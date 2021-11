Mách mẹ chọn 100% sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên thơm ngon, giàu dinh dưỡng

Các lợi ích "vàng" của sữa bò ăn cỏ tự nhiên New Zealand

New Zealand là đất nước nổi tiếng về ngành sản xuất và chăn nuôi bò sữa với phương pháp chăn thả tự nhiên, cung cấp nguyên liệu sữa cho hơn 140 quốc gia trên khắp thế giới với lịch sử hơn 100 năm. Sữa bò ăn cỏ tự nhiên New Zealand không chỉ thơm ngon, giàu dinh dưỡng mà còn an toàn về chất lượng, được hàng triệu người tiêu dùng toàn cầu ưa chuộng và tin cậy sử dụng, trong đó có Việt Nam.

So sánh lợi ích giữa bò ăn cỏ tự nhiên và sữa bò thường.

"Trước đây, mình có cơ hội qua New Zealand công tác 1 thời gian, mình rất ngạc nhiên khi thấy hầu như mọi người tại đây chỉ sử dụng nguồn sữa từ bò ăn cỏ tự nhiên. Qua tìm hiểu mình được biết New Zealand có những đồng cỏ rộng lớn, các cô bò được chăn thả tự do và được ăn cỏ tươi tự nhiên hầu như quanh năm, nên sữa có vị thanh, tươi ngon, vô cùng bổ dưỡng. Sữa bò ăn cỏ tự nhiên của New Zealand rất tốt do có hàm lượng Acid Linoleic liên hợp và Omega 3 cao hơn sữa của bò ăn thức ăn thông thường. Các chất béo bão hòa, vitamin trong sữa từ bò ăn cỏ tự nhiên rất dồi dào, tỷ lệ Beta-carotene ở mức cao, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe." - Chị Quỳnh Chi, nhân viên văn phòng đang làm việc tại Quận 1 cho biết.

Cũng là một người tiêu dùng kỹ tính trong việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên và là khách hàng khá trung thành với sản phẩm sữa có nguồn gốc từ bò ăn cỏ tự nhiên New Zealand, Chị Thái Hòa chia sẻ: "Mình chọn sữa bò ăn cỏ tự nhiên vì sữa có nhiều chất dinh dưỡng hơn các loại sữa bò thông thường, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phát triển của xương, và não bộ, lại có mùi vị thơm ngon. Đợt dịch cao điểm vừa qua, vô tình mình được Chị bạn giới thiệu cho dòng sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên. Qua tìm hiểu mình được biết đây là dòng sản phẩm cao cấp của công ty NutiFood, nguồn sữa được nhập khẩu 100% do hội nông dân New Zealand cung cấp. Khi dùng thử mình thấy sữa rất thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao, không chỉ 2 bé mà cả gia đình đều yêu thích sử dụng. Mình nghĩ không chỉ riêng mình, mà nếu Mẹ nào có cơ hội dùng qua cũng sẽ hài lòng".

100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên, một trong các nguồn sữa chất lượng tốt nhất thế giới

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết: "Trong hơn 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác để tạo ra sự đột phá về mặt chất lượng, mang những tinh hoa về dinh dưỡng của Việt Nam và thế giới phục vụ cho người tiêu dùng Việt. Hợp tác với công ty sữa được sở hữu bởi 10.000 nông dân New Zealand - Fonterra, một đối tác lớn, uy tín trên khắp toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh cho ra đời các sản phẩm 'quốc dân' chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mọi người, mọi nhà bên cạnh các sản phẩm đặc trị".

NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên, sản phẩm vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng Việt

Được biết, NutiMilk là nhãn hiệu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận sử dụng 100% sữa New Zealand bò ăn cỏ tự nhiên. Sản phẩm có hương vị thơm ngon với hàm lượng dinh dưỡng cao được sản xuất từ nguồn sữa nhập khẩu 100% do công ty được sở hữu bởi 10.000 hộ nông dân nuôi bò sữa tại New Zealand - Fonterra cung cấp. Đây là một trong các nguồn sữa tốt nhất thế giới, đến từ những cô bò khỏe mạnh, được ăn cỏ tự nhiên 350 ngày/năm.

"Mình rất vui vì từ nay có thể mua được 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên ngay tại cửa hàng sữa gần nhà một cách dễ dàng. Nutifood thì quá uy tín rồi nên sản phẩm do công ty sản xuất và phân phối thì mình rất yên tâm. Đặc biệt, Nutifood đang áp dụng trợ giá cho sản phẩm này nên giá cả vô cùng phải chăng, mình mua luôn 3 thùng về cho gia đình uống dần", chị Thái Hòa vui vẻ cho biết.

Hiện NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên đã được ra mắt vào cuối tháng 8/2012 và đang được phân phối tại hệ thống các cửa hàng bán lẻ cùng một số siêu thị trên toàn quốc. Sản phẩm có hương vị không đường và ít đường, với bao bì hộp 180ml và 110ml đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Với mong muốn đồng hành cùng các gia đình trên chặng đường ổn định cuộc sống trở lại sau lần bùng phát dịch Covid-19 thứ 4, Nutifood giảm giá 15% liên tục trong vòng 6 tháng cho sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên, áp dụng từ ngày 1/11/2021 trên phạm vi toàn quốc. Thông qua chương trình ưu đãi trợ giá, Nutifood hy vọng sẽ san sẻ được nỗi lo lắng của các bà mẹ trong thời điểm khó khăn, đem đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, giúp cho cả gia đình luôn khoẻ mạnh hậu Covid-19.

