Mới ngày nào còn là em bé sinh non 1,9kg, con gái Khánh Thi giờ xinh xắn, thừa hưởng nét đẹp từ bố Phan Hiển

Bé Anna Vương Diễm, con gái của cặp kiện tướng Dancesport nổi tiếng Khánh Thi - Phan Hiển chào đời tháng 6/2018. Anna ra đời nặng 1,9kg vì sinh non 6 tuần và lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Nhìn con gái nhỏ xíu nằm lọt thỏm bên mớ dây dợ nhằng nhịt, Khánh Thi không khỏi xót xa và bần thần khi nghe bác sĩ nói về việc bé sinh non cần phải tầm soát nhiều thứ.

Các các sĩ đã tiến hành kiểm tra tai, mũi, họng, mắt và nhiều bộ phận khác của Anna vì lo lắng bé lớn lên sẽ không phát triển khoẻ mạnh như những em bé khác. Sau 21 ngày "chiến đấu" thì Anna đã đủ điều kiện để xuất viện về nhà. Trộm vía sau đó con gái cưng của Khánh Thi - Phan Hiển phát triển bình thường như tất cả các em bé khác chào đời đủ ngày đủ tháng.

Em bé Anna hồi mới chào đời.

Hiện tại, Anna đã bước sang tuổi thứ 5. Cô bé được nhận xét là càng lớn càng xinh đẹp, trổ nét, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Không ai còn nhận ra cô bé sinh non 1,9kg ngày nào. Khánh Thi và Phan Hiển đã chăm sóc con rất tốt, trộm vía em bé cũng rất ngoan ngoãn, đáng yêu.

Xuất thân từ gia đình có cả bố và mẹ đều làm nghệ thuật nên Anna sớm bộc lộ năng khiếu với hát ca, nhảy múa. Là con gái nên Anna rất điệu đà, thích làm đẹp và trở nên nữ tính. Bé Anna ở nhà được bố mẹ đặt cho biệt danh "mợ chảnh" bởi vẻ ngoài cá tính và gương mặt lạnh lùng, ít cười.

Tuy nhiên, khi mẹ đẻ em bé thứ 3, Anna luôn bên cạnh động viên, cổ vũ và chăm sóc mẹ. Thấy Khánh Thi bị đau, cô bé hôn lên tay mẹ để chia sẻ, đầy tình cảm. Có thêm em út nhưng Khánh Khi và chồng vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của con, thậm chí còn yêu thương, chiều chuộng con nhiều hơn nữa.

Phan Hiển cũng từng không ít lần làm "công tác tư tưởng" cho các con về việc gia đình sắp có thêm thành viên mới. Ban đầu, Anna tỏ vẻ không vui vì cho rằng "con lớn lên, ba mẹ không thương con". Tuy nhiên, sau khi nghe ba giải thích, Anna tỏ ra hào hứng, còn chủ động nhường đồ chơi và chỗ ngủ cho em. Cô bé bày tỏ mong muốn có thêm 1 em trai và 1 em gái trong tương lai.

Ông xã Khánh Thi cũng cho biết, hiểu được tâm lý của các con, anh thường xuyên trò chuyện, giải thích cho con về việc cha mẹ san sẻ tình yêu thương khi gia đình có thêm thành viên mới. "Mỗi ngày, tôi giải thích một chút để con hiểu cha mẹ vẫn yêu con, chỉ là sẽ chăm sóc cho em bé nhiều hơn vì em còn nhỏ".

Được bố mẹ yêu thương, làm công tác tư tưởng nên từ lúc biết sắp có em, Kubi và Anna luôn mong ngóng ngày em chào đời, ngày nào cả hai cũng xoa bụng mẹ, áp tai nghe tiếng đạp của em. Việc này giúp các con chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chia sẻ tình yêu thương của ba mẹ cho thành viên mới trong gia đình.

Khánh Thi mong con lớn lên trở thành một người lương thiện và đối xử tốt với mọi người

Chia sẻ về con gái thứ 2, Khánh Thi từng nói: "Anna là một cô bé cá tính. Bé hơi khó tính và xét nét, nếu không hợp ý thì bé thể hiện ngay thái độ. Mình cũng thử nhiều lần xem đó có phải là tính ích kỉ không nhưng không phải. Anna biết bảo vệ bố và anh trai, rất tình cảm và yêu thương mọi người. Con cũng thích nhảy múa nhưng không thích như anh trai. Con thích nghe nhạc của mẹ, mê nhóm Blackpink và cả những bài tiếng Anh nữa. Từ nhỏ, Anna đã thể hiện rõ năng khiếu với môn tiếng Anh, hiện tại bé đọc và nói chuyện khá lưu loát.

Hai vợ chồng đều muốn các con được phát triển một cách tự nhiên nhất, quan trọng là bé ngoan, nghe lời ông bà, biết bày tỏ cảm xúc, thái độ của bản thân và từ đó mình lựa dạy con sau này. Việc trong tương lai, con sẽ lựa chọn kinh doanh theo gia đình nhà nội hay theo xu hướng hoạt động nghệ thuật như bố mẹ hay một lĩnh vực bất kì nào khác thì vợ chồng mình cũng hoàn toàn ủng hộ.





Mình chỉ mong hai con luôn khỏe mạnh, năng động, giao tiếp tốt và có khả năng làm chủ bản thân. Chúng mình không cần con phải giỏi giang hay trở thành một nghệ sĩ trong tương lai bởi hiện tại các con còn chưa hình thành cá tính đầy đủ. Mình là giáo viên nên hiểu tâm lý chung và khả năng của từng người, việc ép một đứa bé phải theo những gì ba mẹ mong muốn là không nên, nếu sau này bé có trở thành thần đồng đi chăng nữa thì cũng sẽ làm mất tuổi thơ mà con đáng ra phải có.

Các bé lớn lên trong thời đại 4.0 nên hiểu rõ bố mẹ là người nổi tiếng. Tuy nhiên, mình không lấy sự nổi tiếng đó để trở thành một người có quyền, mình đặc biệt chú ý dạy con cách tiếp cận với khán giả và nói năng sao cho lễ phép.

Từ khi có con, chúng mình đều trưởng thành hơn và học được từ con rất nhiều điều. Là một người mẹ, mình nhẹ nhàng bảo ban, dạy dỗ con để con biết thế nào là phải trái, đúng sai, lớn lên trở thành một người lương thiện và đối xử tốt với mọi người".