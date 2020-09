Nguy cơ tiềm tàng với trẻ nhỏ từ những món đồ chơi sử dụng pin

Dù đã được nhiều chuyên gia cảnh báo về những tác hại "nguy hiểm" của đồ chơi sử dụng pin tới sức khỏe của trẻ, nhưng đồ chơi sử dụng pin lại có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, từ thành thị cho tới nông thôn.

"Giật mình" với những tác hại của đồ chơi sử dụng pin

Một báo cáo phân tích tính đột phá được Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF và tổ chức Bảo vệ môi trường Pure Earth mới công bố hôm 30/7 cho thấy, 1/3 trẻ em trên thế giới bị đầu độc bằng chì.

Đây là báo cáo đầu tiên về nhiễm độc chì ở trẻ em, theo công bố này thì hiện có khoảng 800 triệu trẻ em trên toàn thế giới có mức chì trong máu bằng hoặc lớn hơn 5µg/dL. Gần một nửa số trẻ em này sống ở Nam Á. "Thủ phạm" đến từ hoạt động tái chế vỏ pin/ắc-quy, đổ axit và bụi chì ra đất, và đốt cháy chì trong các lò nung ngoài trời, thải ra khói độc hại cho cộng đồng xung quanh…

Không chỉ gây ra việc nhiễm độc chì ở trẻ em khi tái chế pin không đúng cách. Những viên pin được sử dụng trong món đồ chơi của trẻ, tưởng chừng như "vô hại" lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm cho trẻ mà cha mẹ không lường trước được.

Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) từng cấp cứu một trường hợp hy hữu. Trong lúc chơi ôtô, bé B táy máy cạy cục pin nhét vào mũi. Khi bố mẹ lôi được cục pin ra khỏi mũi của con thì bé B đã bị chì trong cục pin ăn hổng hết xoang mũi.

Đáng nói hơn, những quả pin không chỉ là mối nguy hiểm tiềm tàng với trẻ nhỏ mà còn là "thách thức" với môi trường. Pin không chỉ chứa chì, mà còn có rất nhiều kim loại nặng như: thủy ngân, kẽm, cadmium, lithium… Nếu chỉ được chôn lấp, các kim nặng này sẽ gây ra ô nhiễm nguồn nước. Nếu đốt, các thành phần đó sẽ bốc lên thành khói độc gây ô nhiễm không khí.

Đồ chơi nguyên bản vừa "chất" lại có "gu" "lên ngôi"

Với những nguy cơ tiềm ẩn như vậy, nhiều bậc phụ huynh hiện đại bắt đầu hướng đến những món đồ chơi "nguyên bản", an toàn và mang tính giáo dục cao hơn. Một số thương hiệu đồ chơi lớn trên thế giới đã và đang hướng đến việc nói không với sử dụng pin trong đồ chơi cho trẻ nhỏ và Polesie là một trong số đó.

Được biết, Polesie là hãng sản xuất đồ chơi cao cấp hàng đầu của châu Âu và nổi tiếng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Dù chỉ mới đổ bộ vào thị trường Việt Nam từ 2018 đến nay, nhưng Polesie đã trở thành cái tên được các bậc cha mẹ tin dùng nhờ kết hợp tính giáo dục, tính thực tiễn, thiết kế tinh xảo trong mỗi sản phẩm của mình.

Hướng đến sự "nguyên bản" từ trong thiết kế, các sản phẩm của Polesie không tạo ra âm thanh hay đèn led rực rỡ nhằm thu hút trẻ. Những món đồ chơi của Polesie đều có "chất" riêng, từ việc giúp trẻ từ tìm tòi, khám phá và phải sử dụng lực từ đôi bàn tay hay bàn chân để điều khiển, từ đó kích thích trẻ phát triển thể chất, rèn luyện sự linh hoạt giữa tay và chân. Đặc biệt, các sản phẩm của Polesie đều có "gu" nhờ vào phân chia các nhóm sản phẩm. Với các sản phẩm đồ chơi giáo dục – hướng nghiệp của Polesie, trẻ còn được học được những công việc của nhiều ngành nghề như: bác sỹ, kỹ sư xây dựng, đầu bếp… từ đó hun đúc "ước mơ" cho trẻ từ những năm tháng đầu đời.

Giải thích về lý do vì sao Polesie không sản xuất các loại đồ chơi dùng pin, đại diện của hãng cho biết: "Đồ chơi Polesie hướng tới tính nguyên bản, với nhiều nhóm sản phẩm bao gồm: đồ chơi cho trẻ sơ sinh, đồ chơi giáo dục; đồ chơi vận động; đồ chơi phương tiện giao thông… Các sản phẩm hướng đến để trẻ tự khám phá, tìm hỏi và học hỏi thông qua việc sử dụng đồ chơi. Từ đó giúp trẻ phát triển tư duy, kỹ năng mềm, thể chất, tính sáng tạo và sự kiên nhẫn. Đây cũng là một trong những cách mà Polesie hướng đến để rèn luyện cho trẻ tính tự lập, sự sẻ chia thông qua việc chơi đùa cùng bạn bè, cùng cha mẹ".

Với mong muốn mang lại những sản phẩm đồ chơi an toàn, thân thiện, ngoài việc không sử dụng pin, đồ chơi Polesie còn được sản xuất từ nhựa nguyên sinh cao cấp dùng trong sản xuất thực phẩm và y tế trên dây chuyền hiện đại, tại những nhà máy sản xuất đồ chơi lớn bậc nhất của Châu Âu. Điều này được minh chứng qua việc Polesie đạt những chứng nhận về an toàn như ISO 9001:2015; Tiêu chuẩn Châu Âu EN71 (European Testing for Toys Safety) quy định cụ thể các yêu cầu an toàn về mặt pháp lý cho tất cả các đồ chơi bán tại Liên minh châu Âu.

Tại Việt Nam, Polesie Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm chính hãng, nhập khẩu 100% từ Châu Âu.

