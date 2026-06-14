Nguyễn Huỳnh Thiên Kim: Đại sứ hình ảnh Face Star Kidz lan tỏa sự tự tin đến các tài năng nhí

Dù mới sinh năm 2020, Nguyễn Huỳnh Thiên Kim đã sớm ghi dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu nhí với nhiều thành tích nổi bật. Không chỉ sở hữu gương mặt sáng sân khấu, khả năng catwalk tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Thiên Kim còn được lựa chọn trở thành Đại sứ hình ảnh Face Star Kidz – một sân chơi dành cho các tài năng nhí trên toàn quốc.

Trước khi đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh Face Star Kidz, Thiên Kim đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào tại Vietnam Beauty Fashion Awards – Giải thưởng Người mẫu Việt Nam. Cô bé xuất sắc nhận danh hiệu Người mẫu nhí xuất sắc của năm, Người mẫu được yêu thích nhất và Người mẫu nhí truyền cảm hứng của năm. Đây là những dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận sự nỗ lực và tình yêu dành cho nghệ thuật của cô bé.

Chia sẻ về cảm xúc khi trở thành Đại sứ hình ảnh Face Star Kidz, Thiên Kim không giấu được sự hào hứng: “Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Điều khiến con tự hào nhất là con được tham gia và có mặt trong chương trình Face Star Kidz ”.

Với sở thích catwalk và dance, Thiên Kim luôn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật để rèn luyện kỹ năng, đồng thời khám phá và phát huy khả năng của bản thân. Theo cô bé, Face Star Kidz không chỉ là nơi để các bạn nhỏ thể hiện tài năng mà còn là môi trường giúp các em học hỏi, giao lưu và phát triển sự tự tin.

“Face Star Kidz giúp con tự tin hơn và con được học hỏi nhiều hơn ở các anh, chị và các bạn”, Thiên Kim chia sẻ khi nói về những thay đổi của bản thân sau quá trình đồng hành cùng chương trình.

Sự hồn nhiên, lễ phép cùng tinh thần cầu tiến của cô bé sinh năm 2020 đã để lại nhiều thiện cảm với khán giả và những người làm nghề. Dù tuổi đời còn rất nhỏ, Thiên Kim đã cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi đam mê nghệ thuật, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân qua từng buổi tập luyện và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Trong vai trò Đại sứ hình ảnh Face Star Kidz, Thiên Kim mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn nhỏ có chung đam mê nghệ thuật. Thông điệp mà cô bé gửi gắm rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Con muốn gửi đến các anh chị và các bạn là hãy luôn cố gắng tập luyện và luôn tự tin thể hiện bản thân mình ạ”.

Những bước đi đầu tiên của Nguyễn Huỳnh Thiên Kim trên hành trình nghệ thuật tuy còn mới mẻ nhưng đã cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai. Với sự tự tin, niềm đam mê cùng sự đồng hành từ gia đình và các chương trình phát triển tài năng như Face Star Kidz, cô bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều bạn nhỏ trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.