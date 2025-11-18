Mẹ và bé cùng săn mô hình Mon vàng, ghi dấu hành trình lớn lên cùng con

Từ việc cùng mở trái banh Doraemon, hồi hộp chờ đợi mô hình bên trong đến việc lưu giữ từng "chiến lợi phẩm" vào bộ sưu tập, hành trình ấy tạo nên những dấu mốc trưởng thành nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho con.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, những bài đăng về trải nghiệm mở "trái banh Doraemon" từ kẹo gum không đường Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g đang liên tục xuất hiện. Hình ảnh các bé háo hức khám phá mô hình bên trong, cùng nụ cười thích thú của ba mẹ khi đồng hành khiến cơn sốt "săn Mon vàng" nhanh chóng lan tỏa và trở thành xu hướng trải nghiệm được nhiều gia đình yêu thích.

Bé hứng thú với mô hình Doraemon thuộc Series Thường nhật trong Lotte Xylitol Doraemon

Điểm tạo nên sức hút đặc biệt của sản phẩm chính là thiết kế "trái banh" Doraemon ngộ nghĩnh, với nhiều biểu cảm đáng yêu và quen thuộc. Bên trong mỗi sản phẩm là một tép kẹo gum không đường vị dâu ngọt dịu thơm ngon, kết hợp cùng mô hình Doraemon mini thuộc Series Thường nhật được xếp ngẫu nhiên.

Lotte Xylitol Doraemon với thiết kế hình "trái banh Doraemon" ngộ nghĩnh

Khi bé mở trái banh, cảm giác hồi hộp xen lẫn bất ngờ tạo nên niềm vui trọn vẹn. Đó không chỉ là phút giây thưởng thức kẹo gum đơn thuần, mà còn là trải nghiệm khám phá, mong chờ và sưu tầm đầy thú vị. Hình ảnh bé reo lên khi tìm được mô hình mình thích, cùng nụ cười của mẹ khi chứng kiến khoảnh khắc ấy, trở thành những dấu ấn đẹp trong hành trình lớn lên của con.

Không chỉ mang đến sự thích thú cho trẻ, sản phẩm còn giúp mẹ an tâm nhờ thành phần Xylitol – chất tạo ngọt tự nhiên hỗ trợ ngăn ngừa sâu răng, bảo vệ sức khỏe răng miệng cho bé.

Bên trong "trái banh" Lotte Xylitol Doraemon là mô hình Doraemon mini thuộc Series Thường nhật

Khi đồng hành cùng con mở từng trái banh, mẹ không chỉ cùng bé trải nghiệm cảm giác hồi hộp mà còn cùng con "lớn lên" qua từng mô hình. Mỗi mô hình mang theo một hoạt động đời thường như nghe nhạc, đọc sách, tưới cây hay ăn bánh rán, giúp bé nhận biết những hành động quen thuộc và phát triển trí tưởng tượng.

Bé và mẹ thêm gắn kết khi cùng tham gia chương trình "Săn Mon Vàng - Quà ngập tràn"

Để tăng thêm phần phấn khích cho hành trình khám phá, Lotte Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt "Săn Mon Vàng – Quà ngập tràn", áp dụng cho sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g.

Chương trình khuyến mại "Săn Mon vàng - Quà ngập tràn" tăng thêm hứng khởi

Thời gian: từ ngày 25/8/2025 đến hết 24/11/2025

Phạm vi: Toàn quốc (trừ một số khu vực đảo, quần đảo)

Địa điểm áp dụng: Các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi như AEON, LOTTE Mart, GO!, Coopmart, Family Mart, Bách Hóa Xanh, Fujimart...

Thông tin chi tiết: https://lottexylitol.sanmonvang.vn/

Cách tham gia vô cùng đơn giản: Bên trong mỗi "trái banh Doraemon", ngoài mô hình Series Thường nhật màu xanh, khách hàng có thể may mắn tìm thấy "Mon vàng", đây là phiên bản giới hạn được làm bằng nhựa, nổi bật với hình ảnh Doraemon cầm micro. Mô hình "Mon vàng" sẽ đi kèm thẻ cào trúng thưởng, là bằng chứng xác nhận trúng phần quà đặc biệt từ chương trình.

Trọn bộ 6 mô hình Mon vàng được làm từ nhựa trong chương trình "Săn Mon vàng - Quà ngập tràn"

Phần quà của chương trình cực kỳ hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 278 triệu đồng, gồm các sản phẩm của thương hiệu Lotte Việt Nam như: Lotte Chocolat, Koala’s March, Toppo,...

Gắn kết những người thân yêu qua cuộc thi "Blow Bubble Moment – Khoảnh khắc thổi bong bóng"

Không chỉ mang đến niềm vui bất ngờ khi mở trái banh, Lotte Xylitol Doraemon còn gợi mở hàng loạt khoảnh khắc đáng yêu trong quá trình mẹ và bé trải nghiệm cùng nhau.

Theo đó, sản phẩm còn mang đến một hoạt động đầy gắn kết khi cùng nhau thổi bong bóng từ kẹo gum. Từ cảm hứng đó, Lotte Việt Nam phát động cuộc thi "Blow Bubble Moment – Khoảnh khắc thổi bong bóng", mời người dùng chia sẻ những hình ảnh dễ thương nhất khi thổi bong bóng từ kẹo gum không đường Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g.

Lotte Việt Nam khởi động cuộc thi "Blow Bubble Moment" với sản phẩm Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g

Thông tin cuộc thi:

Thời gian: 24/10/2025 – 23:59 ngày 23/11/2025

Công bố kết quả: 28/11/2025 trên fanpage Lotte Xylitol Việt Nam

Nền tảng: Facebook

Cách thức tham gia mini game "Blow Bubble Moment"

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn:

Cuộc thi mang đến nhiều phần quà giá trị, khuyến khích sáng tạo và gắn kết:

Giải "Khoảnh khắc sáng tạo nhất"

- 01 Máy ảnh Instax Mini 12

- Bộ 6 kẹo gum Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g

Giải "Khoảnh khắc gắn kết nhất" (2 giải)

- Gấu bông WOWO Doraemon Giáng Sinh Người Tuyết

- Bộ 3 kẹo gum Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g

Giải "Khoảnh khắc ngọt ngào nhất" (5 giải)

- 1 kẹo gum Lotte Xylitol Doraemon hương dâu

- 1 Bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT

- 1 Bánh que Toppo nhân socola hương vani

- 1 Bánh gấu Koala’s March nhân Socola

- 1 Kẹo gum cuộn Lotte Doraemon hương Soda kem Dưa lưới

Cuộc thi không chỉ mang đến sân chơi sáng tạo cho các bạn trẻ, gắn kết bạn bè, những người thân yêu với nhau, mà còn khuyến khích các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng con.

Cơn sốt mở trái banh Doraemon từ Lotte Xylitol Doraemon hương dâu 3g mang đến những trải nghiệm đầy ý nghĩa cho gia đình. Từ cảm giác hồi hộp khi mở trái banh, sự thích thú khi tìm được mô hình mới, đến những phút giây cùng nhau thổi bong bóng - tất cả góp phần tạo nên hành trình lớn lên của bé, nơi mẹ luôn ở bên đồng hành và lưu giữ kỷ niệm.

Hãy cùng con khám phá trái banh Doraemon, săn Mon vàng và tạo nên thật nhiều khoảnh khắc ngọt ngào!

*Mon vàng là mô hình được làm tự nhựa