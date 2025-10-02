Mamamy: 18 năm xây dựng niềm tin an toàn từ triệu mẹ bỉm

18 năm lắng nghe và sống cùng những bận tâm của mẹ

Ở những năm tháng đầu đời của con, bất kỳ người mẹ nào cũng từng chông chênh giữa vô vàn lựa chọn: sản phẩm này có chất lượng, dung dịch nào mới an toàn, đâu mới là thương hiệu có thể yên tâm dùng cho trẻ sơ sinh? Những băn khoăn ấy không chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mẹ, mà còn trở thành điểm khởi hành cho hành trình Mamamy.

Mamamy phát triển dựa trên sự thấu hiểu như một người mẹ thực thụ.

Trong 18 năm phát triển, thay vì chỉ dừng lại ở việc đưa ra những lời cam kết chắc nịch về cách tạo lập sản phẩm, Mamamy chọn bước vào thế giới của mẹ, sống cùng những trăn trở như một người mẹ thực thụ. Từng công thức sản phẩm, từng thành phần đưa vào nghiên cứu đều kiên định với nguyên tắc: "Tạo ra những sản phẩm an toàn, chăm sóc trẻ em tốt nhất. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ thành phần nào đã bị cấm ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới, dù thành phần đó chưa bị cấm ở Việt Nam."

Làm ra những sản phẩm tốt nhất và tốt hơn nữa trên nền tảng "an toàn"

Mamamy là 1 trong số ít thương hiệu sở hữu cả một hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Khi chuẩn mực về sản phẩm "an toàn" luôn khắt khe, điều người tiêu dùng luôn tìm kiếm không chỉ còn là những nhãn mác kiểm định, mà là sự cải tiến không ngừng – nơi mỗi sản phẩm đều mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn lần trước, để mẹ bỉm có thể sống thảnh thơi hơn mỗi ngày.

Từ khăn ướt - sản phẩm khởi đầu tạo dựng nên tên tuổi, thương hiệu Mamamy liên tục mở rộng sang khăn khô, bọt tắm gội, giặt xả,..., phát triển trở thành Hệ sản phẩm an toàn cho cả trẻ sơ sinh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tắm - giặt - vệ sinh, những công đoạn tưởng đơn giản nhưng lại chiếm phần lớn thời gian và bận tâm của mẹ.

Đồng hành để mẹ thảnh thơi và tự tin hơn trong cuộc sống.

Hình ảnh các mẹ hào hứng tham gia sự kiện của Mamamy

Trong hành trình nuôi con, những lo toàn của mẹ không chỉ dừng lại ở sản phẩm. Mà còn là áp lực từ kiến thức, thời gian, sức khỏe và cả mong muốn giữ cho mình một tinh thần tích cực, rạng rỡ hơn. Với mục đích mang lại cho mẹ cảm giác tận hưởng, thảnh thơi, một sự tự do đặc biệt trong hành trình làm mẹ, Mamamy đã và đang mang đến những hoạt động đều được thiết kế để mẹ tìm thấy sự đồng cảm, để thấy mình không đơn độc trong hành trình làm mẹ.

Từ sự kiện"Chào con đến với bố mẹ" – không gian gợi lại những xúc cảm thiêng liêng của hành trình sinh nở. Hay chuỗi hoạt động lan tỏa Minigame OEOE lan tỏa chiếc túi OEOE với trọn bộ Set chăm con trọn bộ được triển khai gần đây, mở ra không gian để mẹ chia sẻ về cảm xúc khi nghe tiếng con khóc,...

Em bé vừa chào đời được chụp trong sự kiện "Chào con đến với bố mẹ" của Mamamy

Một mẹ chia sẻ cảm xúc nghe tiếng con khóc trong chuỗi hoạt động OEOE của Mamamy

Có thể nói, 18 năm là hành trình Mamamy không ngừng lắng nghe để hiểu và cảm nhận những vấn đề sâu thẳm nhất trong tâm lý khi chăm con, gây dựng niềm tin của thương hiệu trong mắt người tiêu dùng. Với Mamamy, cảm giác an toàn không chỉ dừng ở cách tạo lập sản phẩm mà còn qua cách mẹ và bé cảm nhận về thương hiệu qua mỗi điểm chạm.