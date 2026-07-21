Mùa hè con vui chơi nhiều, mẹ đừng quên chăm "lá chắn" bảo vệ cho bé

Tuy nhiên, trước thời tiết oi bức và các nguy cơ sức khỏe luôn có thể xuất hiện, mẹ nên làm gì để con có nền tảng sức khỏe tốt, sẵn sàng tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này?

Với nhiều gia đình, mùa hè là mùa của những chuyến đi chơi, những buổi học ngoại khóa, những ngày con được thỏa thích chạy nhảy, bơi lội, tham gia hoạt động ngoài trời. Sau một năm học bận rộn, đây là khoảng thời gian trẻ được "sạc lại pin", mở rộng trải nghiệm và tận hưởng tuổi thơ theo cách tự nhiên nhất.

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ được vui chơi, khám phá và nạp lại năng lượng sau một năm học bận rộn.

Thế nhưng, mùa hè không chỉ có nắng vàng và những cuộc vui. Khi lịch sinh hoạt thay đổi, con ngủ muộn hơn, ăn uống thất thường, uống nhiều đồ lạnh, ra vào điều hòa liên tục hoặc tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau, bé vẫn có thể mệt mỏi và dễ gặp các vấn đề sức khỏe vặt.

Bởi vậy, chăm sức khỏe mùa hè cho trẻ không chỉ là che nắng hay uống đủ nước, mà còn cần chăm từ "gốc" - nền tảng dinh dưỡng và sức đề kháng, để con có đủ năng lượng vui chơi, học hỏi và lớn lên khỏe mạnh.

Mùa hè tưởng "dễ khỏe" nhưng lại có nhiều yếu tố khiến trẻ dễ mệt

Nhiều mẹ thường nghĩ rằng, trẻ chỉ cần được nghỉ học, ăn ngon, ngủ nhiều hơn là cơ thể sẽ khỏe. Nhưng thực tế, mùa hè lại là thời điểm nhịp sinh hoạt của trẻ dễ "lệch nhịp".

Con có thể thức khuya hơn vì không phải dậy sớm đi học. Các bữa ăn cũng dễ trở nên thất thường do lịch vui chơi, du lịch hoặc sinh hoạt gia đình thay đổi. Thời tiết nóng khiến trẻ thích uống nước lạnh, ăn kem, dùng đồ ngọt nhiều hơn. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống cân bằng và khả năng bổ sung dưỡng chất hằng ngày của trẻ.

Ngoài ra, việc ra vào môi trường nóng - lạnh đột ngột cũng là điều rất phổ biến trong mùa hè. Con có thể vừa chơi ngoài trời nắng nóng, sau đó bước ngay vào phòng điều hòa; hoặc ở trong phòng lạnh lâu rồi ra ngoài trời oi bức. Cơ thể trẻ, đặc biệt là những bé có thể trạng nhạy cảm, cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với những thay đổi như vậy.

Thời tiết nóng, thói quen uống lạnh và lịch sinh hoạt thay đổi là những yếu tố mẹ nên chú ý trong mùa hè.

Chăm đề kháng cho trẻ nên bắt đầu từ nền tảng dinh dưỡng và thói quen hằng ngày

Đề kháng của trẻ không phải là chiếc "áo giáp" có thể mặc lên trong một sớm một chiều, mà cần được xây dựng đều đặn qua từng bữa ăn, giấc ngủ, thói quen vận động và cách chăm sóc mỗi ngày. Trong mùa hè, mẹ nên duy trì cho trẻ chế độ ăn đa dạng, đủ nhóm chất với tinh bột, chất đạm, chất béo tốt, rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Với trẻ biếng ăn hoặc kén ăn, mẹ có thể linh hoạt thay đổi cách chế biến, chia nhỏ khẩu phần, ưu tiên món dễ ăn nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Doppelherz Aktiv Kinder Immune Syrup hỗ trợ tăng cường đề kháng cho trẻ từ nền tảng dưỡng chất.

