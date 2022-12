Nhìn lại loạt khoảnh khắc đáng yêu của các thiên thần nhí khi nhận quà Giáng sinh từ Santa Voi Hồng

Dẫu chẳng thể cho bé ngắm tuyết rơi, nhưng thật may khi tiết trời lành lạnh của những ngày cuối năm cũng góp phần không nhỏ giúp các bố mẹ tạo nên trải nghiệm mùa Giáng sinh đáng nhớ cho các thiên thần nhí. Các bé con không chỉ được thỏa thích diện những bộ cánh ấm áp hợp không khí, mà còn có thể hào hứng cùng bố mẹ trang trí hang đá, cây thông, gốc để quà… thật lung linh. Song, những điều tuyệt vời vẫn chưa dừng ở đây!



Giáng sinh năm nay, có rất nhiều bé con còn được bố mẹ tạo bất ngờ lớn khi mời Santa Voi Hồng đến tận nhà phát quà nữa. Nguồn cơn của "trend" này xuất phát từ cuộc thi "Lưu khoảnh khắc vui - Khui quà bất ngờ" mà Carrie Junior tổ chức. Dành cho bố mẹ nào chưa biết, Voi Hồng cũng chính là "đại sứ đáng yêu" lan tỏa niềm vui đến khắp mọi nơi của thương hiệu hàng đầu ngành hàng chăm sóc cá nhân dành cho trẻ em tại Malaysia suốt 20 năm liền này đấy.

Cuộc thi "Lưu khoảnh khắc vui - Khui quà bất ngờ" đã được tổ chức ngay từ rất sớm, khuyến khích các gia đình nhỏ chụp ảnh hoặc quay lại khoảnh khắc cả nhà đang quây quần bên nhau tận hưởng không khí Giáng sinh. Những thước phim này không chỉ có thể trở thành một phần tuổi thơ đầy hạnh phúc của bố mẹ và bé, mà còn mang lại cho cả nhà cơ hội thắng giải từ Carrie Junior. Theo đó, các em bé may mắn nhất sẽ được Santa Voi Hồng đến tận nhà thăm và tặng quà bất ngờ.

Vừa nhận quà vừa được sờ tận tay Santa Voi Hồng nên các bé con cứ cười tít mắt!

Không chỉ tặng quà trực tiếp cho các thiên thần may mắn, Santa Voi Hồng còn mở rộng hành trình trao niềm vui Giáng sinh bằng việc thực hiện những chuyến thăm bất ngờ tại các trường mầm non trên toàn quốc. Đúng như sứ mệnh luôn mang niềm vui đến mọi nơi mình xuất hiện, Santa Voi Hồng đã giúp cho các bé có một ngày thật hào hứng và đáng nhớ, nào là trang trí cây thông, nào là thi đua kéo co dưới sân, nào là chụp ảnh cùng Santa Voi Hồng và còn được nhận quà từ Carrie Junior…



Santa Voi Hồng đi đến đâu là nơi ấy lại ngập tràn hoạt động vui nhộn dành cho các bé con.





Khi mang đến niềm vui cho các bé con, Santa Voi Hồng cũng đồng thời nhận lại tình cảm ấm áp từ những thiên thần nhí đáng yêu.





Nhanh chóng "bắt sóng" hành trình trao quà của Carrie Junior, các gia đình nổi tiếng như: Ca sĩ Võ Hạ Trâm - bé Moon; Diễn viên Vũ Ngọc Ánh - bé Bảo Bối; MC Trần Ngọc - bé Hi; Hot girl Trâm Anh - bé CiCi và Stylist Lâm Thuý Nhàn - bé Hiu Hiu cũng sở hữu những "pô" hình cực kỳ độc đáo bên Santa Voi Hồng cùng hộp quà bất ngờ.

Bé con nào rồi cũng sẽ cười tươi khi gặp Santa Voi Hồng mà thôi!

Bên trong hộp quà Giáng sinh bất ngờ mà Carrie Junior đặc biệt chuẩn bị cho các bé vào dịp lễ năm nay gồm có:

Sữa tắm gội toàn thân Carrie Yoghurt hương Mơ tây: chứa mật ong, sữa chua và công thức hỗn hợp trái cây thiên nhiên lành tính Fruito-E+ giàu vitamin giúp làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ toàn diện cho làn da và mái tóc bé mềm mại, khỏe mạnh. Sản phẩm còn có hương Mơ tây ngọt ngào đảm bảo sẽ làm bé yêu của mẹ thêm hào hứng với giờ tắm hơn đấy!

Sữa tắm gội toàn thân Carrie Junior hương Cherry: tăng cường chiết xuất mật ong kết hợp cùng công thức Fruito-E+ cho hiệu quả dưỡng ẩm chuyên sâu, tăng đề kháng da, nhờ đó bảo vệ da và tóc bé sạch thoáng, khỏe mạnh. Đặc biệt, phiên bản sữa tắm hương Cherry đỏ mọng, tươi mát còn có khả năng lưu hương trên da cả ngày cho bé thêm sảng khoái.

Cả 2 dòng sản phẩm dành cho bé từ 2 tuổi của Carrie Junior đều có khả năng làm sạch hiệu quả và dưỡng ẩm chuyên sâu, nên rất thích hợp để bé dùng chăm sóc da tóc ẩm thơm và khỏe mạnh trong thời tiết lạnh khô.

Vậy là hành trình trao quà Giáng sinh của Santa Voi Hồng đã xuất sắc hoàn thành. Mong rằng hoạt động bất ngờ lần này của Carrie Junior đã thành công vẽ nên những ký ức đẹp, điểm tô cho hành trình lớn khôn của các bé ngập tràn sắc màu yêu thương và thật nhiều niềm vui!