Những yếu tố quan trọng cha mẹ cần lưu tâm khi chọn sữa non cho trẻ

Hàm lượng sữa non bao nhiêu?

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Khả năng miễn dịch của trẻ dựa vào các kháng thể được cung cấp từ mẹ trong quá trình mang thai, kháng thể từ sữa mẹ hoặc kháng thể được bổ sung bằng các nguồn thức ăn khác vào cơ thể (hệ miễn dịch thụ động).

Do đó, để tăng cường hệ thống miễn dịch cho trẻ thì nhiều bà mẹ đã lựa chọn sữa non. Sữa non được ví là "liều vacxin" đầu tiên cho trẻ với nhiều kháng thể quan trọng cần thiết cho trẻ như: immunoglobin IgA, IgD, IgE, IgG, và IgM.

Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm sữa non khác nhau, thường có thành phần là sữa non nguyên chất và bổ sung một số dưỡng chất khác. Do đó, hàm lượng sữa non nguyên chất càng cao thì bé có cơ hội nhận được lượng kháng thể càng lớn. Đây là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn sữa non.

Yếu tố khác

Ngoài hàm lượng sữa non nguyên chất cũng cần lưu ý đến những thành phần khác và dạng bào chế của sản phẩm.

Nên ưu tiên các loại sữa non được bổ sung thêm các dưỡng chất sau:

- Chất xơ FOS và Inulin: Đây là chất xơ tự nhiên đóng vai trò là thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột. Dưỡng chất này tạo điều kiện và kích thích cho lợi khuẩn phát triển (Lactobacillus, Bifidobacteria, ...). Do đó, giúp nâng cao miễn dịch cho hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng.

– Lysine: Đây là một axit amin thiết yếu đối với trẻ nhỏ. Lysine giúp trẻ tạo cảm giác ăn ngon, hạn chế biếng ăn và tăng cường hấp thu canxi.

– Choline: Có trong màng tế bào não và võng mạc, cần thiết cho trí nhớ, giúp phát triển trí não và sáng mắt.

Về dạng bào chế thì sữa non dạng bột phù hợp với trẻ nhỏ. Dạng viên thì phù hợp với bà bầu. Còn với dạng nước thì tiện dụng, nhưng hạn dùng sẽ ngắn và thường có thêm chất bảo quản . Với dạng cốm thì do bào chế có sử dụng nhiệt nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sữa non. Loại sữa non được yêu thích?

TPBVSK Bột Sữa Non Colomi được nhiều mẹ yêu thích và lựa chọn.

TPBVSK Bột Sữa Non Colomi hiện được nhiều bà mẹ yêu thích và lựa chọn cho bé. Bởi vì, sản phẩm có tới 51% hàm lượng sữa non nguyên chất, đây là hàm lượng cao nếu đem so sánh với các loại sữa non khác.

Không chỉ cung cấp hàm lượng sữa non cao, TPBVSK Bột Sữa Non Colomi còn bổ sung thêm nhiều dưỡng chất như: Chất xơ FOS và Inulinm, Choline, Lysine, Carnosine. Đây là những dưỡng chất khi kết hợp với các dưỡng chất trong sữa non sẽ tạo hiệu quả cao trong việc tăng cường sức đề kháng và tăng hấp thu, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ biếng ăn, táo bón, hấp thu kém...

TPBVSK Bột Sữa Non Colomi được nghiên cứu và phát triển bởi Tập đoàn DETECH, một tập đoàn có thế mạnh nghiên cứu (được thành lập bởi Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam). Nguồn sữa non trong TPBVSK Bột Sữa Non Colomi được nhập khẩu từ Hoa Kỳ có chất lượng ổn định.

Hiện TPBVSK Bột Sữa Non Colomi đang được nhiều bà mẹ là người nổi tiếng, Hot mom lựa chọn.

Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ!

