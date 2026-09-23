Mẹ bầu, trẻ nhỏ hay người có bệnh lý: Chăm sóc dinh dưỡng cho cả nhà dễ dàng hơn với công cụ khoa học

Mỗi giai đoạn của mẹ và bé có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau

Việc chuẩn bị bữa ăn cho mẹ và bé không đơn giản là chọn món ngon mà còn là sự cân đối dinh dưỡng. Mẹ bầu có nhu cầu dinh dưỡng khác với mẹ đang cho con bú; trẻ nhỏ cũng cần chế độ ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Hiểu được điều này, từ năm 2020, Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ & Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em. Chương trình hướng đến phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ từ 7-60 tháng tuổi, cung cấp kiến thức và công cụ hỗ trợ xây dựng chế độ ăn phù hợp.

Mẹ có thể sử dụng thực đơn có sẵn hoặc tự xây dựng thực đơn theo nhu cầu, sở thích với Phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng.

Điểm đáng chú ý là phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng của chương trình có hơn 2.000 món ăn, được thiết kế theo từng giai đoạn thai kỳ của mẹ và quá trình phát triển của trẻ. Người dùng có thể tham khảo thực đơn sẵn có, tự xây dựng thực đơn theo nhu cầu, sở thích và thực hiện món ăn theo hướng dẫn chi tiết.

Nhờ vậy, những câu hỏi quen thuộc như "mẹ bầu nên ăn gì?", "bé ở độ tuổi này có thể ăn món gì?" hay "làm sao xây dựng thực đơn đa dạng cho con?" không còn làm khó được mẹ nữa.

Khi con đến trường, dinh dưỡng tiếp tục cần được quan tâm

Trẻ lớn hơn đồng nghĩa với việc nhu cầu dinh dưỡng cũng thay đổi. Ở lứa tuổi tiểu học – giai đoạn chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, khi trẻ dành phần lớn thời gian trong ngày tại trường, bữa ăn bán trú trở thành một phần quan trọng trong chế độ dinh dưỡng, góp phần hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Từ năm 2017, Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Dự án Bữa ăn học đường, hướng đến việc hỗ trợ các trường xây dựng bữa ăn cân bằng cho học sinh tiểu học.

Một thực đơn bữa trưa cho học sinh được nấu theo thực đơn của Phần mềm.

Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng của Dự án cung cấp hơn 120 thực đơn với hơn 360 món ăn được nghiên cứu theo khẩu vị ba miền Bắc, Trung và Nam và cân đối dinh dưỡng theo từng độ tuổi của học sinh.

Bên cạnh thực đơn, Dự án còn chú trọng hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ. Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" giúp trẻ tiếp cận kiến thức dinh dưỡng thông qua hình ảnh và video trước giờ ăn, trong khi "Quầy buffet rau" khuyến khích trẻ chủ động bổ sung rau củ trong khẩu phần ăn.

"Quầy buffet rau" giúp tăng cường rau xanh cho khẩu phần ăn của các em.

Đến nay, dự án đã được mở rộng tới hơn 4.500 trường tiểu học trên cả nước, góp phần đưa những kiến thức về dinh dưỡng và bữa ăn cân bằng đến với hơn 2,5 triệu học sinh.

Người có bệnh lý: việc ăn uống cần được sát sao hơn

Ngoài bà mẹ và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được chăm sóc dinh dưỡng đực biệt, những thành viên có tình trạng sức khỏe đặc thù cũng cần được quan tâm hợp lý về chế độ ăn. Việc cá nhân hóa bữa ăn theo tình trạng sức khỏe giúp chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn cho mỗi thành viên.

Với phần mềm Ajinomoto - Sức khỏe Gia đình Việt được tư vấn chuyên môn bởi Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Y dược TP.HCM, người dùng có thể dễ dàng chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Nền tảng cung cấp các tính năng như Theo dõi sức khỏe, Tư vấn sức khỏe, Kiểm tra và lên bữa ăn... Đặc biệt, chức năng Tư vấn ăn uống sẽ giúp tư vấn các thực đơn dựa trên các điều kiện sức khỏe cụ thể bao gồm giới tính, cân nặng, BMI, hoạt động thể lực, tình trạng bệnh lý (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, gút). Từ đó giúp mỗi một thành viên trong gia đình ăn đúng, ăn đủ để hỗ trợ cải thiện sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra chức năng này cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về tiêu chuẩn dinh dưỡng, các loại thực phẩm nên ăn hoặc hạn chế ăn và các khuyến nghị về việc sử dụng muối, đường dựa theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Chức năng Tư vấn ăn uống giúp tư vấn các thực đơn cá nhân dựa trên các điều kiện sức khỏe cụ thể.

Chỉ cần đăng kí tài khoản miễn phí tại website suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn là người dùng có thể chủ động chăm sóc sức khỏe phù hợp cho cả nhà.

Từ những năm đầu đời của trẻ, bữa ăn học đường cho đến việc chăm sóc dinh dưỡng hàng ngày, các sáng kiến của Ajinomoto Việt Nam hướng đến việc đưa kiến thức khoa học trở thành những công cụ dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong cuộc sống. Khi việc lựa chọn món ăn được hỗ trợ bởi các thông tin dinh dưỡng khoa học, mỗi gia đình có thể chủ động hơn trong việc xây dựng những bữa ăn vừa đa dạng, vừa cân đối theo nhu cầu của từng thành viên.