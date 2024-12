Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ đôi khi thiên vị con gái nuôi hơn con đẻ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

+ Mới đây, hành trình khám phá An Giang của anh cùng hai con trong chương trình "Cha con vạn dặm" phát sóng trên kênh VTV3 đã khiến nhiều khán giả xúc động. Chuyến đi này chắc hẳn mang lại cho anh nhiều cảm xúc?

Đúng vậy! Sau chuyến đi này, 3 cha con tôi đều có sự thay đổi. Trước đó, do ít tham gia các hoạt động ngoài trời, Ri (Kim Anh) có những nỗi sợ như: Không dám lội xuống đồng ruộng, e dè khi tiếp xúc với các loài vật. Thế nhưng, sau khi chứng kiến cha và mọi người cùng thực hiện, con đã vui vẻ hòa mình vào các hoạt động, tận hưởng từng khoảnh khắc của hành trình. Trong khi đó, Pu (Hiếu Long) có tính cách hướng nội, ngại giao tiếp. Sau chương trình, con đã mạnh dạn làm quen, trò chuyện với những người bạn mới. Với riêng mình, tôi hiểu thêm khả năng, tính cách và suy nghĩ của các con. Hơn tất cả, tôi hạnh phúc khi thấy các con vui vẻ, hào hứng, trang bị cho mình những kiến thức mới trong cuộc sống.

+ Anh và các con từng có nhiều chuyến đi với nhau như vậy?

Thời gian gần đây, tôi và các con có nhiều dịp bên nhau. Trước đó, tôi không có cơ hội bởi phải gánh vác gia đình, ưu tiên chăm lo cho sức khỏe của mẹ trong thời gian bà ốm bệnh. Hai năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng chở mẹ đi khám. Thời gian còn lại, tôi tập trung cho công việc, nhằm kiếm tiền trang trải các chi phí trong cuộc sống thường nhật. Cũng bởi vậy, những tháng gần đây, tôi ưu tiên bên con, đưa các con đi khám phá, vui chơi. Tôi mong tuổi thơ các con có nhiều tiếng cười, được trải nghiệm những điều mà tuổi thơ tôi không có được. Nhờ những chuyến đi như vậy, cha con tôi cũng có nhiều kỷ niệm và sự gắn kết với nhau.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng con gái nuôi Kim Anh và con trai Hiếu Long

+ Anh thổ lộ con gái Ri sắp ra nước ngoài du học. Nhận nuôi cô bé để em gái ra nước ngoài tìm kiếm môi trường tốt hơn cho cuộc sống, sau nhiều năm chung sống, tình cảm của anh và con gắn kết như thế nào?

Sau thời gian khó khăn, hiện tại, cuộc sống và công việc của em gái tôi ở nước ngoài đã ổn định, có thể đoàn tụ và chăm sóc con cái. Tôi nuôi Kim Anh từ nhỏ, con gọi tôi là cha, bởi vậy tôi luôn coi con như con ruột. Đôi khi tôi thiên vị Kim Anh hơn cả Hiếu Long. Tôi lý trí, nhẹ nhàng, không la mắng con vì sợ con buồn. Rất khó nói hết tình cảm một người cha dành cho con gái - nó đặc biệt, tròn đầy, ấm áp. Tuy nhiên, tôi hiểu việc mình xa con là đương nhiên. Con cần ở bên mẹ. Bao nhiêu năm xa con, tôi mừng khi em gái hiện giờ đã có cơ hội bên con.

+ Với con trai, anh là ông bố như thế nào, nghiêm khắc hay ấm áp? Lâu nay, nhiều người vẫn thường quan niệm rằng bố với con trai khó chia sẻ với nhau. Tại gia đình anh, điều này có đúng?

Tôi có cả hai tính cách trên, và có lẽ người cha nào cũng vậy. Tôi rất muốn nhẹ nhàng với con, mong con được vui vẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận thấy một sự thật hiển nhiên và giản dị: Sự cứng cáp, trưởng thành của tôi trong cuộc sống hiện tại là nhờ sự nghiêm khắc của cha tôi với tôi thời thơ ấu. Trước kia, tôi giận cha bao nhiêu thì hiện tại, tôi tôn trọng ông bấy nhiêu. Nhờ vào sự khó khăn, quyết liệt của ba ngày trước, tôi luôn vững vàng trong cuộc sống, gặp chuyện gì cũng có niềm tin mình giải quyết được.

