Mẹ bỉm mua gì: Cùng xem những hộp chia sữa siêu xịn cho bé được các mẹ khen nức mũi vì độ xinh và tiện

Khi mẹ đưa bé đi ra ngoài thì việc mang theo sữa cho bé là vô cùng cần thiết. Mang theo một hộp sữa công thức to sẽ vô cùng nặng nề và cồng kềnh, ngoài ra việc mở hộp sữa thường xuyên sẽ làm hộp sữa nhanh bị hỏng hơn gấp 3 lần so với những hộp sữa ít được mở do không khí tràn vào trong hộp sữa.

Hộp chia sữa 3 ngăn sẽ giúp mẹ có thêm lựa chọn tốt cho bé vì sự gọn nhẹ, dễ sử dụng, thuận tiện trong việc di chuyển hoặc ở tại nhà nhưng hạn chế việc mở hộp sữa to đỡ gây ẩm sữa.

Top 3 hộp chia sữa cho bé yêu siêu xịn

1. Hộp chia sữa AAG của Hàn Quốc

Hộp chia sữa AAG chất liệu nhựa PP an toàn không chứa BPA, PVC.

- Hộp chia sữa có 2 màu sắc: Xanh - ghi và Hồng - ghi.

- Thiết kế 3 ngăn chứa dung tích lớn đến 140ml.

- Thiết kế ren vặn chắc chắn, chặt chẽ không làm rơi đổ sữa hoặc thực phẩm ra bên ngoài, kết cấu khóa kín hoàn toàn tránh rủi ro không khí lọt vào gây hiện tượng ẩm mốc, sữa vón cục.

- Khả năng chịu nhiệt cao nên mẹ thoải mái đun sôi tiệt trùng nhé.

Hộp chia sữa AAG có giá tham khảo: 95.000đ - 170.000đ tùy nơi bán.

2. Hộp chia sữa Dottodot & TGM của Hàn Quốc

DOTTODOT hợp tác với TGM, đây là 2 hãng nổi tiếng về đồ trẻ em tại Hàn cho ra sản phẩm hộp chia sữa kèm họa tiết hình olive, tulip. Có 2 màu be và hồng cực kỳ dễ thương và xinh xắn cho mẹ và bé. Mẹ chỉ cần chia sữa vào các hộp nhỏ 100gram, mỗi lần pha sữa vặn nắp đổ vào bình là xong rồi.

Hộp chia sữa được thiết kế loại 3 tầng rất dễ dàng tháo lắp, từng tầng chia ngăn rất sạch sẽ. Kích thước hộp: 7.4 x 20.7cm.

Hộp chia sữa Dottodot & TGM có giá tham khảo: 270.000đ - 290.000đ tùy nơi bán.

3. Hộp chia sữa Béaba của Pháp

Hộp chia sữa và snack 3 ngăn Béaba được quảng cáo:

- Kín khít 100%, giúp mẹ dễ dàng định lượng và mang theo sữa hoặc snack cho cả ngày của bé.

- Dung tích lớn, sức chứa lên tới 9 cữ sữa cho mỗi ngăn. Hộp chia sữa 3 ngăn Béaba có 3 màu: ghi, xanh và hồng.

- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian cùng quai những chắc chắn giúp ba mẹ dễ dàng mang đi. Linh động, có thể đựng sữa bột hoặc các món snack yêu thích của bé.

- Mỗi ngăn có một màu khác nhau giúp mẹ dễ dàng phân loại và nhận biết loại thực phẩm bên trong. Dễ dàng rửa sạch bằng tay hoặc máy rửa bát.

Hộp chia sữa 3 ngăn Béaba có giá tham khảo: 250.000đ - 299.000đ tùy nơi bán.