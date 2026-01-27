Mách mẹ bí quyết chọn đồ "vừa chất vừa bền" cho con từ sàn diễn Vietnam Iconic Awards

Thay đổi tư duy chọn đồ: Đẹp trên sàn diễn vẫn có thể bền đẹp ngoài đời thực

Nhiều mẹ thường có tâm lý e ngại đồ thời trang trên sàn diễn vì "chỉ để ngắm chứ không mặc được". Thế nhưng khi quan sát kỹ các thiết kế xuất hiện tại Vietnam Iconic Awards vừa qua, nhiều phụ huynh nhận ra một điều quen mà lạ: những set đồ nhìn "rất runway" ấy lại có phom dáng, chất liệu không hề xa rời sinh hoạt hằng ngày của trẻ.

Những set đồ Sporty Chic từ Chiho giúp các bé vừa giữ được vẻ sành điệu vừa thoải mái tham gia mọi hoạt động thường ngày.

Chiho - thương hiệu thuần Việt - đã chứng minh rằng thời trang cao cấp hoàn toàn có thể song hành cùng tính ứng dụng. Thay vì chọn những bộ đồ rườm rà, các mẹ hiện đại ngày nay đang hướng tới tư duy: Đồ đẹp phải là đồ giúp con tự tin nhất khi vận động. Những bộ cánh sành điệu trên runway của Chiho chính là minh chứng cho việc một set đồ "sang - xịn - mịn" trên sân khấu vẫn có thể cùng con ra sân chơi, đi học hay dã ngoại mà không hề gây bất tiện.

Học lỏm bí quyết "soi" chất liệu và phom dáng từ thiết kế của Chiho

Từ những thiết kế Chiho mang sàn diễn, các mẹ hoàn toàn có thể "học lỏm" vài mẹo nhỏ khi chọn đồ cho con:

Thoáng: Ưu tiên những chất vải chạm mát tay, không quá dày. Mẹ có thể thử kéo nhẹ bề mặt vải, nếu vải nhanh trở lại form cũ, đó là điểm cộng cho các bé vận động nhiều.

Chất: Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ như cổ áo, gấu tay, đường may bên trong. Đây là những điểm "xuống cấp" nhanh nhất sau vài lần giặt máy.

Chuẩn phom: Đồ cho trẻ nên gọn gàng nhưng không bó. Một chiếc áo vừa vai, quần có độ co giãn tốt sẽ giúp con thoải mái cả ngày mà không cần mẹ chỉnh sửa liên tục.

Cận cảnh chất liệu vải Cotton thoáng mát và đường may chắc chắn, "vũ khí" giúp Chiho chinh phục các bà mẹ khó tính.

Phom dáng được thiết kế tinh tế, tôn lên nét năng động mà vẫn đảm bảo sự thoải mái tối đa cho trẻ.

Chiho - Giải pháp thời trang "2 trong 1" cho mẹ và bé

Lựa chọn Chiho, các mẹ không chỉ chọn một thương hiệu thời trang mà là chọn một giải pháp "2 trong 1": Vừa thỏa mãn nhu cầu mặc đẹp, "sống ảo" cực chất của con, vừa đáp ứng tiêu chí bền vững, tiết kiệm của mẹ. Với sứ mệnh mang lại những gì tốt nhất cho trẻ em Việt, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Chiho này đã đầu tư bài bản để mỗi sản phẩm đều là một lời cam kết về chất lượng.

Show diễn tại Vietnam Iconic Awards chính là một cuốn "lookbook" sống động để các mẹ tham khảo cách mix-match đồ cho con. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một bộ đồ Sporty Chic chuẩn chỉnh từ Chiho, bé yêu đã sẵn sàng để trở thành những "biểu tượng nhí" đầy tự tin và năng lượng.

Các mẹ có thể dễ dàng học cách phối đồ cho con từ những gợi ý đầy cảm hứng trên sàn diễn của Chiho.

Sau cùng, điều khiến nhiều mẹ nhớ đến màn trình diễn này không nằm ở ánh đèn hay sân khấu, mà ở cảm giác quen thuộc: nhìn con mình trong những bộ đồ đủ đẹp để tự tin, đủ thoải mái để chạy nhảy cả ngày. Đôi khi, chọn đồ cho con không cần quá cầu kỳ, chỉ cần con mặc vào thấy dễ chịu, còn mẹ thì yên tâm.