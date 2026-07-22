Vụ án gây rúng động

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên Quận Ulsan đã chính thức đệ đơn truy tố không tạm giam đối với cô A (một thiếu niên) và bạn trai của cô là B về tội cướp tài sản và lừa đảo sử dụng máy tính. Đồng thời, em trai của cô A, người cùng tham gia vào kế hoạch tội lỗi này cũng đã bị chuyển đến phòng vị thành niên của tòa án với các tội danh tương tự.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra vào năm 2024. Theo hồ sơ vụ án, vì để có tiền chi tiêu cá nhân, ba đối tượng gồm cô A, em trai cô A và bạn trai B đã lên một kế hoạch vô cùng tinh vi và tàn nhẫn nhắm thẳng vào người cha ruột tuổi 40 của hai chị em.

Nhóm thiếu niên này đã lấy thuốc ngủ được bệnh viện kê đơn, nghiền nát chúng thành dạng bột mịn. Sau đó, họ âm thầm pha trộn loại bột thuốc ngủ này vào ly cà phê rồi đưa cho người cha uống.

Sau khi uống ly cà phê "độc hại", người cha nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mất hoàn toàn khả năng nhận thức và phản kháng. Lúc này, những đứa con ruột cùng đồng bọn bắt đầu lục lọi, chiếm đoạt chiếc điện thoại di động của ông.

Lợi dụng chiếc điện thoại di động và thông tin cá nhân của người cha, chúng đã thực hiện các giao dịch vay tiền trực tuyến không gặp mặt từ ngân hàng với số tiền khoảng 30 triệu won (gần 530 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đó, nhóm này tiếp tục truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và rút thêm khoảng 703 triệu đồng.

Để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, sau khi chiếm đoạt tổng cộng khoảng 70 triệu won, chúng dùng số tiền này để mua một lượng lớn vàng miếng, sau đó mang đến các tiệm vàng bán lại lấy tiền mặt để dễ bề tiêu xài.

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả chính là mục đích sử dụng số tiền chiếm đoạt được từ người cha tội nghiệp.

Thay vì dùng vào những việc cấp bách hay có ích, nhóm thiếu niên tuổi teen này lại nướng sạch hàng chục triệu won vào những dịch vụ xa xỉ, phù phiếm.

Cơ quan điều tra tiết lộ, toàn bộ số tiền mặt có được từ việc bán vàng đã được cô A cùng đồng bọn chia nhau sử dụng cho các dịch vụ chăm sóc da (skincare) cao cấp, mua sắm và ăn chơi sa đọa. Sự vô cảm, ích kỷ đến mức tột cùng của những đứa con mới lớn đối với người cha tần tảo đã dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận xã hội Hàn Quốc.

Tội ác của họ chỉ bắt đầu hé lộ khi người cha tỉnh dậy sau cơn mê dài do tác dụng phụ của thuốc ngủ liều cao. Phát hiện các con mình đột ngột biến mất cùng với điện thoại di động và tài sản trong nhà, ông chỉ đơn thuần nghĩ rằng các con bị bắt cóc hoặc mất tích nên đã vội vã trình báo cảnh sát.

Sau khi nhận được tin báo mất tích, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm và định vị được nhóm của cô A cùng bạn trai B chỉ trong vòng một ngày. Tuy nhiên, ở giai đoạn điều tra ban đầu của cảnh sát, một kịch bản gian dối tinh vi đã được dựng lên để che giấu tội ác của hai chị em ruột.

Tại đồn cảnh sát, bạn trai B do không chịu nổi áp lực tâm lý đã khai nhận toàn bộ sự thật về việc cô A là người chủ mưu pha thuốc ngủ vào cà phê của cha. Tuy nhiên, cô A đã kịch liệt phủ nhận, khóc lóc khẳng định bản thân không hề liên quan hay tham gia vào kế hoạch này. Đáng nói hơn, em trai của cô A cũng ra sức bao che cho chị gái khi khai với cảnh sát rằng: "Chị gái tôi hoàn toàn không tham gia vào việc này". Do thiếu chứng cứ trực tiếp và sự bất nhất trong lời khai, cảnh sát khi đó chỉ chuyển hồ sơ khởi tố một mình bạn trai B về tội lừa đảo sử dụng máy tính, còn hai chị em cô A tạm thời thoát nạn.

Quyết không để lọt tội phạm, Văn phòng Công tố Quận Ulsan đã quyết định lật lại vụ án và tiến hành một cuộc điều tra bổ sung toàn diện vào tháng 11 năm ngoái.

Dưới sự sắc bén của các công tố viên, khi tiến hành đối chất đồng thời cả ba đối tượng tại cùng một phòng thẩm vấn, bức tường phòng thủ tâm lý của hai chị em cô A hoàn toàn sụp đổ. Trước những lập luận đanh thép và bằng chứng không thể chối cãi, hai chị em đã phải cúi đầu nhận tội: "Chúng cháu đã nghiền thuốc ngủ được bệnh viện kê đơn thành bột, trộn vào cà phê rồi đưa cho cha uống để ông ấy ngủ say".

Văn phòng công tố khẳng định, hành vi của A không đơn thuần là trộm cắp tài sản gia đình thông thường mà đã cấu thành tội Cướp tài sản. Bằng cách cho cha uống thuốc ngủ có chủ đích, đưa nạn nhân vào trạng thái không thể kháng cự để chiếm đoạt điện thoại di động và thực hiện hành vi vay tiền, cô A và bạn trai B phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Hiện tại, phiên tòa xét xử cô A cùng các đồng phạm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công luận. Đây chắc chắn sẽ là một bản án nghiêm khắc, thích đáng dành cho những kẻ bất hiếu, xem thường pháp luật và mạng sống của đấng sinh thành.