Nhà Xoài Fam bất thình lình chung vị, ai cũng mê bánh gạo One One khoai lang tím

Có thể mẹ chưa biết: khoai lang tím có nhiều giá trị dinh dưỡng bất ngờ

Với hương vị ngọt bùi cùng hàm lượng dinh dưỡng phong phú, khoai lang tím được ví như "thần dược" của nông sản Việt Nam. Anthocyanin – hoạt chất làm nên màu tím đặc trưng trong thực phẩm– được biết đến như một chất chống oxy hóa tuyệt vời, có tác dụng tăng cường sức khoẻ cho cơ thể và làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Việc sử dụng các nguồn tự nhiên của chất chống oxy hoá thông qua một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ có lợi cho sức khoẻ cả gia đình.

Ngoài ra, khoai lang tím chứa hàm lượng kali cao hơn chuối và vitamin A dồi dào, giúp kiểm soát huyết áp, tăng cường sức đề kháng và cải thiện thị lực. Thêm vào đó, thực phẩm này còn cung cấp các vitamin B5, C, E và mangan, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe toàn diện.

Bánh gạo One One khoai lang tím - Thơm lừng bổ dưỡng, càng ăn càng ngon

Nhắc đến thương hiệu One One, người ta nhớ ngay đến với những chiếc bánh thơm hương gạo tự nhiên, không chỉ ngon, lành mà còn tốt cho sức khỏe. Được làm từ 90% nông sản Việt cùng với công nghệ nướng bánh hiện đại, mỗi chiếc bánh gạo One One có chứa protein, hàm lượng chất béo thấp, các khoáng chất khác cần thiết và có lợi cho cơ thể.

Bánh gạo khoai lang tím - một siêu phẩm giòn rụm, thơm lừng bổ dưỡng

Bánh gạo One One khoai lang tím là sự kết hợp giữa khoai lang tím ngọt bùi và gạo Japonica giống Nhật vừa ngon vừa lành, tạo nên những chiếc bánh gạo Khoai Lang Tím đặc trưng, khác biệt.

Thiết kế bao bì bắt mắt với sắc tím tươi tắn thu hút trên quầy kệ. Khi mở gói bánh, bạn sẽ cảm nhận được hương vị khoai lang nướng thơm lừng. Chiếc bánh gạo giòn rụm đặc trưng hòa quyện cùng vị ngọt bùi tự nhiên của khoai lang. Mỗi miếng bánh như khơi gợi từng vị giác, càng ăn càng cuốn, khó lòng dừng lại.

Không chỉ chú trọng đến vị ngon, One One còn thấu hiểu tâm lý của các mẹ khi luôn ưu tiên yếu tố sức khỏe đối với các sản phẩm cho gia đình mình. Vì thế, Bánh gạo One One khoai lang tím được sản xuất với tiêu chí "4 không": không chiên qua dầu, không chất tạo màu, không chất bảo quản và không gluten. Các mẹ hoàn toàn có thể an tâm khi lựa chọn bánh gạo One One cho cả nhà, đảm bảo đủ các yếu tố ngon - lành - tốt cho sức khỏe.

Bánh gạo One One khoai lang tím còn được đóng gói vô cùng tiện lợi, dễ dàng mang theo ở bất cứ đâu: là bữa phụ bổ dưỡng mỗi ngày cho bé, món ăn nhẹ khi buồn miệng cho mẹ, nạp năng lượng cho bố tại công ty, hay một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng cho cả nhà khi đi dã ngoại cùng nhau.

Nhà Xoài bất thình lình hợp ý, nhất trí chọn Bánh gạo One One khoai lang tím

Không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng không thể cưỡng lại hương thơm lừng, sự giòn ngon của Bánh gạo One One khoai lang tím, và gia đình nhà Xoài cũng không ngoại lệ. "Khi biết One One ra mắt bánh gạo khoai lang tím là Trang phải rinh ngay về cho cả nhà cùng thử. Bánh thơm lừng khoai nướng, giòn rụm, lại còn tốt cho sức khỏe nữa nên cả nhà đều mê. Bánh rất thích hợp để mang đi picnic hay làm bữa phụ cho 2 bạn Xoài và Dừa, thật sự là lựa chọn lý tưởng cho mọi dịp." - Hot mom Trang Lou chia sẻ.

Chọn bánh gạo One One khoai lang tím – thơm lừng bổ dưỡng, đúng ý cả nhà!

Là thương hiệu bánh gạo hàng đầu Việt Nam, với hơn 17 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, One One nay ra mắt dòng bánh gạo khoai lang tím siêu độc đáo. Được làm từ nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, thuần Việt, bánh gạo One One khoai lang tím đem đến hương vị thơm lừng, giòn rụm, tốt cho sức khỏe của cả gia đình.

Nếu các mẹ đang tìm một món bánh vừa ngon lành vừa bổ dưỡng cho bữa phụ của cả gia đình, thì bánh gạo One One khoai lang tím chính là lựa chọn lý tưởng!

Thơm lừng khoai lang nướng, càng ăn càng ngon!

Còn chần chừ gì nữa mà không mua bánh gạo One One khoai lang tím ngay! Sản phẩm có bán tại các cửa hàng tạp hóa và siêu thị trên toàn quốc!

Theo nghiên cứu của Kantar – Bộ phận Worldpanel trong 3 năm liên tiếp từ 16/07/2017 đến 14/07/2019, One One là thương hiệu bánh gạo được chọn mua nhiều nhất tại 4 thành phố lớn và khu vực nông thôn Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ONE ONE MIỀN NAM

Hotline: 1800 555 529

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân, ấp 4, Xã Trường

Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam