Lựa chọn mới giúp tối ưu dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch cho bé

Dinh dưỡng tự nhiên - thành trì bảo vệ sức khỏe cho con



Sữa bò tươi được xem là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của trẻ giúp cung cấp đủ chất đạm, chất béo, vitamin A, D cùng nhiều khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh của bé. Sữa tươi bổ sung sữa non tươi là một sự kết hợp độc đáo mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam và đã nhận được sự đón nhận tích cực từ đông đảo các mẹ nhờ giá trị dinh dưỡng cao cùng hương vị thơm ngon của sản phẩm.

Theo các chuyên gia, sữa non là nguồn dinh dưỡng quý giá, chứa kháng thể tự nhiên cùng rất nhiều thành phần chức năng có lợi cho sức khỏe, do đó, sữa tươi khi được bổ sung thêm sữa non tươi càng giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ nhỏ.

Đặc biệt, với thời tiết chuyển mùa, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu, việc bổ sung sản phẩm sữa tươi chứa sữa non tươi trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày ở nhà và ở trường, vào các bữa ăn sáng, bữa xế, hoặc chế độ ăn dặm, là một biện pháp cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho bé phát triển khỏe mạnh.

Bổ sung sữa non tươi vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp bé tăng cường miễn dịch

Với giá trị dinh dưỡng cao và hương vị tươi mát, tự nhiên, sữa non tươi là sự lựa chọn lý tưởng giúp mẹ chăm sóc sức khỏe, tăng cường miễn dịch tốt hơn cho con.

Sữa non tươi trở thành lựa chọn mới của mẹ

Là sản phẩm sữa tươi đầu tiên tại Việt Nam được bổ sung thành phần sữa non giàu kháng thể tự nhiên, VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi đang được đông đảo mẹ Việt lựa chọn, trở thành một xu hướng tiêu dùng mới, trong đó có ca sỹ Hồ Ngọc Hà, doanh nhân Anh Thơ cùng nhiều hot mom nổi tiếng.

Sản phẩm VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi giúp mẹ an tâm chăm sóc bé yêu khỏe mạnh.

Giá trị riêng có của của VitaDairy Colos Fresh Milk là được làm bởi nguồn sữa tươi và sữa non tươi chất lượng cao, thu hoạch từ những đàn bò chăn thả tự nhiên trên những đồng cỏ bạt ngàn, gặm cỏ tươi và uống nước suối trong lành tại hòn đảo sạch nhất thế giới Tasmania (Australia). Đây là yếu tố quan trọng khiến sữa bò tươi nơi đây luôn có giá trị dinh dưỡng vượt trội, và lưu giữ được hương vị thơm ngon, tự nhiên nhất.

VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi còn được các mẹ Việt yêu thích vì sản phẩm giàu protein, chất béo và các loại vitamin A, D, B12, B2 – các dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển thể chất và trí tuệ, giúp trẻ khỏe mạnh, năng động và thông minh; hỗ trợ tăng cường miễn dịch và khả năng đề kháng cho cơ thể. Sản phẩm còn giúp bổ sung lượng canxi tự nhiên dồi dào cần thiết cho sự tăng trưởng chiều cao và xây dựng hệ xương chắc khỏe.

VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Tasmania (Australia), mang đến chất lượng quốc tế vượt trội

Sản phẩm tuân thủ những quy chuẩn chất lượng khắt khe của chính sách phát triển nền nông nghiệp xanh sạch của Úc, với công nghệ thu hoạch và sản xuất hiện đại, VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi giữ được trọn vẹn hương vị thơm ngon, thuần khiết cũng như các giá trị dinh dưỡng tự nhiên của sữa bò tươi tại Tasmania.

Chăm sóc sức khỏe, tăng cường miễn dịch cho con bằng VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi đang trở thành xu hướng mới của đông đảo mẹ Việt, hướng tới những giá trị dinh dưỡng sạch, thuần khiết cùng chất lượng quốc tế được đảm bảo. Bố mẹ quan tâm đến sản phẩm, có thể tham khảo đặt hàng tại đây.

Đặc biệt, khi mua 01 thùng VitaDairy Colos Fresh Milk sẽ được tặng kèm 01 bò bông thiên đường Tasmania - Úc. Chi tiết xem tại đây.