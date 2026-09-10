Mẹ không cần chờ đến lúc sắp hết: Lazada 9.9 là dịp hợp lý để tích sẵn sữa, tã chính hãng cho con

Làm mẹ là một hành trình tràn ngập niềm vui nhưng cũng đầy lo toan, đặc biệt là trong khoản chuẩn bị đồ dùng cho con. Rất nhiều người mẹ rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi nửa đêm mở tủ mới giật mình phát hiện tã đã cạn, sữa cũng vừa hết muỗng cuối cùng, kéo theo những vội vã và căng thẳng không đáng có. Thực tế, chăm con sẽ thảnh thơi và chủ động hơn rất nhiều khi mẹ xây dựng thói quen dự trữ thông minh thay vì chờ đến lúc “báo động đỏ”.

Và dịp Siêu Sale Lazada 9.9 chính là thời điểm vàng để các mẹ thực hiện kế hoạch ấy. Đây không chỉ là cơ hội mua sắm đơn thuần, mà là "cơn mưa" ưu đãi giúp mẹ dễ dàng tích trữ đầy đủ các dòng sữa bột chất lượng và tã giấy chính hãng từ những thương hiệu uy tín hàng đầu. Sự kết hợp giữa các mã giảm giá sâu, voucher tầng tầng lớp lớp cùng chính sách miễn phí vận chuyển tận nhà sẽ giúp mẹ vừa đảm bảo bé yêu luôn có sẵn những gì tốt nhất, vừa tối ưu hóa ngân sách gia đình một cách vô cùng hiệu quả.

1. Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) 2+ - Hỗ trợ tăng cân, tăng chiều cao (Lon 1,65 Kg)

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) 2+ là dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng, thấp còi, sở hữu công thức đột phá giúp bé tăng cân, tăng chiều cao vượt trội, kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa tốt và tăng cường sức đề kháng để nhanh chóng bắt kịp đà phát triển toàn diện.

Deal giá tốt: 753.000 - Giảm 30% SVC voucher 12% Lazsub 3% VCM FSM Mua tại: Lazada - Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) 2+

2. Bộ 3 lon Sữa bột Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 4 1500g/lon với 5HMO Giúp tiêu hóa tốt

Sữa bột Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 4 là dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức chất lượng cao đến từ Thụy Sĩ dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, nổi bật với đạm chất lượng Optipro giúp trẻ dễ tiêu hóa và hấp thu, kết hợp cùng hệ dưỡng chất 5-HMO, lợi khuẩn Bifidus BL và DHA/ARA hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, phát triển trí não và thể chất vững vàng.

Deal giá tốt: 2.110.000 - Giảm 20% Tặng Nồi chiên không dầu Gaabor Giảm đến 25% Freeship 0Đ Mua tại: Lazada - Bộ 3 lon Sữa bột Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 4 1500g/lon

3. Tã/bỉm quần Huggies Skin Care Super Jumbo XXXL22+6 miếng với tràm trà dịu da

Tã quần Huggies Skin Care Super Jumbo là dòng bỉm cao cấp nổi bật với bề mặt bổ sung tinh chất Tràm Trà tự nhiên giúp làm dịu và bảo vệ da bé khỏi hăm tã, kết hợp công nghệ màng đáy thoát ẩm 100% cùng khả năng thấm hút vượt trội, mang lại sự khô thoáng, mềm mại tuyệt đối và tiết kiệm hơn nhờ quy cách đóng gói Super Jumbo tiện lợi.

Deal giá tốt: 205.000 - Giảm 26% Huggies tung ưu đãi lên đến 45% cùng Voucher đến 150k. Quà tặng ngập tràn chỉ có tại gian hàng Huggies. Mua tại: Lazada - Tã/bỉm quần Huggies Skin Care Super Jumbo XXXL22+6

4. [MUA LÀ CÓ QUÀ] Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3 - Synbiotic độc quyền dành cho bé từ 2 đến 6 tuổi

Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3 là dòng dinh dưỡng cao cấp dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, đặc biệt phù hợp cho trẻ sinh mổ nhờ bộ đôi công thức Synbiotic độc quyền (sự kết hợp giữa Prebiotics và Probiotics B.breve M-16V) giúp phục hồi hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức đề kháng cùng hàm lượng DHA, 2'-FL HMO và hơn 22 dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ bé phát triển toàn diện.

Deal giá tốt: 663.000 - Giảm 4% VCM, FSM Mua tại: Lazada - Sữa bột Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik New Zealand số 3 - Synbiotic

5. Combo 3 gói Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo M106/L100+4/XL84/XXL76 với tràm trà dịu da

Tã quần Huggies Skin Care Super Jumbo là dòng bỉm cao cấp nổi bật với bề mặt bổ sung tinh chất Tràm Trà tự nhiên giúp làm dịu và bảo vệ da bé khỏi hăm tã, kết hợp công nghệ màng đáy thoát ẩm 100% cùng khả năng thấm hút vượt trội, mang lại sự khô thoáng, mềm mại tuyệt đối và tiết kiệm hơn nhờ quy cách đóng gói Super Jumbo tiện lợi.

Deal giá tốt: 1.278.000 - Giảm 34% Voucher 150k, VCM, VCM, FSM Mua tại: Lazada - Combo 3 gói Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

Box thông tin: Lazada chính thức khởi động đại tiệc deal “9.9 Siêu Sale Thương Hiệu”, mang đến cơ hội mua sắm sản phẩm chính hãng chất lượng với mức giá ưu đãi cùng loạt quyền lợi hấp dẫn: - Voucher toàn sàn trị giá đến 9 triệu đồng. - Voucher thương hiệu giảm thêm đến 20%. - Hàng chính hãng trên Tmall giảm đến 40%, cùng khung giờ vàng "Flash Hour” tung ra siêu phẩm 9K - 99K giới hạn giảm giá sập sàn tại các mốc giờ cố định, - Chuỗi livestream kéo dài 12 giờ phủ sóng trọn vẹn các ngành hàng - Nhanh tay mở ứng dụng Lazada, thu thập voucher và thêm sẵn sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng để không bỏ lỡ các ưu đãi trong dịp 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu. LINK



