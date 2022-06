Nous hợp tác cùng OMO Matic ra mắt bộ sưu tập thời trang cho bé

BST thời trang đánh dấu sự hợp tác của Nous cùng OMO

Tháng 6/2022, nhãn hiệu thời trang cho trẻ sơ sinh và trẻ em chất lượng cao Nous kết hợp cùng OMO Matic ra mắt bộ sưu tập thời trang "Dịu nhẹ trải nghiệm đầu đời, sạch khuẩn tự do khám phá". Bộ sưu tập đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của Nous cùng OMO Matic, giới thiệu tới khách hàng của hai thương hiệu giải pháp chăm sóc chu toàn, mềm mại cho áo quần của trẻ em.

Với mỗi chất liệu của mình, Nous luôn trăn trở làm sao mang tới cho bé sự mềm mại và thoải mái nhất nhưng qua nhiều lần giặt với nước giặt hay bột giặt thông thường quần áo bé sẽ khó giữ được sự mềm mịn ban đầu. Chưa kể, bởi vì làn da của bé nhạy cảm hơn rất nhiều so với người lớn, nên việc sử dụng chung các loại nước giặt dễ dẫn đến tình trạng kích ứng da, gây khó chịu và ảnh hưởng đến những trải nghiệm đầu đời của bé

Vì lẽ đó, Nous luôn khuyên ba mẹ - những khách hàng của Nous lựa chọn kĩ lưỡng sản phẩm giặt cho bé, tốt nhất nên giặt riêng quần áo của bé với sản phẩm chuyên biệt đồng thời sản phẩm giặt nên có thành phần và nguồn gốc tự nhiên lành tính để đảm bảo an toàn cho bé.

Thật may mắn, NOUS vinh dự khi đã trở thành đối tác của nhãn hàng OMO Matic. Sự hợp tác của Nous cùng OMO Matic mang tới bộ sưu tập (BST) thời trang độc đáo với chủ đề "Dịu nhẹ trải nghiệm đầu đời, sạch khuẩn tự do khám phá".

BST Nous x OMO Matic gồm 6 thiết kế dành cho bé 0 - 2 tuổi. Với mỗi giai đoạn phát triển của bé, Nous tùy biến kiểu dáng trang phục nhằm bảo vệ bé tối đa đồng thời phù hợp với các hoạt động của bé như bộ bodysuit cho bé dưới 12 tháng tuổi, bộ ba lỗ cho bé 6 tháng - 2 tuổi, bộ cài vai cho bé 12 tháng - 2 tuổi.

Họa tiết xuyên suốt bộ sưu tập là hình vẽ nha đam và tràm trà được cách điệu xinh xắn trên nền chất liệu Nu Petit mềm mịn, co giãn đa chiều độc đáo từ Nous cho bé thoải mái vận động, tự do khám phá. Nha đam và tràm trà cũng là thành phần chính của dòng nước giặt dịu nhẹ sạch khuẩn OMO Matic cho Quần áo bé yêu. Hoạt chất kháng khuẩn từ tràm trà và nha đam dịu mát cùng công thức chuyên dụng cho quần áo bé từ Anh Quốc sẽ chăm sóc an toàn dịu nhẹ cho quần áo bé, để những trải nghiệm trong từng giai đoạn đầu đời của bé luôn là những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

Nous tin rằng sự mềm mại thoải mái trong trang phục Nous sẽ được OMO Matic gìn giữ bền lâu đồng thời bé yêu luôn được bảo vệ trong sự kháng khuẩn dịu nhẹ và an toàn.

Từng mảnh ghép trong BST sẽ là một câu chuyện nhỏ trong hành trình trải nghiệm đầu đời đầy ý nghĩa. Mẹ và bé cùng xem nhật ký ghi lại từng cột mốc khám phá của bé trong mỗi bức ảnh và đồng hành với các hoạt động của Nous và OMO Matic trong thời gian sắp tới.

Nhật kí khám phá #1: Mình ăn nhiều táo để đón hè thêm khỏe vui

Nhật kí khám phá #3: Tay vẽ sắc màu mình đón những trải nghiệm rực rỡ đầu tiên

Nhật kí khám phá #4: Trên chiếc xe ngựa gỗ, mình khám phá được từng ngõ ngách trong nhà

Nhật kí khám phá #5: Mỗi ngày chăm chỉ rèn luyện, mình sẽ thêm mạnh mẽ

Nous là thương hiệu thời trang chất lượng cao dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được sản xuất tại Việt Nam. Ra đời từ năm 2015, Nous đã trở nên thân thiết với hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước thông qua hệ thống kênh phân phối lớn. Đối tác của Nous là rất nhiều đơn vị có uy tín: Những bệnh viện phụ sản lớn, những thương hiệu nước ngoài, những chuỗi siêu thị mẹ và bé lớn nhất Việt Nam.



Trong khuôn khổ hợp tác cùng OMO Matic ra mắt BST cho bé "Dịu nhẹ trải nghiệm đầu đời, sạch khuẩn tự do khám phá", Nous và OMO Matic mang tới cơ hội trải nghiệm sản phẩm cho các gia đình.

