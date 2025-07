Morinaga - niềm tin vững chắc từ hành trình 108 năm

Nền tảng 108 năm và cam kết chất lượng từ "Trái tim Nhật Bản"

Hành trình xuyên thế kỷ của Morinaga Milk Industry khởi đầu từ năm 1917 đã đưa thương hiệu vào hàng ngũ những "người khổng lồ" của ngành sữa Nhật Bản, và vươn tầm thương hiệu toàn cầu. Giá trị bền vững của Morinaga không được định nghĩa bằng tuổi đời, mà bằng triết lý "cặp song hành" quyền lực: Năng lực sản xuất toàn cầu và Hệ thống kiểm soát chất lượng không khoan nhượng.

Với mạng lưới hơn 14 nhà máy tại Nhật và 30 chi nhánh toàn cầu, Morinaga bảo chứng cho cam kết chất lượng của mình bằng "quy trình kép": Toàn bộ hệ thống sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn Codex quốc tế do FAO/WHO ban hành và đạt chứng nhận FSSC 22000 – một trong những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe nhất hiện nay. Các thành phần như Lactoferrin, Lợi khuẩn BB536 đều được các cơ quan uy tín như FDA Hoa Kỳ (chứng nhận GRAS) công nhận an toàn. Sau cùng, từng sản phẩm đều phải qua giai đoạn tái kiểm định tại chính phòng phân tích nội bộ trước khi đến tay người tiêu dùng.

Một trong những nhà máy của Morinaga tại Nhật Bản

Cuộc cách mạng tiên phong về "đề kháng vàng" Lactoferrin

Mọi thứ bắt đầu từ thập niên 1960, với một tầm nhìn của các nhà khoa học tại Morinaga: "Làm thế nào để giải mã "công thức miễn dịch" ẩn chứa trong sự diệu kỳ của sữa mẹ – nhằm xây dựng nền tảng đề kháng vững chắc cho trẻ nhỏ?"

Suốt hai thập kỷ không ngừng nghiên cứu, Morinaga đã tạo ra một cuộc cách mạng. Năm 1986, Morinaga trở thành thương hiệu tiên phong trên thế giới bổ sung thành công Lactoferrin vào sữa công thức, đưa "chiếc khiên đề kháng Miễn dịch từ sữa non" đến gần hơn với trẻ em toàn cầu.

Là dưỡng chất quý có nhiều trong sữa non, Lactoferrin còn được mệnh danh là "đề kháng vàng" bởi vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện và bảo vệ hệ miễn dịch của trẻ nhỏ. Nhờ khả năng liên kết mạnh mẽ với các phân tử sắt, Lactoferrin không chỉ ức chế nhiễm trùng hiệu quả, ngăn ngừa sự phát triển của hại khuẩn, mà còn tăng cường kích hoạt hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ. Cho đến nay, công cuộc nghiên cứu về Lactoferrin của Morinaga vẫn được kế thừa và tiến hành chuyên sâu. Điển hình là những bài viết chứng minh về tác dụng của "đề kháng vàng" Lactoferrin được Morinaga tiếp tục cập nhật công khai rộng rãi trên các nền tảng chính thức của họ.

Cốt lõi của cuộc cách mạng này là "bộ đôi vàng" Lactoferrin và lợi khuẩn BB536, đây cũng là bí quyết giúp trẻ em Nhật Bản đạt chuẩn "tăng cân khỏe mạnh". Lactoferrin xây dựng hàng rào đề kháng, còn BB536 tối ưu hóa khả năng hấp thu tạo nên đường ruột khỏe mạnh. Từ đó, trẻ ít ốm vặt, dễ dàng hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng và tăng cân, phát triển toàn diện.

Morinaga tiên phong bổ sung Lactoferrin vào sữa công thức

Vị thế tiên phong được Morinaga củng cố bằng những cột mốc chiến lược:

- Chứng nhận GRAS từ FDA Hoa Kỳ: "tấm hộ chiếu vàng" mở ra cánh cửa đến các thị trường khó tính nhất, khẳng định Lactoferrin Morinaga đạt chuẩn an toàn tuyệt đối.

- Tiên phong toàn cầu về sản xuất: Bằng việc sở hữu hoàn toàn nhà máy MILEI GmbH (Đức) và nâng gấp đôi công suất, Morinaga khẳng định vị thế nhà sản xuất Lactoferrin hàng đầu thế giới, với sản phẩm đạt chuẩn GRAS của Mỹ, được công nhận tại nhiều quốc gia.

Nhà máy MILEI GmbH (Đức)

- Liên tục phá vỡ giới hạn nghiên cứu: Phát kiến mới nhất (công bố T12/2024) đã giải mã cơ chế Lactoferrin hoạt động như một "bộ khuếch đại miễn dịch", giúp kích hoạt mạnh mẽ các tế bào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Xem chi tiết tại đây: https://www.morinagamilk.co.jp/assets/english_release/english_release-pdf-205.pdf

Trong số hơn 9.000 công bố khoa học về Lactoferrin trên toàn cầu, Morinaga là doanh nghiệp tư nhân sở hữu nhiều nghiên cứu về dưỡng chất này trên hệ thống dữ liệu học thuật SCOPUS.

Triết lý R&D - Nơi thấu hiểu trái tim người mẹ là khởi nguồn của mọi nghiên cứu

Mang đậm tinh thần Nhật Bản, bộ phận R&D tại Morinaga không chỉ là cuộc đua của những bộ óc ưu tú, mà là hành trình của "triết lý trái tim". Hành trình đó khởi đầu từ sự thấu cảm với người mẹ và lấy niềm tin mãnh liệt "chất lượng chính là danh dự" làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

15 năm gắn bó cùng triệu trái tim Việt

Năm 2010, khi Morinaga chính thức bước vào thị trường Việt, đó không chỉ là một cuộc mở rộng kinh doanh. Đó là khởi đầu cho một hành trình 15 năm với sứ mệnh đưa phong cách sống khỏe mạnh của Nhật Bản "chạm" tới trái tim của hàng triệu gia đình Việt bằng những sản phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản.

Từng bước hiện thực hóa tầm nhìn này, năm 2023, Morinaga Milk Industry chính thức thành lập Công ty Morinaga Lê Mây Việt Nam, trở thành thành viên trực thuộc Tập đoàn Morinaga Milk Nhật Bản. Động thái này không chỉ là một sự đầu tư tài chính, mà là lời khẳng định mạnh mẽ cho việc xem Việt Nam là thị trường chiến lược, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng đến tay mẹ Việt dưới sự giám sát chất lượng trực tiếp của tập đoàn.

Morinaga đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng Con Cưng – hệ thống bán lẻ Mẹ & Bé với mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc. Sự hợp tác này không chỉ giúp Morinaga gia tăng đáng kể độ phủ thương hiệu, mà còn giúp mở rộng điểm chạm với các gia đình Việt trên cả phương diện điểm bán lẫn truyền thông.

Sự kiện Morinaga Milk Group và Con Cưng kỷ niệm 10 năm hợp tác

Từ việc xây dựng niềm tin vững chắc 108 năm đến hành trình gắn kết với triệu trái tim Việt Nam, Morinaga đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong công nghệ Lactoferrin, tạo ra giải pháp dinh dưỡng miễn dịch, và quan trọng hơn cả, là một bảo chứng đanh thép cho mỗi gia đình Việt.

