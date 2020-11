Mẹ cần biết: Những yếu tố quyết định sự phát triển thể chất và trí não của bé

Vậy mẹ cần phải biết điều gì và cần phải làm gì ngay để chuẩn bị sẵn sàng hành trang tốt nhất cho con?

Thấu hiểu quá trình phát triển của trẻ

1000 ngày đầu đời là giai đoạn tế bào trong cơ thể tăng trưởng vượt trội về số lượng và kích thước, để hoàn thiện các cơ quan chức năng cho bé lớn lên mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tầm vóc và số lượng tế bào thần kinh của người trưởng thành phụ thuộc chủ yếu vào giai đoạn bào thai và trong năm đầu tiên.

Mức cân nặng của trẻ 1 tuổi sẽ tăng gấp 3 lần so với lúc mới chào đời, trọng lượng não bộ sẽ tăng gấp 3 lần, chiều cao tăng 50% so với lúc mới sinh. Ở 2 tuổi, trẻ sẽ đạt được chiều cao tương đương ½ chiều cao lúc trưởng thành. Đến năm 3 tuổi, chiều cao sẽ tăng thêm 20% so với lúc 2 tuổi.

Vì vậy trong giai đoạn này, trẻ cần được cung cấp đủ dinh dưỡng để đáp ứng quá trình phát triển nhanh chóng, làm nền tảng để phát triển về cả tầm vóc lẫn trí tuệ.

Đặc biệt tại cột mốc 6 tháng tuổi, trẻ cần được bổ sung thêm các bữa ăn dặm với đa dạng 4 nhóm chất thiết yếu. Nguyên nhân là bởi lúc này sữa đã không còn cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển của trẻ. Nếu mẹ không chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, trẻ sẽ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, thấp còi.

Những yếu tố "vàng" quyết định sự phát triển của trẻ

Dinh dưỡng là điều kiện tiên quyết

Dinh dưỡng là chìa khóa quyết định trực tiếp đến sự phát triển về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Mẹ cần bổ sung đủ 4 nhóm chất thiết yếu gồm bột, đạm, béo, vitamin và khoáng chất; và cần có tối thiểu 15 loại thực phẩm từ 4 nhóm chất trên, để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng, theo lời khuyên của Viện dinh dưỡng. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ là tiền đề cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đáp ứng được nhu cầu năng lượng để trẻ phát triển tốt về thể trạng.

Không dừng lại ở đó, hệ tiêu hóa tốt còn giúp xây dựng được hệ miễn dịch khỏe mạnh, là "tấm khiên" bảo vệ trẻ khỏi các vi khuẩn, virus, hoặc các bệnh rối loạn tiêu hóa, kém hấp thu do hệ tiêu hóa còn non nớt.

Như vậy, nền tảng đề kháng khỏe – tiêu hóa tốt là yếu tố vàng quyết định sự phát triển của trẻ trong những năm tháng đầu đời và cũng là những viên gạch đầu tiên cho tầm vóc và sức khỏe của trẻ trong tương lai.

Công thức FDI giúp bé xây dựng hệ "Đề Kháng Khỏe - Tiêu Hóa Tốt"

Hiểu được điều nay, NutiFood GrowPLUS+ - Nhãn hiệu sữa trẻ em số 1 Việt Nam (*) – đã ra mắt phiên bản cải tiến với công thức FDI độc quyền từ Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood Thụy Điển – là sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO và FOS, giúp xây dựng nền tảng " Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt", giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao sau 3 tháng.

Đồng thời, GrowPLUS+ còn được bổ sung vitamin và khoáng chất theo tỷ lệ tối ưu. Đặc biệt GrowPLUS+ còn bổ sung hàm lượng DHA, cùng Cholin, Taurin tăng cường tối đa sự phát triển về não bộ, thị giác của bé.

Môi trường sống quyết định khả năng phát triển

Nếu được phát triển trong một môi trường trong xanh, lành mạnh thì bé sẽ có khả năng phát triển thể chất và tinh thần tối ưu. Ngược lại nếu bé có một môi trường sống không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, việc hình thành tính cách, và lối suy nghĩ của trẻ. Các mẹ nên chú ý đến môi trường sống, sinh hoạt và học tập của con để trẻ được lớn lên trong một môi trường lành mạnh nhất.

Yếu tố giáo dục định hình tính cách và tư duy

Trẻ em được cha mẹ yêu thương, tận tình chỉ bảo và dạy dỗ ngay từ nhỏ sẽ giúp bé phát triển suy nghĩ, khả năng phân tích, tư duy, và tính cách tốt hơn. Phụ huynh nên dành thời gian và kiên nhẫn chỉ bảo con từ những điều nhỏ để trẻ có được một nền tảng trưởng thành tốt nhất

NutiFood GrowPLUS+ mới - Nhãn hiệu Sữa trẻ em Số 1 Việt Nam(*) nay còn hoàn hảo hơn với công thức FDI "ĐỀ KHÁNG KHỎE, TIÊU HÓA TỐT" độc quyền từ Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood Thụy Điển - được tạo nên từ bộ đôi dưỡng chất HMO từ Châu Âu và chất xơ FOS, được nghiên cứu phù hợp với thể trạng đặc thù của trẻ em Việt Nam giúp bé hấp thu tối ưu các dưỡng chất. Sản phẩm đã được chứng nhận lâm sàng giúp tăng cân, tăng chiều cao sau 3 tháng, giảm 45,9% tỷ lệ biếng ăn, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp(**). Không chỉ vậy NutiFood GrowPLUS+ mới còn tăng cường gấp 3 lần DHA giúp phát triển trí tuệ vượt trội. Mẹ có thể liên hệ số điện thoại (028) 38 255 377 hoặc truy cập vào https://momciti.vn/lead-mom/register để được các chuyên gia dinh dưỡng của Nutifood tư vấn mẹ nhé! Công ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood, 281 – 283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM. Website: https://nutifood.com.vn/ (*): GrowPLUS+ là nhãn hiệu đứng đầu về Doanh thu trong các nhãn hiệu có mặt trong cả hai phân khúc Sữa bột trẻ em và Sữa bột pha sẵn cho trẻ em trên toàn quốc (ngoại trừ MM Mega Market Việt Nam) từ tháng 6/2019 đến 5/2020. (Theo Nielsen Vietnam, 2020) (**): Thông tin trích từ báo cáo: Hiệu quả của sử dụng sản phẩm GrowPLUS lên tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, phát triển tâm vận động của trẻ 1-3 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại Bắc Giang.