Mùa thu đến rồi, các mẹ cùng sắm quần áo mới xinh xắn cho bé diện thôi!

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa thu, đây là thời điểm các mẹ có thể sắm đồ mới cho bé yêu. Nếu vẫn đang băn khoăn chưa biết chọn mua gì thì các mẹ hãy tham khảo những bộ váy áo dưới đây nhé!

Gợi ý chọn quần áo cho bé vào mùa thu

Váy đuôi cá buộc nơ sau

Với các mẹ có con gái thì đừng bỏ qua chiếc váy xinh xắn này nhé. Kiểu váy điệu đà với phần đuôi váy may kiểu đuôi cá, tay áo may cách điệu cùng phần buộc nơ đáng yêu ở phía sau. Với mẫu váy này, bé có thể mặc đi chơi, đi tiệc, hay đi học đều rất xinh. Váy được may bằng vải thô mềm nên các bé sẽ cảm thấy thoải mái khi mặc. Mẫu váy này có 3 màu hồng, tím, xanh và kích thước đủ cho bé từ 2 đến 11 tuổi.

[Box tag giá] - Váy đuôi cá buộc nơ sau

Váy công chúa xinh xắn

Thêm một gợi ý nữa cho các mẹ khi chọn váy cho con gái mùa thu là mẫu váy công chúa này. Mẫu váy có phần chân váy xòe được may 2 lớp, phần thân trên đính ren điệu đà. Đảm bảo bé nào cũng thích mê mẫu váy này cho mà xem. Váy sử dụng chất liệu đũi xốp nên khi mặc sẽ thấy rất dễ chịu. Các mẹ đừng bỏ qua mẫu váy này và sắm ngay trên Lazada nhé!

[Box tag giá] - Váy công chúa

Áo nỉ bé trai in hình Disney

Áo nỉ là kiểu áo không thể thiếu trong ngày thời tiết chuyển mùa. Với bé trai thì các mẹ có thể chọn mua áo nỉ in hình Disney cá tính này. Chắc chắn Disney vẫn luôn là nhân vật được các bé yêu thích. Áo được may bằng chất liệu cotton cùng hình in sắc nét nên các mẹ yên tâm mua cho con nhé.

[Box tag giá] - Áo nỉ bé trai in hình Disney

Quần dài dáng suông chất cotton cho bé trai, bé gái



Một item không thể bỏ qua khi mùa thu đến chính là những chiếc quần nỉ dài. Chất quần dày dặn và mềm mại giúp giữ ấm cho bé trong những ngày trời se lạnh. Với kiểu quần này các bé thoải mái vận động nên các mẹ có thể cho con mặc ở nhà hay đi chơi đều được. Đây là mẫu quần mà bé trai hay bé gái mặc đều đẹp. Quần có nhiều size và nhiều màu sắc để các mẹ lựa chọn cho bé nhà mình.

[Box tag giá] - Quần dài dáng suông chất cotton cho bé trai, bé gái

Tất cổ ngắn

Mùa thu về cũng là lúc các mẹ cần sắm những đôi tất mới con con. Trong thời tiết se lạnh thì đôi chân của bé là bộ phận đầu tiên trên cơ thể cần phải được giữ ấm. Khi mua tất cho bé, các mẹ cần phải chú ý tới chất liệu vải. Tất được làm từ những chất liệu mềm, co giãn và thấm hút tốt sẽ giúp chân bé không bị bí và hấp hơi. Vì thế, bạn nên lựa chọn những chất liệu cotton mềm mại và thấm hút tốt. Gợi ý cho các mẹ bộ tất ngắn cotton này, sản phẩm có nhiều màu sắc xinh xắn cho bé diện mọi lúc mọi nơi.

[Box tag giá] - Tất cổ ngắn cho bé