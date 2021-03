Nhã Phương lần đầu tiết lộ trận chiến "thập tử nhất sinh" vì băng huyết khi sinh con gái đầu lòng

Nhã Phương: để ôm được con trong tay, tôi đã phải trải qua "Thập tử nhất sinh"

Như bao người mẹ khác, Nhã Phương chia sẻ rằng nếu như trước kia, mối quan tâm thường trực của cô là làm đẹp, thì bây giờ, cô luôn chủ động học hỏi, tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất để dành cho con.

Theo lời kể của Nhã Phương, hành trình "vượt cạn" của cô không hề suôn sẻ: "Có lẽ suốt đời này Phương không bao giờ quên trận "thập tử nhất sinh" vì băng huyết. Phương đã bước một chân vào quỷ môn quan và không dám tin rằng mình đã vượt cạn thành công, làm được điều thần kỳ như vậy".

Dòng trạng thái được Nhã Phương đăng tải trên Facebook

Bản thân Nhã Phương mang bầu, cũng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ cơn đau đẻ, co thắt tử cung đến căng tức sữa… Rồi khi con chào đời, Nhã Phương lại tiếp tục lúng túng, hoang mang vì không biết bắt đầu từ đâu, chăm sóc con như nào, chế độ dinh dưỡng ra sao... Đặc biệt là khi con ốm, lười ăn, không tăng cân,… Nhã Phương cảm thấy mệt mỏi, lo lắng và stress khi phải tiếp nhận đủ luồng ý kiến từ những người xung quanh.

Chia sẻ trên trang facebook, Nhã Phương viết: "Khoảng thời gian sau khi sinh bé Ny, Phương luôn hoang mang với những câu hỏi, không biết đâu là đúng - sai. Thật may mắn khi Phương có anh Giang đồng hành ở bên, luôn quan tâm và chia sẻ với vợ để giúp mình vượt qua những rào cản ấy".

Tham gia chiến dịch "Yêu con theo cách của mẹ" vì thấy mình trong đó

Từ một người mẹ vật lộn với rất nhiều áp lực, đến nay Nhã Phương đã mạnh mẽ hơn, tự tin làm chủ cuộc sống của mình. Cô biết cách cân bằng giữa công việc và vai trò của người mẹ, người vợ. Hiện tại, sau hơn 1 năm "ở ẩn" để chăm sóc Destiny, cho con sự khởi đầu tốt nhất, thì nay Nhã Phương đã trở lại với công việc nghệ thuật của mình, không những thế cô còn lấn sân sang kinh doanh khi được sự hỗ trợ chăm sóc con từ phía ông xã.

Nhã Phương cho hay: "Phương nhận lời mời tham gia chiến dịch "Yêu con theo cách của mẹ" từ nhãn hàng Mama Sữa Non Colos Multi vào thời điểm đang khá bận với dự án phim truyền hình dài tập. Ban đầu, Phương định từ chối vì không sắp xếp nổi thời gian. Nhưng đến khi đọc kịch bản, Phương ngay lập tức quyết định gác lại một số kế hoạch riêng để tham gia dự án này, bởi Phương thấy được chính mình trong nhân vật mẹ Min".

Thông điệp "Phụ nữ tự tin, làm chủ cuộc sống" trong chiến dịch "Yêu con theo cách của mẹ"

Trở thành đại sứ thương hiệu vì bị thuyết phục bởi hiệu quả sản phẩm và thông điệp nhân văn của nhãn hàng

Ngày 16/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), diễn viên Nhã Phương xuất hiện khi nhận lời mời trở thành đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng Mama sữa non Colos Multi – Thương hiệu sữa non với 14 năm hình thành, phát triển cả thị trường trong và ngoài nước.

Nhã Phương trong buổi lễ ra mắt đại sứ thương hiệu Mama sữa non Colos Multi

Đây là thương hiệu tiên phong mang sữa non về Việt Nam, với 100% nguyên liệu sữa non được nhập khẩu từ tập đoàn APS BioGroup Hoa Kỳ - một trong những tập đoàn hàng đầu cung cấp sữa non trên thế giới. Sau 14 năm, mama sữa non đã khẳng định được chất lượng sản phẩm, uy tín, vị thế trên thị trường, nhận được sự tin dùng của hàng triệu bà mẹ Việt và được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý.

Với nỗ lực không ngừng nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra thị trường thêm 4 nhãn hàng (Pedia Gold, Biotic, 100, 100 plus) trong dòng sản phẩm thế hệ thứ 2 có tên Colos Multi, được bổ sung thêm nhiều dưỡng chất quý, có tác dụng rất tốt đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Chia sẻ về lý do nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng Mama sữa non Colos Multi, Nhã Phương cho biết: "Bản thân Phương là người của công chúng nên khi nhận được lời mời làm đại diện cũng phải tìm hiểu rất nhiều. Chắc chắn, thương hiệu cần đảm bảo uy tín, chất lượng, lâu đời và yếu tố gắn kết Phương với nhãn hàng là nhờ con gái Destiny đã uống Mama sữa non Colos Multi Pedia Gold và rất thích".

Nhã Phương chia sẻ bí kíp chăm bé Ny đã thu hút đông đảo lượt bình luận và chia sẻ

Ngọt lành như tình yêu của mẹ, cho con nền tảng vững chắc đầu đời để chạm tới những thành tựu mai sau.

