khiến sữa bị vón cục và trẻ không nhận được đầy đủ dinh dưỡng.

- Sử dụng nước không đun sôi : Một số người sử dụng nước trực tiếp từ vòi hoặc nước đóng chai mà không qua đun sôi. Điều này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nếu nguồn nước không đảm bảo chất lượng. Đun sôi nước là bước cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn và làm sạch nước trước khi pha sữa.

- Pha sẵn sữa và để lâu : Pha sữa sẵn rồi để ngoài lâu cũng là một sai lầm cần tránh. Sữa công thức sau khi pha nên được sử dụng ngay trong vòng 2 giờ. Nếu không dùng hết, sữa cần được bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ. Không nên để sữa pha quá lâu ở nhiệt độ phòng vì vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng, gây nguy cơ nhiễm khuẩn cho trẻ.