Tháng 4/2024, Anthony bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Cậu bé chán ăn, thường xuyên nôn ói và dần gặp khó khăn trong việc đi lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống của thiếu niên 16 tuổi ở Birmingham (Anh) gần như đảo lộn hoàn toàn.

Kết quả chẩn đoán sau đó khiến cả gia đình suy sụp: Anthony mắc Nephronophthisis - một căn bệnh di truyền hiếm gặp gây tổn thương nghiêm trọng cho thận do hình thành các nang và mô sẹo trong thận. Bệnh tiến triển nhanh đến mức cậu phải điều trị bằng phương pháp lọc máu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Birmingham kết luận Anthony cần được ghép thận. Thế nhưng, việc tìm kiếm người hiến phù hợp không thành công.

Trong lúc gia đình rơi vào những ngày tháng khó khăn nhất, mẹ của Anthony là Sarah đã chủ động đăng ký hiến thận cho con, dù bản thân bà đang sống chung với bệnh đa xơ cứng (MS).

Sau quá trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt, các bác sĩ xác nhận Sarah đủ điều kiện thực hiện ca hiến tạng.

Một quả thận của bà được phẫu thuật lấy ra tại Bệnh viện Queen Elizabeth, sau đó nhanh chóng chuyển sang Bệnh viện Nhi Birmingham để ghép cho Anthony. Ca phẫu thuật diễn ra thành công vào khoảng tháng 3/2025.

Chia sẻ với truyền thông Anh trong bài báo đăng ngày 23/9/2025, Sarah cho biết việc hiến thận cho con là “quyết định tự nhiên nhất trên đời”.

Bà nói rằng quá trình đánh giá sức khỏe kỹ lưỡng của các bác sĩ giúp bà yên tâm hơn, bởi ca phẫu thuật sẽ không được tiến hành nếu họ không chắc chắn người hiến đủ khả năng hồi phục.

Sau ca ghép, sức khỏe Anthony cải thiện đáng kể. Cậu cho biết hiện có thể vận động và tập thể dục nhiều hơn trước.

Sarah cũng xúc động khi nhìn thấy con trai dần quay trở lại với cuộc sống bình thường của một thiếu niên.

“Mỗi lần nhìn con, tôi lại phải tự nhắc mình rằng thằng bé đã đi được một chặng đường rất dài” , bà chia sẻ.

Tiến sĩ Ramnath Iyer, bác sĩ chuyên khoa thận nhi tại Bệnh viện Nhi Birmingham, cho biết không phải cứ mắc bệnh nền là không thể hiến tạng.

Theo ông, chỉ có một số ít tình trạng y tế là chống chỉ định tuyệt đối đối với việc hiến thận, trong khi nhiều người vẫn có thể trở thành người hiến sau khi được đánh giá kỹ lưỡng.

Câu chuyện của Sarah và Anthony được chia sẻ trong bối cảnh Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) công bố danh sách chờ ghép tạng tại nước này đang ở mức cao kỷ lục, với khoảng 8.000 bệnh nhân chờ được ghép tạng.

Sau khi trải qua hành trình chữa bệnh cùng con trai, Sarah cho biết trước đây bà không hề biết số lượng người chờ ghép tạng lại lớn đến như vậy.

“Tôi nghĩ việc hiến tạng là một món quà cho con, nếu có thể làm thì nên làm” , bà nói.