Tình yêu của người cha dành cho con trai đôi khi là sự đánh đổi. Tôi phải đánh đổi niềm vui của mình với con, đôi khi đánh đổi cả sự thấu hiểu của con trai dành cho mình, chấp nhận con trai giận mình tại thời điểm đó, chỉ để rèn luyện cho con tính kỷ luật. Tuy nhiên, trong gia đình mình, tôi luôn đề cao sự cân bằng. Có lúc tôi chơi với con như hai đứa trẻ, có lúc tôi là người thầy, là "sĩ quan" trong quân đội để con tuân theo những phạm vi đạo đức, cư xử mà tôi đề ra.

+ Mỗi dịp Noel hay năm mới, anh thường làm gì để lưu giữ những ký ức đẹp với các con? Năm nay, anh đã có dự định gì cho lễ Giáng sinh?

Những năm qua, do chưa có nhiều thời gian, mỗi năm, tôi thường dẫn các con tới các địa điểm gần như siêu thị, trung tâm vui chơi, giải trí tại TPHCM để vui chơi. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi khác nhau, các con sẽ có những nhu cầu riêng. Năm nay Kim Anh đã 14 tuổi, nếu con muốn đi chơi với bạn, tôi sẽ tôn trọng điều đó. Nếu con vẫn mong được đón Noel bên cha, chắc chắn tôi sẽ cùng con có một dịp Giáng sinh ấm áp. May mắn là công việc của tôi khá tự do về thời gian, bởi vậy tôi có thể thu xếp được khi con cần tôi bên cạnh.

+ Trên trang cá nhân, có thể thấy anh thường nhắc tới mẹ mình với tình cảm yêu thương, gần gũi. Sau khi bà qua đời, anh có trải qua giai đoạn cô độc, chơi vơi?

Đúng là sau khi mẹ qua đời, tôi có một khoảng thời gian chìm trong cảm xúc lạc lõng, cô độc. Sự gắn kết của tôi với mẹ rất lớn. Bà là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, ảnh hưởng tới tôi cả về tính cách và công việc. Tôi thành công như ngày hôm nay, nghĩ sâu xa, chính là nhờ mẹ. Mẹ động viên tôi đi theo con đường sáng tác, tình yêu của mẹ cho tôi cảm xúc để viết nên "Nhật ký của mẹ" - ca khúc thành công nhất sự nghiệp của tôi tính tới giờ phút này.

Sau khi mất mẹ, tôi có những suy nghĩ hơi "lạ lùng". Tôi thường tự hỏi những người mất đi rồi sẽ đi về đâu? Ở đó họ có vui và hạnh phúc? Họ sẽ như thế nào và còn tồn tại ký ức về mình? Sau này mình mất đi, con mình sẽ nghĩ về mình như thế nào? Sứ mệnh của mình với cuộc đời này là gì?

Khi có thành công mới, đôi khi tôi không biết khoe với ai, vì trước đó người tôi chia sẻ đầu tiên luôn là mẹ. Thậm chí, tôi tự hỏi mình vượt qua được hay không, liệu có sống suốt đời với những suy nghĩ đau đáu này? Đến một ngày, tôi nhận ra chúng ta ai cũng đáng thương, bởi chúng ta đều trải qua cảm giác mất đi người mình thương yêu, gắn bó. Cũng bởi thế, tôi càng mong những người xung quanh mình có những thời khắc hạnh phúc và vui vẻ.

+ Ở tuổi ngoài 40, cái nhìn về cuộc sống của anh có nhiều thay đổi. Với anh hiện tại, điều gì là quan trọng và có ý nghĩa nhất?

Tôi có nhiều khác biệt lắm, trong cái nhìn về cuộc sống. Hiện tại, gia đình, công việc và bản thân tôi là 3 thứ quan trọng nhất. Ưu tiên dành cho con cái bởi chúng còn cả tương lai phía trước, tôi phải xây dựng cho chúng nền tảng tri thức, nhân cách, thái độ sống… để chúng có hành trang bước vào cuộc đời. Tôi không cần con phải chăm lo cho mình, chỉ mong chúng tự chăm lo tốt cho bản thân.

Với một người đàn ông, công việc gần như là lý tưởng sống của họ, cũng là huân chương dành dự của họ trong suốt cuộc đời. Cũng bởi vậy, tôi xếp điều này ở vị trí thứ hai.

Thứ ba, tôi yêu hơn bản thân mình. Tôi phải tốt, phải khỏe, phải vui - cuộc sống mới ý nghĩa. Do vậy, những tranh luận, scandal, thị phi không còn quan trọng.

+ Sau nhiều biến cố, anh đang có một người phụ nữ đồng hành bên mình?

Một người đồng hành? Chắc sẽ có thôi nhưng lúc này với tôi chưa phải điều quan trọng. Hiện tại, tôi là người đồng hành cùng hai con và tôi hạnh phúc với điều đó.

+ Cảm ơn những chia sẻ của anh!