Bên cạnh bữa ăn, trẻ cũng cần có nhịp sinh hoạt tương đối ổn định ngay cả trong kỳ nghỉ hè. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, hỗ trợ tăng trưởng và duy trì năng lượng cho các hoạt động trong ngày. Mẹ cũng nên khuyến khích trẻ vận động phù hợp như đi bộ, đạp xe, bơi lội, chơi bóng hoặc các trò chơi ngoài trời vào thời điểm mát mẻ; đồng thời chú ý cho con uống đủ nước, hạn chế hoạt động dưới nắng gắt và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi ra vào phòng điều hòa.

Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ cũng ăn uống đầy đủ và cân bằng như mẹ mong muốn. Đặc biệt trong mùa hè, khi con mải mê với những cuộc vui, bữa ăn đôi khi cũng dễ bị "trôi" theo lịch sinh hoạt thất thường. Ở những giai đoạn như vậy, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn và nếp sinh hoạt, mẹ có thể tham khảo thêm các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất phù hợp với độ tuổi, thể trạng và nhu cầu của trẻ.

Mùa hè trọn vẹn hơn khi con có nền tảng sức khỏe tốt

Mỗi mùa hè đều là một mảnh ghép đáng nhớ trong ký ức tuổi thơ của trẻ. Để con tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn, mẹ không cần quá lo lắng hay kiểm soát mọi hoạt động của trẻ. Điều quan trọng hơn là chủ động chuẩn bị cho con một nền tảng sức khỏe tốt từ bên trong: ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ điều độ, vận động hợp lý, uống đủ nước, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột và bổ sung dưỡng chất phù hợp khi cần.

Chăm đề kháng cho trẻ cũng nên được nhìn như một quá trình chủ động, không phải chỉ khi con mệt mỏi hay dễ ốm vặt mẹ mới bắt đầu quan tâm. Giống như việc gieo từng hạt nhỏ để vun nền cho một khu vườn khỏe mạnh, nền tảng đề kháng của trẻ cần được chăm đều đặn qua thời gian, từ dinh dưỡng hằng ngày, thói quen sinh hoạt đến việc bổ sung các vi chất phù hợp. Khi được duy trì đúng cách, đó sẽ là sự chuẩn bị bền vững hơn cho cơ thể trẻ trước những thay đổi của thời tiết, môi trường và lịch sinh hoạt mùa hè.

Với các mẹ đang quan tâm đến việc chăm đề kháng cho bé trong mùa hè, TPBVSK Doppelherz Aktiv Kinder Immune Syrup là một lựa chọn có thể tham khảo. Sản phẩm thuộc thương hiệu Doppelherz đến từ Đức, được nghiên cứu dành cho trẻ em với sự kết hợp của các dưỡng chất như vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, kẽm và selen.

Doppelherz Aktiv Kinder Immune Syrup hỗ trợ tăng cường đề kháng cho trẻ từ nền tảng dưỡng chất.

Doppelherz Aktiv Kinder Immune Syrup bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ tăng cường chức năng miễn dịch, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Dạng siro cũng giúp mẹ thuận tiện hơn khi bổ sung dưỡng chất cho con trong giai đoạn bé vui chơi nhiều, sinh hoạt thay đổi hoặc cần được chăm sóc sức khỏe nền tảng đều đặn hơn.

Khi có nền tảng sức khỏe vững vàng, mùa hè của con sẽ không chỉ là những ngày vui chơi nhiều hơn, mà còn là hành trình khám phá nhiều hơn, lớn lên nhiều hơn và tích lũy thêm thật nhiều năng lượng tích cực.

TPBVSK Doppelherz Aktiv Kinder Immune Syrup được phân phối chính hãng độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Mastertran - Địa chỉ: NV4.13, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các cửa hàng mẹ & bé và các kênh phân phối chính hãng, giúp mẹ dễ dàng tham khảo giải pháp bổ sung dưỡng chất phù hợp với nhu cầu của bé.

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.