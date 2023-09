Lý do nhiều bà mẹ lựa chọn sữa non tươi VitaDairy

Sữa non tươi Colos Fresh Milk (còn gọi là sữa non tươi VitaDairy) do VitaDairy sản xuất. Nguồn sữa được sản xuất tại trang trại bò sữa ở bang Tasmania (Australia), cam kết không chất bảo quản, không chất tạo màu. Sản phẩm giữ được trọn vẹn tinh túy dinh dưỡng và hương vị thơm ngon tự nhiên của nguồn sữa tươi mát từ đàn bò sữa được chăn thả trên những cánh đồng có thổ nhưỡng bậc nhất nước Úc.



Sản phẩm sử dụng nguồn sữa từ Trang trại Tasmania,Úc

Tại trang trại VitaDairy ở Tasmania, đàn bò được sống trong bầu không khí trong lành, đất đai trù phú, nguồn nước tinh khiết, không ô nhiễm môi trường với mật độ chăn thả chỉ 2 con/ha. Vì vậy, đàn bò được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với điều kiện sống lý tưởng, cung cấp nguồn sữa non và sữa tươi giàu dinh dưỡng mỗi ngày.



Công dụng của sữa non tươi Colos Fresh Milk

Với nguồn gốc đặc biệt trên, sữa non tươi là nguồn dinh dưỡng giàu năng lượng hàng ngày cho cả gia đình:

Nguồn dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe

Sản phẩm sữa non tươi Colos Fresh Milk cung cấp năng lượng, chất béo, chất đạm và lactose, đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể. Sản phẩm giàu protein, cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của bé. Bên cạnh đó, sữa còn được bổ sung thêm vitamin A, D và khoáng chất thiết yếu là canxi, giúp bé khỏe mạnh hơn, thông minh hơn.

Sữa Non tươi được cả gia đình Hà Hồ tin dùng

Tăng cường miễn dịch vượt trội, phát triển chiều cao



Sữa Colos Fresh Milk có chứa sữa non thu được từ bò mẹ trong những giờ đầu sau sinh tại Tasmania, giúp tăng cường miễn dịch cho bé. Sản phẩm giàu canxi tự nhiên. Theo nhà sản xuất, trong một hộp sữa non tươi Colos Fresh Milk 180ml có chứa 189mg canxi tự nhiên từ sữa bò, dễ hấp thu cho cơ thể. Vì vậy, loại sữa này là lựa chọn bổ sung cần thiết cho chế độ ăn hằng ngày của trẻ, giúp bé phát triển chiều cao tối ưu và duy trì xương chắc khỏe.

Hương vị thơm ngon tự nhiên

Ngoài thành phần giàu dinh dưỡng, sữa Colos Fresh Milk còn được đánh giá cao vì có hương vị đặc biệt thơm ngon, thanh nhẹ, mát lành từ nguồn sữa tinh khiết. Đây là loại sữa rất "nịnh miệng" bé, được nhiều bà mẹ tin tưởng lựa chọn cho con yêu.

Sữa non tươi Colos Fresh Milk giá bao nhiêu?

VitaDairy Colos Fresh Milk là nhãn hàng thường xuyên thực hiện chương trình khuyến mại tại các kênh bán hàng bao gồm tại các cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị như Co.op Mart, BigC hoặc đặt mua qua các kênh thương mại điện tử như Lazada,Shopee...

Mẹ có thể thường xuyên mua được mức giá khuyến mãi 200.000đ - 250.000đ/thùng, để mua được giá này mẹ hãy thường xuyên theo dõi thông báo của hãng VitaDairy.

Giá bán niêm yết mỗi thùng: 318.120đ/thùng

Bò được sống "hạnh phúc" tại nơi có thổ nhưỡng trong lành và được chăm sóc đặc biệt nên cho nguồn sữa non chất lượng, giàu dinh dưỡng

Hướng dẫn sử dụng sữa non tươi Colos Fresh Milk



Độ tuổi sử dụng: Từ 1 tuổi trở lên, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và miễn dịch tự nhiên, đồng thời bảo vệ sức khỏe và cung cấp nguồn dinh dưỡng toàn diện.

Hướng dẫn sử dụng sữa non tươi Colos Fresh Milk:

– Lắc đều hộp sữa trước khi dùng, ngon hơn khi uống lạnh.

– Nên dùng 2 – 3 hộp sữa/ngày.

– Bảo quản sữa ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam