Mẹ 9x và hành trình kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bé trên Shopee

Chị Trần Huyền hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, là mẹ của hai bạn nhỏ bụ bẫm, đáng yêu. Chị được biết đến là một mẹ bỉm tự kinh doanh thành công ngoài mong đợi.



Chị Trần Huyền - 9X kinh doanh online thành công tại nhà

Từ khi mới bỏ công việc văn phòng để chập chững tập tành kinh doanh online, chị Trần Huyền cũng đã không ít lần vấp ngã. Chị từng kinh doanh thực phẩm nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như chưa nghiên cứu thị trường nên đã phải gác lại công việc này chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, chị Huyền không hề nản chí mà đúc rút ngay những bài học kinh nghiệm để lựa chọn ngành hàng kinh doanh tiếp theo. Chị bắt đầu bằng việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên facebook. Dần dần, chị được nhiều người biết tới là một người kinh doanh có tâm, có tầm, tận tình chăm sóc khách hàng. Công việc kinh doanh online của chị ngày càng thuận lợi.

2 con của Trần Huyền đều bụ bẫm, ngoan ngoãn, khỏe mạnh

Trong lúc công việc đang trên đà phát triển thuận lợi thì dịch bệnh, TP.HCM giãn cách hàng tháng trời khiến công việc kinh doanh của chị Trần Huyền bị đình trệ. Nhưng thay vì ngồi đợi khó khăn đi qua, chị chủ động đổi định hướng kinh doanh. Chị bắt đầu tìm hiểu và chuyển sang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Thời gian đầu chị đều phải tự mày mò mọi khâu, không một ai hỗ trợ nên còn rất nhiều bỡ ngỡ: chọn hình ảnh sản phẩm chưa bắt mắt, không biết để thông tin sản phẩm chi tiết dẫn đến không chốt được đơn, phản hồi khách chậm trễ,...

Mỗi đơn hàng đều là tâm huyết của chị Huyền gửi gắm đến khách hàng

Nhưng không hề nản chí, chị từng bước vỡ ra trong quá trình học hỏi kênh bán hàng mới mẻ này. Chị đã biết cách chọn những hình ảnh hấp dẫn, thêm thông tin sản phẩm rõ ràng, tỉ mỉ để thu hút khách hàng cho shop của mình. Đồng thời chị rất chú trọng công đoạn tư vấn và chăm sóc khách hàng bởi theo chị, chỉ cần một phản hồi xấu trên Shopee sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc chốt đơn.

Vậy nên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, lượng khách từ Facebook đã đổ sang cửa hàng Shopee ngày càng nhiều và có thêm một lượng lớn khách hàng mới.

Chia sẻ về việc chuyển hướng thành công như vậy, chị Trần Huyền chia sẻ rằng phần lớn là nhờ sản phẩm chị chọn kinh doanh rất chất lượng. Chị chọn TPBVSK Norikid plus - sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ và đã kinh doanh TPBVSK Norikid plus suốt 4 năm nay.

Nói về lý do lựa chọn Norikid plus, chị Trần Huyền chia sẻ: "Thị trường có không ít loại thực phẩm, thuốc giúp con tăng cân. Tuy nhiên TPBVSK Norikid plus khiến mình ấn tượng bởi bảng thành phần chất lượng, 100% từ thiên nhiên. Đồng thời, Norikid plus được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp phép và vừa đạt chứng nhận FDA.

Mình rất yên tâm khi cho con sử dụng và kinh doanh TPBVSK Norikid plus. Ngoài ra một điều mà mình rất yên tâm khi kinh doanh TPBVSK Norikid plus đó là được sự hỗ trợ từ phía công ty Green Nutrition Việt Nam, được học để hiểu thế nào là tâm lý khách hàng, thị trường, cách bán hàng, tiếp thị…"

Sản phẩm chất lượng chính là nền tảng quyết định để việc kinh doanh thành công

TPBVSK Norikid plus chứa các thành phần giàu dưỡng chất như bột yến xào, inulin, cao men bia, đặc biệt là thành phần Aquamin F từ tảo biển, cung cấp canxi một cách tự nhiên giúp hỗ trợ bé nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ bé ăn ngon hơn.

Ngoài tác dụng bổ trợ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, phù hợp với nhiều đối tượng, trẻ em từ 6 tháng đến 9 tuổi, sản phẩm còn hỗ trợ giúp bé ăn ngon từ đó góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện. Norikid plus đã được các chuyên gia tại viện dinh dưỡng đánh giá cao từ bảng thành phần, cho đến hiệu quả tích cực từ việc công thức phù hợp với cơ địa của nhiều em bé Việt Nam.

Sang năm thứ 3 với vai trò là đại lý kinh doanh của Norikid plus, chị Trần Huyền đã đạt đến số lượng hàng nghìn đơn hàng mỗi tháng. Chị Trần Huyền có chia sẻ: "Phần lớn các loại thực phẩm chức năng hiện nay chỉ vài tháng hoặc 1, 2 năm đã bão hoà. Nhưng riêng với TPBVSK Norikid Plus, Trần Huyền tự tin gắn bó lâu như vậy là bởi chất lượng sản phẩm. Nên dù kinh doanh ở nền tảng nào, chỉ cần sản phẩm thật sự tốt thi bất cứ ai cũng sẽ thành công."

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Green Nutrition Việt Nam

Địa chỉ: Số 29 ngõ 4 phố Sóc Sơn, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dung thay thế thuốc chữa bệnh

