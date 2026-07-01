Morinaga mang mùa hè rực rỡ đến với hàng ngàn em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Xoá đi những mệt mỏi, lo âu, rút ngắn thời gian chờ đợi, "vùng đất kỳ diệu" đầy sắc màu này trở thành một sân chơi đặc biệt ý nghĩa, nơi các em nhỏ được tự do sáng tạo, vui chơi và tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn.

Những cây bút màu, những bức tranh ngộ nghĩnh và tiếng cười trẻ thơ giòn tan đã tạo nên một bầu không khí rộn ràng hiếm có. Nhiều phụ huynh không giấu được niềm vui khi chứng kiến con mình hào hứng tham gia các hoạt động tô màu, vui chơi cùng bạn bè và nhận những món quà ý nghĩa trong lúc chờ thăm khám hay làm các thủ tục tại bệnh viện.

Đằng sau không gian ngập tràn sắc màu ấy là sự hợp tác lần đầu tiên giữa Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và Morinaga. Với tên gọi "Mori Summer – Cùng em vẽ niềm vui, tô màu nụ cười", sáng kiến này không chỉ đơn thuần tạo nên một sân chơi mùa hè thú vị, mà còn hướng đến việc mang lại những trải nghiệm tích cực cho trẻ nhỏ trong quá trình thăm khám, giúp các em tạm quên đi cảm giác lo lắng, để mỗi lần đến bệnh viện đều trở nên nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn với cả các em và gia đình.

Không dừng lại ở đó, chương trình còn góp phần lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ nhỏ. Trong hành trình khôn lớn của các em, bên cạnh dinh dưỡng và thể chất, những cảm xúc tích cực cũng đóng vai trò quan trọng giúp các em phát triển toàn diện hơn.

Ngoài các hoạt động vẽ tranh tô màu, mỗi thứ Năm hàng tuần còn diễn ra ngày hội "Bé Siêu Khoẻ" với các màn trình diễn nghệ thuật thú vị và các trò chơi vui nhộn góp phần tăng thêm niềm vui và ý nghĩa cho toàn bộ hoạt động.

Đặc biệt, nhãn hàng Morinaga còn gửi tặng 450 phần quà dành cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú không có điều kiện được xuống tham gia sân chơi. Trước khi đến với Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, chuỗi hoạt động này đã được tổ chức tại nhiều trường học và trung tâm thương mại ở TP.HCM và Hà Nội. Nhờ ý nghĩa tích cực và không gian sáng tạo thú vị, hoạt động đã luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo em nhỏ cùng các bậc phụ huynh.

Những nụ cười được "tô màu" trở nên rực rỡ tại chương trình cũng là một phần trong hành trình dài hạn của Morinaga nhằm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam. Kiên định theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khỏe trẻ em thông qua nền tảng khoa học với hơn 65 năm nghiên cứu và tiên phong đưa Lactoferrin vào sữa công thức, đồng thời, sở hữu nhà máy Lactoferrin công suất hàng đầu thế giới, Morinaga đã mang khoa học dinh dưỡng miễn dịch đến gần hơn với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sinh mổ, để mỗi em bé đều có cơ hội phát triển khỏe mạnh và trọn vẹn ngay từ những năm tháng đầu đời.

Sản phẩm được phân phối bới: Công ty Cổ phần Morinaga Việt Nam

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