Mẹ Việt truyền tai nhau 4 lợi ích rất "được việc" của sữa đạm phân tử nhỏ tự nhiên từ Friso Gold mới

Đạm sữa chất lượng cao 100% từ châu Âu cho bé dễ tiêu hóa



Trong Hội nghị Khoa học Nhi khoa toàn quốc 2018, GS.TS Nguyễn Gia Khánh – Chủ tịch Hội nhi khoa Việt Nam đã có những chia sẻ khoa học về kết quả của nghiên cứu đánh giá các rối loạn tiêu hóa chức năng trên 1255 trẻ em (dưới 18 tuổi) sử dụng tiêu chuẩn Rome IV. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc ít nhất một dấu hiệu rối loạn tiêu hóa ở trẻ là 42,6%, trong đó 18,5 % táo bón chức năng ở trẻ chập chững biết đi. Một trong những yếu tố bất lợi dẫn đến các tình trạng rối loạn tiêu hóa chức năng của trẻ nói chung và đặc biệt táo bón liên quan đến chất lượng đạm sữa trong sữa công thức. Một trong những yếu tố quyết định chất lượng đạm sữa trong sữa công thức là nguồn sữa tươi chất lượng cao nhằm đảm bảo tính tự nhiên của đạm sữa vì càng tự nhiên càng dễ tiêu hóa, hơn nữa việc xử lí nhiệt trong qui trình sản xuất phải tối ưu để hạn chế đạm sữa bị biến tính thấp nhất, vì chính đạm biến tính là nguyen nhân dẫn đến các rối loạn tiêu hóa chức năng ở trẻ như táo bón. Chị Thu Thủy (29 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Điều mình quan tâm nhất khi mua sữa cho con là con có hợp sữa không, sữa có dễ tiêu hóa hay không. Mình kỹ lưỡng một chút lúc mua sữa thì bé sẽ đỡ gặp các vấn đề về tiêu hóa và mình cũng đỡ vất vả hơn".

Hiểu rõ những yêu thương và những trăn trở của mẹ dành cho bé, Tập đoàn FrieslandCampina đã không ngừng nghiên cứu liên tục để cho ra các sản phẩm dinh dưỡng tốt hơn nhắm nâng cao khả năng tăng trưởng và phát triển thể chất tự nhiên của trẻ nhỏ và cho ra đời sản phẩm Friso Gold mới với công thức cải tiến vượt trội. Theo đó, sản phẩm được kết tinh từ nguồn sữa NOVAS 100% nhập khẩu từ Hà Lan, chứa các phân tử đạm nhỏ tự nhiên có cấu trúc mềm nhẹ, giúp bé tiêu hóa dễ dàng hơn. Dòng sữa NOVAS chất lượng cao này là sản phẩm từ giống bò Holstein Friesian – một trong những giống bò thuần chủng nhất ở Châu Âu. Để có nguồn sữa tươi đảm bảo về số lượng và chất lượng cao bên cạnh chọn giống bò thuần chủng thì việc xây dựng cho mỗi cá thể bò có chế độ chăm sóc dinh dưỡng chuyên biệt rất được chú trọng, để đảm bảo cho ra nguồn sữa với đạm sữa chất lượng cao. Tất cả những điểm đặc biệt đó đã giúp Friso Gold mới trở thành một trong những sản phẩm phù hợp với hệ tiêu hóa vốn còn nhạy cảm của bé và được mẹ tin tưởng lựa chọn.

