Nêm gia vị đúng cách vào đồ ăn dặm cho trẻ

"Nêm gia vị vào đồ ăn dặm của con thế nào cho chuẩn?" là thắc mắc của nhiều mẹ bỉm sữa khi con đến thời điểm ăn dặm.



Bác sĩ Anh Nguyễn - hiện đang công tác tại ĐH Worcester - Anh, là thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm Sàng Anh (The British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy) cho biết, có không ít trường hợp sai lầm khi nấu đồ ăn dặm cho trẻ, trong đó có việc nêm gia vị.

Nhiều mẹ khi gặp phải tình trạng con không chịu ăn dặm, liền nghĩ ngay đến việc thức ăn dặm của con quá nhạt nhẽo, không ngon nên vội vàng sử dụng nêm gia vị. Mẹ nêm gia vị như mắm, muối, đường, hạt nêm, mì chính... vào đồ ăn của trẻ là sai lầm. Hệ thống các cơ quan trong cơ thể của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện và còn non nớt, nhất là thận.

Nếu con ăn quá mặn, thận của con sẽ bị tổn thương. Việc ăn nhiều muối cũng làm cho cơ thể kém hấp thu kẽm, gây nên tình trạng biếng ăn, khó ngủ và chậm lớn. Ngoài ra, cũng có những bằng chứng cho thấy ăn nhiều muối trong giai đoạn ăn dặm sẽ gây tổn thương não bộ.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trẻ không cần muối – một vi chất không thể thiếu đối với sự phát triển của cơ thể. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng cần muối nhưng chỉ cần một lượng rất nhỏ trong chế độ ăn uống. Cụ thể, lượng muối cần thiết cho độ tuổi này chỉ nhỏ hơn 1g. Lượng muối khoáng này đã có đủ trong rau củ quả, sữa mẹ. Do đó, các mẹ không cần phải lo lắng chuyện bé ăn nhạt miệng hoặc không thấy ngon.

Việc cho trẻ ăn quá ngọt cũng có nhiều tác hại. Con sẽ dễ bị béo phì, sâu răng và huyết áp cũng dễ dàng bị ảnh hưởng.

Vị chuyên gia khuyến cáo dầu ăn hoặc mỡ động vật là gia vị duy nhất cần phải cho vào đồ ăn dặm. Chúng thuộc nhóm chất béo - là nhóm chất dinh dưỡng rất quan trọng, đóng vai trò chính trong cung cấp năng lượng cho trẻ, giúp hình thành mô mỡ có chức năng điều hòa thân nhiệt. Thiếu chúng, trẻ sẽ khó hấp thu các vitamin.

