Nhiều thực phẩm được chế biến cho trẻ em có chứa kim loại nặng nhưng mẹ lại ít chú ý

Bảo vệ trẻ an toàn khỏi kim loại nặng từ giai đoạn ăn dặm là vấn đề quan trọng bố mẹ cần quan tâm.



Kim loại nặng là gì và tác hại của chúng?

Kim loại nặng là những loại kim loại có yếu tố nhiễm bẩn tương đối cao, gồm có thủy ngân (Hg), Cadmium (Cd), Asen (As), Thallium (Tl), chì (Pb), crom (Cr).... Mặc dù một số kim loại cần thiết trong quá trình trao đổi chất của cơ thể nhưng với hàm lượng cao có thể gây ra độc tính nguy hiểm và nhiều hệ quả xấu về sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em.

Theo báo cáo từ tổ chức Healthy Babies Bright Future đã công bố, có khoảng 168 loại thực phẩm từ các nhà sản xuất lớn tại Mỹ đều có hàm lượng kim loại nặng trong đó 95% có chì, 73% chứa asen, 75% chứa cadmium, 32% chứa thủy ngân và ¼ số thực phẩm chứa tất cả các kim loại nặng trên. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng chỉ ra 33 trên tổng 39 loại thực phẩm thường được chế biến cho trẻ em đều nhiễm những kim loại độc hại.

Với hàm lượng cao, kim loại nặng có thể gây nhiễm độc ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:

• Trường hợp nhẹ có thể khiến bé bị nôn mửa, đau đầu và bị choáng. Bố mẹ nên đưa bé đến bác sĩ khám bệnh ngay nếu gặp các triệu chứng trên.

• Trường hợp bị nhiễm lâu ngày nhưng không được phát hiện sẽ góp phần gây ra chứng rối loạn hành vi, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, han chế khả năng tư duy, khiến trẻ phát triển chậm, tăng nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp, các bệnh về tim mạch, ung thư…

Hầu hết các kim loại nặng đều xuất hiện tự nhiên trong đất, nước hoặc không khí. Trong quá trình sinh trưởng, rau củ hấp thụ và có khả năng để lại một lượng nhỏ kim loại mà chúng ta tiêu thụ.

Tự nấu đồ ăn cho bé có tránh được kim loại nặng?

Các chuyên gia nước ngoài tiết lộ: "Bạn có thể phải đối mặt với kim loại nặng ngay cả khi bạn tự mua nguyên liệu về chế biến đồ ăn cho bé..." vì các nguồn nguyên liệu có thể chưa được xử lí kĩ càng và có khả năng vẫn chứa hàm lượng lớn các kim loại nặng được tích lũy trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi. Vì vậy các mẹ nên lưu ý chọn những nguồn thực phẩm có xuất xứ rõ ràng và đạt những tiêu chuẩn an toàn trước khi nấu bữa cho bé.

Mẹ phải làm gì để bảo vệ con?

Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng – nhà sáng lập phòng khám "Nutrition Plus Women's Nutrition Clinics" tại Úc, Melanie McGrice đã có những chia sẻ để bữa ăn của bé không chỉ ngon mà còn an toàn:

• Chọn những loại gạo an toàn, gạo sạch được trồng trong môi trường xanh. Ngoài ra mẹ có thể tập cho bé dùng bột yến mạch và một số loại cháo dành riêng cho trẻ em để bé được đổi món mới, ít bị ngán.

• Chọn đồ ăn nhẹ cẩn thận: bánh quy cho trẻ mọc răng có thể chứa asen, chì và cadmium. Vì vậy, mẹ có thể bổ sung thêm chuối, táo, nho thay thế trong các bữa ăn nhẹ để đảm bảo sự an toàn cho bé, nên nhớ hãy cắt miếng nhỏ để bé không bị nghẹn.

• Các chuyên gia cho rằng các loại nước ép đóng hộp chứa nhiều đường và lượng kim loại đáng kể, vì vậy mẹ nên hạn chế chọn nhóm thực phẩm này và phải tìm hiểu kỹ thành phần cũng như nguồn gốc của sản phẩm. Tốn một chút thời gian nhưng lại đảm bảo an toàn cho bé!

• Mẹ cũng có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm đã được kiểm tra về kim loại nặng như sản phẩm ăn dặm cho bé "???????????? É?????????? ??????????????".

Bữa ăn trọn vị, đảm bảo dinh dưỡng cho bé từ Little Étoile Organic

Little Étoile Organic được sản xuất 100% tại Úc, đạt chứng nhận ACO – Tổ chức chứng nhận thực phẩm Organic uy tín trên thế giới, sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên, cung cấp các dưỡng chất cần thiết hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ. Với Little Étoile Organic, nỗi lo của bố mẹ về kim loại nặng sẽ được xóa bỏ, nhãn hàng là thương hiệu tiên phong trên thị trường có công bố đã kiểm tra các chất dị ứng (theo DTS) và kim loại nặng. Hiểu rõ trẻ nhỏ không chỉ cần ăn ngon mà còn cần bữa ăn an toàn nhất, Little Étoile Organic tình nguyện kiểm tra nhiều hơn những gì được quy định tại Úc trong từng lô sản phẩm, từ khâu nguyên liệu đến đóng gói (bao bì không chứa BPA/Phthalates). Đó cũng chính là cách thương hiệu đảm bảo an toàn cho bé trong từng bữa ăn, để bố mẹ luôn yên tâm.

Giờ đây bé có thể ăn dặm thật ngon, thật khỏe, bố mẹ không còn phải lo lắng nữa nhé!