Sữa Friso Gold mới nằm trong sự lựa chọn hàng đầu của mẹ nhờ bao bì hiện đại và nguồn sữa NOVAS 100% từ châu Âu, giúp bé hấp thu nhanh, tiêu hóa dễ dàng

Không chỉ có nguồn sữa nguyên liệu tốt, Tập đoàn FrieslandCampina còn khẳng định mình là "thương hiệu vàng trong làng dinh dưỡng" khi áp dụng công nghệ LockNutri® với quy trình xử lý nhiệt 1 lần duy nhất vào sản phẩm Friso Gold mới. Công nghệ xịn sò, có một không hai này cho phép bảo toàn hơn 90% đạm sữa tự nhiên, giúp bé dễ dàng tiêu hóa. Ngoài ra, Friso Gold mới cũng được bổ sung chất xơ hòa tan GOS/FOS, là những thành phần "top đầu" giúp kích thích sự tăng trưởng của lợi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, làm phân mềm, đóng khuôn tốt hơn…

Sữa Friso Gold mới giúp với đạm sữa nhỏ tự nhiên, giúp bé hấp thu nhanh, tiêu hóa dễ dàng

Vị thanh nhạt hợp vị, bé ti "tù tì"

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết lượng đường sucrose cao có trong các sản phẩm dành cho trẻ em là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ thừa cân, sâu răng và tạo thói quen ăn uống thiếu lành mạnh ở trẻ. Đối với riêng sản phẩm sữa, mẹ nên chọn sữa chứa ít hoặc không chứa đường mía (đường sucrose); như vậy, trẻ có thể tập làm quen với vị thanh nhạt ngay từ nhỏ, đồng thời được kích thích vị giác, ăn ngon miệng hơn và hạn chế béo phì.

Hiểu được điều này, Tập đoàn FrieslandCampina đã có một quyết định đột phá đối với sản phẩm Friso Gold mới. Theo đó, Tập đoàn sử dụng đường sữa tự nhiên lactose mà không sử dụng thêm đường mía thông thường trong sản phẩm. Nhờ vậy, sữa Friso Gold mới có vị thanh nhạt, hợp vị trẻ nhỏ và giúp bé dễ hấp thu. Với lượng đường tự nhiên lactose có trong sữa, Friso Gold mới cung cấp năng lượng hằng ngày cho trẻ; hỗ trợ hấp thụ canxi tốt hơn, giúp trẻ phát triển chiều cao; và kích thích sự phát triển các lợi khuẩn trong đường ruột của trẻ.

Sữa Friso Gold mới chứa đường lactose tự nhiên, vị thanh nhạt, "mlem" dễ uống, do đó bé dễ hấp thu và tiêu hóa

Tăng cường miễn dịch, phát triển tầm vóc và trí não

Một lý do khác khiến sữa Friso Gold mới khuấy đảo cộng đồng các mẹ bỉm sữa là vì sản phẩm có khả năng tăng cường miễn dịch cho trẻ. Bên cạnh vitamin A, C, E, kẽm, selen, "tân binh" này còn chứa Probiotics là những lợi khuẩn có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể nâng cao khả năng phòng chống bệnh tật và Prebiotics là thức ăn lý tưởng cho những lợi khuẩn phát triển, sinh sôi. Do đó, Friso Gold mới trang bị cho bé sức đề kháng vững vàng để vượt qua những đợt tấn công của vi khuẩn, mầm bệnh, các yếu tố bất lợi... luôn ẩn nấp, "trốn tìm" trong môi trường.

Đáng chú ý, sữa Friso Gold mới với công thức được cải tiến vượt trội còn chứa DHA giúp bé phát triển trí não; canxi, vitamin D giúp bé tăng trưởng tầm vóc. Chị Quỳnh Chi (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Khi biết được sữa Friso Gold mới chứa cả bộ đôi Probiotics và Prebiotics hỗ trợ đề kháng cho bé, và chứa nhiều dưỡng chất giúp bé phát triển thể chất và trí tuệ, tôi đã ưng bụng ngay. Tranh thủ đầu tháng rủng rỉnh túi tiền, tôi nhanh tay "chốt deal" luôn".

Mẹ thêm yên tâm khi có Friso Gold mới đồng hành trong hành trình nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh.

Với những lý do kể trên, chắc hẳn mẹ đã có câu trả lời của riêng mình khi muốn tìm loại sữa hỗ trợ tiêu hóa tốt cho con. Lựa chọn Friso Gold mới cho bé, tin chắc rằng mẹ sẽ có được những phút giây hạnh phúc nhìn con lớn khôn khỏe mạnh mỗi ngày.

