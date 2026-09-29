Nhóm “Con ghét bố mẹ” vượt 100.000 thành viên: Bên trong đang có gì?

Mới đây, MXH xôn xao trước thông tin một hội nhóm có tên “Con ghét bố mẹ” bất ngờ thu hút lượng thành viên tăng chóng mặt. Hiện tại, đây là nhóm công khai, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy nhóm cũng như xem các nội dung được đăng tải tại đây.

Trên thực tế, nhóm này không phải mới xuất hiện. Theo thông tin hiển thị trên Facebook, “Con ghét bố mẹ” được lập từ năm 2021, với dòng giới thiệu: “Vào đây tâm sự bày tỏ những nỗi buồn trong gia đình khi bạn ghét bố mẹ”.

Tức là nhóm này đã tồn tại được khoảng 6 năm, song khoảng vài ngày trở lại đây bất ngờ viral, không rõ lý do, kéo theo lượng thành viên tăng nhanh.

Hồi tháng 4/2026, nhóm mới được ghi nhận ở quy mô hơn 2.100 thành viên. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây, con số này liên tục tăng. Hôm qua, nhóm đã có hơn 40.000 thành viên. Đến 10h sáng nay (29/9) nhóm tiếp tục vượt mốc hơn 100.000 thành viên, cùng hơn 646 bài viết trong ngày. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Nhóm “Con ghét bố mẹ”. Ảnh chụp màn hình.

Trong nhóm hơn 100.000 thành viên này có ai, đăng nội dung gì?

Theo tìm hiểu, thành viên trong nhóm này thuộc nhiều độ tuổi, tìm đến nhóm với nhiều mục đích khác nhau chứ không đơn thuần chỉ là những người ở vai “con”. Họ có thể là người đã trưởng thành, lập gia đình, đang có con nhỏ, người dùng MXH thấy tò mò nên join vào nhóm. Bài đăng trong nhóm công khai lẫn ẩn danh.

Nhiều bài đăng được viết bởi những tài khoản tự nhận là “con”, chia sẻ về những vấn đề trong gia đình. Nội dung vô vàn nhưng khó kiểm chứng sự thật, từ chuyện bố mẹ không hiểu mình, không được quan tâm, bị so sánh, áp lực học tập, chuyện tình cảm,... cho đến những mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Ở phía các tài khoản nhận là phụ huynh, họ nhóm để trải lòng về chuyện làm cha mẹ, hoặc hỏi cách kết nối với con.

Có người dùng MXH cũng đến đây để chia sẻ góc nhìn với các bạn trẻ, phụ huynh.

Và, cũng có những người vào nhóm từ lâu nhưng đóng vai “tàu ngầm” để “hóng” thông tin.

Một số bài đăng trong nhóm. Ảnh chụp màn hình.

Và đáng chú ý, có không ít tài khoản vào nhóm với mục đích đăng bài câu view, câu tương tác để bán hàng; đặc điểm nhận dạng của hội này là viết status mang màu sắc tiêu cực, tự nhận mình ở vai yếu thế bị đè nén về mặt cảm xúc, đưa ra những tình huống éo le đến sốc óc và trong phần comment thì… gắn link bán hàng!

Nhìn từ bên ngoài, “Con ghét bố mẹ” là một hội nhóm mở với số lượng thành viên đông đảo, ai cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, xét về nội dung, đây lại là một không gian khó kiểm chứng thông tin, dễ kích thích sự tò mò, khơi lên cảm xúc tiêu cực và thậm chí điều hướng suy nghĩ, hành vi của người tham gia, thay vì đơn thuần là một group để mọi người chia sẻ và kết nối với nhau.

Không ai kiểm duyệt nội dung và hàng loạt nguy cơ phía sau

Một số người đặt vấn đề về quá trình kiểm duyệt và độ xác thực của những nội dung được chia sẻ trong nhóm “Con ghét bố mẹ”. Khi số lượng bài viết lên tới hàng trăm bài mỗi ngày, việc xác định đâu là câu chuyện có thật, đâu là nội dung được kể lại một chiều, thậm chí đâu là những bài viết được tạo ra với mục đích khác cũng không phải chuyện đơn giản.

Đặc biệt, những câu chuyện liên quan đến gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ - con cái vốn rất dễ tác động đến cảm xúc người đọc. Một bài đăng kể về việc bị bố mẹ kiểm soát, không được thấu hiểu hay đối xử không công bằng có thể nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ hàng trăm, hàng nghìn người. Khi đó, cảm xúc của số đông cũng có thể trở thành yếu tố định hướng cách mọi người nhìn nhận câu chuyện, dù người đọc thực tế không biết đầy đủ hoàn cảnh của người đăng hay thiếu sự kiểm chứng cần thiết.

Bên cạnh những bài tâm sự, trong nhóm cũng xuất hiện những nội dung không hoàn toàn liên quan đến câu chuyện gia đình, trong đó có cả bài đăng gắn link bán hàng hoặc dẫn người dùng sang một nội dung khác. Điều này tiếp tục đặt ra câu hỏi: với một cộng đồng có lượng thành viên lớn và mức độ tương tác cao như vậy, liệu tất cả các bài đăng đang được chia sẻ đơn thuần vì nhu cầu tâm sự, hay một phần trong số đó có thể phục vụ những mục đích khác?

Nhiều người lợi dụng gắn link bán hàng. Ảnh chụp màn hình.

Ngay cả cái tên “Con ghét bố mẹ” cũng là một chi tiết đáng bàn.

Tên gọi này vốn đã mang sắc thái tiêu cực và phần nào tạo ra một “khung” để người dùng hình dung về cộng đồng trước cả khi đọc bài viết bên trong. Một người bước vào nhóm vì tò mò về những câu chuyện “ghét bố mẹ” có thể vô thức chú ý nhiều hơn đến các nội dung tiêu cực, những mâu thuẫn gay gắt hay trải nghiệm tổn thương. Từ đó, chính tên gọi cũng có thể ảnh hưởng đến cách người đọc tiếp nhận những câu chuyện xuất hiện trong nhóm. Khi người dùng đã bước vào với một chiếc “khung” có sẵn, liệu họ còn nhìn những mâu thuẫn cha mẹ - con cái hoàn toàn theo cách thấu hiểu?

Một vấn đề khác cũng bắt đầu được quan tâm khi nhóm tăng thành viên với tốc độ chóng mặt: giá trị của chính cộng đồng mà nhóm đang sở hữu.

Bởi khi một hội nhóm đạt quy mô hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn thành viên, nó không còn đơn thuần là nơi tập hợp những người có chung một mối quan tâm. Số lượng thành viên, lượt xem, bài đăng và tương tác tích lũy theo thời gian cũng tạo nên một tài sản số có giá trị nhất định.

Trên thực tế, một hội nhóm lớn có thể tiếp tục được duy trì theo mục đích ban đầu, thay đổi chủ đề, đổi cách vận hành hoặc được sử dụng cho những mục đích thương mại khác. Vì vậy, với một nhóm đang tăng trưởng thành viên rất nhanh, câu hỏi không chỉ nằm ở việc hôm nay mọi người đang nói gì trong đó, mà còn là: Cộng đồng này sẽ được sử dụng như thế nào khi đã đạt đến một quy mô đủ lớn?

Ở thời điểm hiện tại, khi “Con ghét bố mẹ” đã vượt mốc 100N thành viên, những câu hỏi về tính xác thực của nội dung, cách thức kiểm duyệt, khả năng tác động đến cảm xúc đám đông và mục đích vận hành lâu dài của nhóm cũng vì thế trở nên đáng chú ý hơn.