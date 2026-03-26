"Mẹ đừng giục nữa, con chưa muốn sinh con": Góc nhìn về lựa chọn sinh con của người trẻ

Trong những năm gần đây, câu chuyện sinh con không còn là “điều hiển nhiên” sau kết hôn như trước. Nhiều người trẻ lựa chọn trì hoãn, thậm chí không sinh con, kéo theo những mâu thuẫn âm thầm trong gia đình, đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái.

Một cô gái 28 tuổi chia sẻ: “Kết hôn 2 năm, ngày nào bố mẹ cũng giục sinh con. Nào là tuổi càng lớn càng khó sinh, nào là không sinh là bất hiếu. Nhưng thật lòng, tôi chưa sẵn sàng. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình, vậy mà lại thấy áp lực vô cùng.”

Câu chuyện này không phải cá biệt, mà đang trở thành thực tế của không ít gia đình hiện nay.

Khi sinh con không còn là “nghĩa vụ”

Với thế hệ trước, kết hôn – sinh con – nuôi dạy con cái là một lộ trình gần như mặc định. Tuy nhiên, với người trẻ ngày nay, sinh con dần trở thành một lựa chọn mang tính cá nhân.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ cho biết, áp lực kinh tế là một trong những lý do lớn. Chi phí nuôi con, từ sữa, học hành đến nhà ở, khiến họ cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, không ít người mong muốn duy trì cuộc sống tự do, chủ động về thời gian, công việc và trải nghiệm cá nhân.

Một số khác lại lo ngại việc sinh con sẽ khiến họ phải tạm gác sự nghiệp hoặc đánh đổi những mục tiêu cá nhân. Có người thẳng thắn: “Tôi không muốn sinh con chỉ vì áp lực, rồi lại không đủ điều kiện mang đến cho con một môi trường tốt.”

Có thể thấy, quan niệm “phải sinh con để trọn vẹn” đang dần thay đổi trong một bộ phận người trẻ.

Nỗi lo của cha mẹ: Không chỉ là chuyện có cháu

Ở chiều ngược lại, sự thúc giục của cha mẹ cũng xuất phát từ những lo lắng rất thực tế.

Nhiều bậc phụ huynh sợ con cái về già cô đơn, không có người chăm sóc; mong muốn có cháu để gia đình thêm gắn kết; hoặc đơn giản là tin rằng có con mới là một cuộc sống “đầy đủ”.

Tuy nhiên, khoảng cách thế hệ khiến hai bên khó tìm được tiếng nói chung. Điều cha mẹ cho là “tốt cho con” đôi khi lại trở thành áp lực tâm lý đối với con cái.

Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, điều từng đúng với thế hệ trước chưa chắc còn phù hợp với thế hệ sau.

Cần một cuộc đối thoại cởi mở

Theo các chuyên gia xã hội học, mâu thuẫn về chuyện sinh con không nên bị đẩy thành xung đột, mà cần được giải quyết bằng đối thoại.

Với cha mẹ, thay vì gây áp lực, việc lắng nghe và tôn trọng lựa chọn của con là điều cần thiết. Sinh con không phải “nghĩa vụ bắt buộc”, mà là quyết định gắn liền với trách nhiệm lâu dài.

Với người trẻ, việc chia sẻ thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng về quan điểm sống, kế hoạch tương lai cũng giúp cha mẹ hiểu hơn, từ đó giảm bớt lo lắng.

Một chuyên gia nhận định: “Điều quan trọng không phải là sinh con sớm hay muộn, mà là khi sinh con, người trong cuộc đã thực sự sẵn sàng về tâm lý, tài chính và trách nhiệm.”

Không thể phủ nhận, mỗi lựa chọn đều đi kèm với những hệ quả nhất định. Sinh con hay không sinh con đều có những thuận lợi và khó khăn riêng.

Điều quan trọng là mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần cân nhắc dựa trên hoàn cảnh thực tế, thay vì chạy theo chuẩn mực hay áp lực từ bên ngoài.

Lời kết

Sinh con không nên là thước đo của sự hiếu thảo hay thành công trong cuộc sống. Trong một xã hội đang thay đổi, tôn trọng sự khác biệt và lựa chọn cá nhân là nền tảng để giữ gìn sự hài hòa trong gia đình.

Bởi suy cho cùng, một cuộc sống hạnh phúc không chỉ đến từ việc “có con”, mà từ việc mỗi người được sống đúng với lựa chọn của mình, trong sự thấu hiểu và đồng hành của những người thân yêu.

Nguồn: Sohu