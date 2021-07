Mua sữa Colosmulti qua Shopee: Các mẹ bỉm khen hết lời vì tiện lợi, đúng dịp săn sale còn nhận giảm giá mạnh

Bình thường mỗi lần đi ra ngoài mua đồ cho con là các bố mẹ có khi phải tốn mất cả vài tiếng đồng hồ. Trời đang nóng nên lại càng mệt mỏi hơn, nhất là khi phải đưa con đi cùng.

Hiểu được tâm lý đó nên nhiều thương hiệu bắt đầu chuyển sang bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Cách này vừa có lợi cho khách hàng mà vừa giúp nhãn hàng giảm được chi phí vận hành.

Đưa sản phẩm lên các trang thương mại điện tử như Shopee là cách để các thương hiệu đem tới khách hàng nhiều ưu đãi và giảm chi phí vận hành.

Ví dụ như nhãn sữa non Colosmulti chẳng hạn, gần đây đã bắt đầu hợp tác với Shopee để đem lại phương thức mua hàng tiện lợi vô cùng mà vẫn đảm bảo 100% chất lượng sữa. Các mẹ bỉm giờ chỉ cần đặt mua qua điện thoại, máy tính, chọn phương thức giao nhanh trong ngày (nếu có), chọn mã giảm giá, freeship hay hoàn xu rồi chờ là có người ship ngay sữa tới tận nơi.

Hướng đi đúng đắn trong thời đại này

Sản phẩm chất lượng được bán trên Shopee với nhiều ưu đãi nên các dòng sữa của Colosmulti đang được nhiều mẹ bỉm tìm mua.

Việc Colosmulti kết hợp cùng Shopee đưa sản phẩm tới mọi miền đất nước là một hướng đi được đánh giá rất cao. Đây là phương án tối ưu vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp và công nghệ 4.0 đang lên ngôi. Nhờ có Shopee, nhãn hàng có thể giảm tối đa các chi phí vẫn hành, tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm và đem tới người dùng những chương trình khuyến mãi, ưu đãi tốt hơn.

Các mẹ bỉm cũng nên tham gia ngay Mum’s Club của Shopee. Đây là câu lạc bộ dành riêng cho mẹ bỉm với rất nhiều ưu đãi, khuyến mãi độc quyền giúp chị em tiết kiệm tối đa khi mua đồ dùng cho con nhỏ.

Siêu ưu đãi độc quyền dành cho mẹ và bé

Làm thế nào để đăng ký tham gia Shopee Mum’s Club?

Bước 1: Vào mục Ưu đãi thành viên, chọn Shopee Mum Club trên Shopee/ hoặc gõ vào thanh tìm kiếm chữ "mum" để truy cập vào trang chủ Shopee Mum’s Club, click vào dòng: "Đăng ký ngay" hiển thị trên trang.

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu trong mẫu form đăng ký và click vào ô nộp đơn ở cuối sau khi hoàn thành.

Bước 3: Mặc dù thao tác đăng ký thành viên đã hoàn thành, tuy nhiên bạn cần lưu ý chọn lấy mã độc quyền khi trở thành thành viên vì số lượng mã có hạn. Trong thời gian một tuần sau đăng ký, mẹ có thể sử dụng mã giảm giá Shopee mẹ và bé để mua các sản phẩm thiết cho bé với giá hấp dẫn.

Các mẹ bỉm nhớ tham gia Shopee Mum’s Club ngay tại đây nhé: https://shopee.vn/m/mum-club

Colosmulti - thương hiệu sữa 15 năm đứng vững trong lòng người tiêu dùng Việt

Riêng về sữa Colosmulti - đây là thương hiệu thuộc công ty TNHH Mama Sữa Non, đã có 15 năm đồng hành cùng người Việt, đem tới những sản phẩm hỗ trợ vượt trội trong quá trình phát triển của trẻ em Việt. Mama Sữa Non cũng là công ty nhập khẩu sữa non từ Mỹ về Việt Nam từ năm 2007.

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động, Mama Sữa Non đã khẳng định được uy tín, chất lượng sản phẩm vị thế trên thị trường. Với sự tin tưởng của hàng triệu bà mẹ Việt cùng các giải thưởng được vinh danh như Cúp vì sức khỏe người Việt và Cúp vinh danh trái tim nhân ái. Với thông điệp "Đồng hành cùng hàng triệu trẻ em khôn lớn", Mama Sữa Non đem đến những sản phẩm tăng cường kháng thể, bổ sung dưỡng chất tới người tiêu dùng Việt Nam.

Các dòng sữa Colosmulti được nhiều gia đình Việt tin dùng trong 15 năm qua.

Colosmulti và Mama Sữa Non luôn cố gắng gắn liền mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường, bao gồm chuỗi các hoạt động như:

• Liên tục cập nhật và nghiên cứu, sáng tạo những công thức tiên tiến, có lợi cho sức khỏe con người

• Sử dụng nguyên liệu sạch từ các đối tác lớn, uy tín trên thế giới

• Áp dụng chặt chẽ quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy đạt chuẩn GWP – WHO

• Nâng cao chất lượng sức khỏe cho trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa thông qua các chương trình từ thiện nhân đạo

• Thay thế các nguồn năng lượng cũ bằng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

• Sử dụng năng lượng tiết kiệm điện như đèn compact, đèn LED thay thế cho đèn cao áp

• Đưa hệ thống kiểm soát chất thải mới nhất vào hoạt động tại Nhà máy G&P France tại Thanh Oai – Hà Nội

Các sản phẩm có mặt trong gian hàng chính hãng của Mama Sữa Non trên Shopee hiện đang nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ các mẹ bỉm Việt. Nhiều sản phẩm đạt tới hàng trăm lượt mua mỗi tháng, liên tục nhận đánh giá 5 sao.

Các mặt hàng của Colosmulti trên Shopee Mall bán khá chạy, nhận đánh giá cao và liên tục có chương trình ưu đãi, giảm giá.

Hầu hết các mặt hàng đều đang được giảm giá tới 10%, mua combo tặng quà giá trị, chưa kể dùng thêm mã giảm từ Shopee Mum’s Club và miễn phí vận chuyển… Đặc biệt, vì các sản phẩm sữa của Mama Sữa Non đều được đóng gói nhỏ riêng lẻ nên hãng còn bán thêm cả những combo dùng thử với giá hấp dẫn để các mẹ khỏi phải cân nhắc khi muốn mua cho con uống thử.

Tiện lợi, dễ mua lại chất lượng là vậy, mẹ bỉm nếu chưa mua Colosmulti cho con thì ghé ngay qua gian hàng của Colosmulti trên Shopee "lựa quẹo" ngay nhé.

