Lương Thế thành - Thúy Diễm: “Yêu thương các bé con hơn từ khi trở thành cha mẹ"

"Cặp đôi vàng" hướng tâm với các hoạt động thiện nguyện

Với gia tài diễn xuất đồ sộ, cả Lương Thế Thành và Thúy Diễm đều có vị trí vững chắc trong làng phim Việt. Cả hai liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều vai diễn đa dạng và gặt hái được những thành công bằng nhiều giải thưởng danh giá. Vì thế, khi chính thức công bố tin "về chung một nhà", cặp sao nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Từ ngày có bé Bảo Bảo, Lương Thế Thành – Thúy Diễm ngày càng quan tâm đến những hoạt động cộng đồng mang hạnh phúc đến cho trẻ thơ

Đi nhiều, thấy nhiều và hóa thân vào nhiều nhân vật với các số phận khác nhau, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành đều có sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Khán giả thường bắt gặp "cặp đôi vàng" thường xuyên cùng nhau thực hiện và xuất hiện tại các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa để giúp đỡ cộng đồng

Ở thời điểm Covid-19 bùng phát, hàng ngày, hai vợ chồng "cặm cụi" cùng nhau sắp xếp hàng trăm đơn thuốc theo toa của bác sĩ để hỗ trợ cho các bệnh nhân F0 đang bị cách ly hay mang tặng lương thực, rau củ cho những nơi phong tỏa. "Gia đình Diễm cố gắng giúp ích được gì đó cho mọi người. Mỗi ngày nghe tin nơi này thiếu, nơi kia cần mà mình không giúp được lại cảm thấy xót xa vô cùng!", Thúy Diễm trải lòng khi hồi tưởng lại chuyện cũ.

Đặc biệt, khi chứng kiến hình ảnh hàng ngàn trẻ em mồ côi do cha mẹ mất vì Covid-19 hay trẻ em thiếu sữa do cha mẹ thất nghiệp, Thế Thành – Thúy Diễm cảm thấy nhiều hành động hơn cần phải được thực hiện để góp sức giúp các bé được đủ đầy dinh dưỡng và có điều kiện phát triển tối ưu. Cặp đôi hi vọng có nhiều "bàn tay nhân ái" từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp chung tay để cứu giúp những hoàn cảnh đang gặp khó khăn trong xã hội.

Cặp sao xót xa khi chứng kiến hàng ngàn trẻ em không có đủ dinh dưỡng trong mùa dịch

"Thấy báo đưa tin hàng ngàn trẻ em mồ côi do đại dịch, các con không nơi nương tựa, thậm chí những đứa bé mới sinh phải xa mẹ vĩnh viễn. Rồi nhiều gia đình khó khăn, cha mẹ thất nghiệp hay thu nhập không đủ trang trải khiến họ buộc phải cắt khẩu phần sữa của con. Thành và Diễm không cầm lòng được. Đáng ra ở tuổi đó, các con có quyền được hưởng đủ đầy điều kiện để phát triển tối ưu nhất cả về thể chất lẫn tinh thần", Lương Thế Thành chia sẻ.

Đang chăm sóc con trai nhỏ từng ngày, hơn ai hết, Lương Thế Thành – Thúy Diễm càng hiểu trong giai đoạn này, các con cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, nâng cao đề kháng để có thể chống chọi dịch bệnh.

Chung tay vì "giấc mơ chung" của các ông bố bà mẹ

Chính vì vậy, khi biết đến chương trình "Chung sức cùng mẹ, đủ sữa cho con" của Nutifood với mức trợ giá 40% liên tục trong 6 tháng cho sản phẩm sữa non công thức "Nutifood yêu Việt Nam", cặp sao vô cùng vui mừng. "Vậy là từ nay, mọi trẻ em đều được uống sữa để phát triển khỏe mạnh, đặc biệt tăng đề kháng khi dịch vẫn còn dai dẳng, chưa chấm dứt."

Tìm hiểu thêm về chương trình, Thúy Diễm càng bất ngờ và cảm động khi Nutifood đã dành tâm huyết nghiên cứu công thức sữa chuyên biệt bổ sung sữa non, phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam trong mùa dịch.

Lương Thế Thành – Thúy Diễm cho biết sẽ nỗ lực lan tỏa để ngày càng có nhiều trẻ em được uống sữa Nutifood Yêu Việt Nam

"Đúng như cái tên "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con", chương trình mang ý nghĩa vô cùng thiết thực, kịp thời và đúng lúc, chung tay cùng các bậc cha mẹ Việt vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn để chăm lo đủ dinh dưỡng cho các bé. Nhờ đó cha mẹ có thể yên tâm tập trung lao động, mau chóng đưa gia đình trở lại guồng quay cuộc sống thời bình thường mới", Thúy Diễm hào hứng nhận xét.

Chung ý kiến với vợ, Lương Thế Thành tiếp lời: "Với Thành, việc giảm giá tới 40% cho một sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao như Nutifood Yêu Việt Nam là một nỗ lực rất lớn và cho thấy sự quan tâm, tấm lòng của Nutifood đến cộng đồng. Bởi Thành hiểu, việc chấp nhận giảm lợi nhuận để hướng đến những hoạt động tương thân tương ái, dù công ty cũng đang hứng chịu tổn thất do dịch bệnh và giá cả nguyên liệu ngày càng tăng cao là một thách thức rất lớn".

Đánh giá cao tính nhân văn của chương trình, Lương Thế Thành – Thúy Diễm cho biết sẽ nỗ lực lan tỏa để ngày càng có nhiều trẻ em được uống sữa Nutifood Yêu Việt Nam và các bậc phụ huynh không còn "canh cánh" nỗi lo tài chính trong mùa dịch.

Để trẻ em nào cũng nhận được nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong mùa dịch, Nutifood triển khai chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con" với sản phẩm sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam, trong đó Nutifood sẽ trợ giá 40% so với giá niêm yết trong 6 tháng từ tháng 1 đến tháng 6/2022.

